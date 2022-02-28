Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам

Насладиться яркими пейзажами Сочи с вершины горы Пикет и отдохнуть у знаменитого каскада водопадов
Живописные лесные тропинки выведут нас к захватывающим панорамам Большого Сочи и удивительному каскаду Змейковских водопадов.

В ходе треккинга вы познакомитесь с природой, культурой и историей нашего края, услышите местные легенды и предания.
5
3 отзыва
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Все выше, и выше, и выше!

Я расскажу о технике безопасности во время мини-похода, и мы начнем подъем. По дороге до вершины поговорим о местной флоре и фауне, растениях эндемиках и популярных природных достопримечательностях. Добравшись до вершины горы Пикет, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться панорамными видами центральной части Сочи с высоты 598 метров над уровнем моря, отдохнуть и сделать прекрасные снимки.

Спуск к водопадам

Далее мы спустимся в лесную полосу и отправимся на поиски легендарных Змейковских водопадов. Я расскажу о забавной традиции местных, связанной с грозой, объясню, почему каскад должен был бы назваться Дикарькиным, и проведу вас к роднику «Изумрудный». Вы осмотрите памятник природы и, если повезет, даже искупаетесь в чаше непересыхающего водопада.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на общественном транспорте, по желанию за дополнительную плату возможно организовать трансфер
  • В конце маршрута находится кафе «Змейка», питание в нем не входит в стоимость

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ж/Д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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Марина
28 фев 2022
Не все красивые места находятся на поверхности, что бы увидеть некоторые надо приложить усилия, но это того стоит, и дело здесь не только в конечном результате, но и в самом
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процессе. Выбирая эту экскурсию я хотела увидеть только водопады, в итоге я потрясающе провела время в компании интересного собеседника, гуляя по горному лесу и наслаждаясь тишиной и умиротворением, в группе из 10 человек и более сделать это было бы проблематично. Суть отдыха это не только увидеть красивые места, но и погрузиться в их атмосферу и насладиться природой, такие ощущения может дать, по моему мнению, только индивидуальная экскурсия и хороший выбор гида. Лично мой выбор был более чем хороший)))

К
1 янв 2021
Большое спасибо Роману! Было очень интересно и познавательно прослушать экскурсию, посетить красоты Сочи. Буду 100% рекомендовать экскурсию друзьям!
А
25 сен 2020
Отличный гид, интересный маршрут, рекомендую!

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