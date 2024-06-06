Экскурсии в Новоафонскую пещеру из Сочи

Найдено 13 экскурсий в категории «Новоафонская пещера» в Сочи, цены от 1 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
21 отзыв
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750 за человека
Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
176 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Абхазия круглый год! (Из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
172 отзыва
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
28 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900 за всё до 5 чел.
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
96 отзывов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 600 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Новый Афон - сердце Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Новый Афон: путешествие по сердцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древней Абхазии, исследуя Новый Афон с его историческими и природными сокровищами
Начало: От отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:30
16 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
20 000 за всё до 7 чел.
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Начало: На ближайшей к вам остановке
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
9 июня в 05:45
11 июня в 05:45
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Абхазия круглый год! (Из Сочи)
    Отличная экскурсия. Почти всегда пишу отзывы с некоторым опозданием, чтобы не влияла впечатлительность. Прекрасное построение маршрута, тайминг, выбор локаций. Захватывающий рассказ Сергея. И даже спустя уже несколько месяцев вспоминаем эту экскурсию с теплотой. А значит - рекомендую Всем)))
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Новый Афон - сердце Абхазии
    Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
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    весёлой, душевной и незабываемой! Водителю отдельное спасибо- за его профессионализм. От всей компании хотим передать слова благодарности! За все огромное спасибо! Рекомендуем!

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
    Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
    Спасибо за экскурсию. Все вовремя, комфортно. Насыщенно локациями. Вежливый и заботливый водитель Рустам. Из минусов- и даже здесь никому не нужная
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    из туристов дегустация и соответсвенно трата времени. И если ты не хочешь дегустировать вино и просто ожидаешь- хозяин «вин» еще будет тебя «в шутливой форме» оскорблять. . это называется меня привезли за мои деньги куда мне не нужно, еще и полоскают. .

  • И
    Иван
    28 мая 2024
    Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
    Понравилась организация тура. Все очень информативно и организованно. Без задержек и ожиданий. Гид Рустам очень интересно рассказывал про историю Абхазии,
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    ее культуру и традиции. Все остановки по дороге были с прекрасными видами гор и окружающей природы. Мы получили большое удовольствие от тура. Большое спасибо.

    Понравилась организация тура. Все очень информативно и организованно. Без задержек и ожиданий. Гид Рустам очень интересноПонравилась организация тура. Все очень информативно и организованно. Без задержек и ожиданий. Гид Рустам очень интересно
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Содержательная и интересная экскурсия. Получился очень насыщенный, полный впечатлений день. Особенно хочется отметить нашего гида Тимура. Его обширный кругозор, любопытные
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    факты, истории, легенды, которые он рассказывал легко и душевно, открыли для меня Абхазию с новой стороны, расширили знание и понимание культуры другой страны. Отдельная благодарность Тимуру за его заботу и помощь.

  • В
    Венера
    26 мая 2024
    Абхазия круглый год! (Из Сочи)
    Нужно выезжать пораньше и ваше настроение не испортится в очередях и пробках. Было все комфортно и вовремя. Красота природы завораживает.
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    Можно насладиться природой и вкусной едой. Ехала впервые. Хотела ощутить Абхазию и это мне удалось благодаря Сергею. Благодарю Сергей за проведенный день с новыми ощущениями и новыми знаниями.

  • М
    МИХАИЛ
    22 мая 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Все супер
  • В
    Владислав
    21 мая 2024
    Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
    Прекрасные впечатления от поездки. Отличный гид - Астамур. Получили максимум интересной информации о стране, обычаях, посещенных местах. Организация - 5+:
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    комфортный автомобиль (что очень важно в подобных длинных поездках) без задержек, без какого-либо навязчивого сервиса, без спешки, поменяли маршрут под наши пожелания. Астамур очень приятен в общении, складывается ощущение, что знаешь человека давно. Астамур, спасибо за прекрасную работу, было приятно познакомиться.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новоафонская пещера»

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