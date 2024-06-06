1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Новый Афон: путешествие по сердцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древней Абхазии, исследуя Новый Афон с его историческими и природными сокровищами
Начало: От отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:30
16 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Начало: На ближайшей к вам остановке
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
9 июня в 05:45
11 июня в 05:45
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай6 июня 2024Отличная экскурсия. Почти всегда пишу отзывы с некоторым опозданием, чтобы не влияла впечатлительность. Прекрасное построение маршрута, тайминг, выбор локаций. Захватывающий рассказ Сергея. И даже спустя уже несколько месяцев вспоминаем эту экскурсию с теплотой. А значит - рекомендую Всем)))
- ААнастасия5 июня 2024Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
- ЕЕлена2 июня 2024Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
- ИИрина1 июня 2024Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶
- ООксана31 мая 2024Спасибо за экскурсию. Все вовремя, комфортно. Насыщенно локациями. Вежливый и заботливый водитель Рустам. Из минусов- и даже здесь никому не нужная
- ИИван28 мая 2024Понравилась организация тура. Все очень информативно и организованно. Без задержек и ожиданий. Гид Рустам очень интересно рассказывал про историю Абхазии,
- ИИрина26 мая 2024Содержательная и интересная экскурсия. Получился очень насыщенный, полный впечатлений день. Особенно хочется отметить нашего гида Тимура. Его обширный кругозор, любопытные
- ВВенера26 мая 2024Нужно выезжать пораньше и ваше настроение не испортится в очередях и пробках. Было все комфортно и вовремя. Красота природы завораживает.
- ММИХАИЛ22 мая 2024Все супер
- ВВладислав21 мая 2024Прекрасные впечатления от поездки. Отличный гид - Астамур. Получили максимум интересной информации о стране, обычаях, посещенных местах. Организация - 5+:
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новоафонская пещера»
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