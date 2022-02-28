Я расскажу о технике безопасности во время мини-похода, и мы начнем подъем. По дороге до вершины поговорим о местной флоре и фауне, растениях эндемиках и популярных природных достопримечательностях. Добравшись до вершины горы Пикет, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться панорамными видами центральной части Сочи с высоты 598 метров над уровнем моря, отдохнуть и сделать прекрасные снимки.
Спуск к водопадам
Далее мы спустимся в лесную полосу и отправимся на поиски легендарных Змейковских водопадов. Я расскажу о забавной традиции местных, связанной с грозой, объясню, почему каскад должен был бы назваться Дикарькиным, и проведу вас к роднику «Изумрудный». Вы осмотрите памятник природы и, если повезет, даже искупаетесь в чаше непересыхающего водопада.
Организационные детали
Экскурсия проходит на общественном транспорте, по желанию за дополнительную плату возможно организовать трансфер
В конце маршрута находится кафе «Змейка», питание в нем не входит в стоимость
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 731 туриста
Добрый день, уважаемые гости и жители города-курорта Сочи! Меня зовут Роман. В этом городе я живу с 2013 года. Желание переехать сюда появилось после первого посещения Сочи. Это была любовь читать дальше
с первого взгляда. Мое увлечение туризмом, начавшееся в институте, который я окончил по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», привело меня на курсы инструкторов. Потом окончил курсы экскурсоводов. Сейчас я постоянно живу в Сочи и изучаю историю и развитие города как курорта.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Марина
28 фев 2022
Не все красивые места находятся на поверхности, что бы увидеть некоторые надо приложить усилия, но это того стоит, и дело здесь не только в конечном результате, но и в самом читать дальше
процессе. Выбирая эту экскурсию я хотела увидеть только водопады, в итоге я потрясающе провела время в компании интересного собеседника, гуляя по горному лесу и наслаждаясь тишиной и умиротворением, в группе из 10 человек и более сделать это было бы проблематично. Суть отдыха это не только увидеть красивые места, но и погрузиться в их атмосферу и насладиться природой, такие ощущения может дать, по моему мнению, только индивидуальная экскурсия и хороший выбор гида. Лично мой выбор был более чем хороший)))
К
Константин
1 янв 2021
Большое спасибо Роману! Было очень интересно и познавательно прослушать экскурсию, посетить красоты Сочи. Буду 100% рекомендовать экскурсию друзьям!