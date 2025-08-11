Мои заказы

Водопад Ажек – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Ажек» в Сочи, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пикник у реки Шахе, прогулка по колхидскому лесу и поездка к 33 водопадам
На машине
7 часов
42 отзыва
Водная прогулка
Пикник у реки Шахе, прогулка по колхидскому лесу и поездка к 33 водопадам
Из Сочи - по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: В центре Сочи
13 дек в 09:00
14 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Пешая
4 часа
218 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 50 чел.
По лесной тропе - к водопадам
Пешая
9 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
По лесной тропе - к водопадам
Провести день наедине с природой на неспешной прогулке вдоль русла реки Сочи
Начало: В любой точке центрального Сочи
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    11 августа 2025
    По лесной тропе - к водопадам
    К сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляны. День выдался интересным и
    читать дальше

    насыщенным, пролетел просто мгновенно, хоть и был ранний выезд утром, удалось посетить множество мест, в т. ч. и каньон Псахо в двух частях - мокрой и сухой. Эдуард угостил душевным чаем с домашним пирогом. В наличии даже есть бинокль для желающих рассмотреть всякие места поближе, а на случай дождя были предложены дождевики, которые как раз спасли нашу группу во время ливня, что некий даже элемент экстрима выдался. Все прошло достаточно динамично, остался доволен.

    К сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляныК сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляныК сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляныК сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляныК сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляныК сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляныК сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляныК сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляныК сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляныК сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляны
  • А
    Алла
    1 августа 2025
    По лесной тропе - к водопадам
    На данный маршрут я внесла предоплату, но группа не набралась. Была смена маршрута на поход к озеру в Абхазии. Вообще
    читать дальше

    ни о чем не жалею. Все-таки в Абхазии прекрасная природа. Очень радует, что еще есть места, куда не добрались толпы туристов и торговцев)) Сначала мне показалось, что выезжать в 5 утра - это слишком рано, но нет, это идеальная возможность успеть не только быстро пройти КПП и встретить рассвет в горах, но и посмотреть все основные туристические места до того, как их заполнят люди. И еще понравилось, что группа была маленькая (а не автобус на 50 человек, как это чаще всего бывает) и транспорт удобный. Было достаточно времени осмотреть все, что запланировано. Поход к малой Рице прошел чудесно. Тропа несложная, часто делали остановки на попить воды и передышку (т. к. подъем в жару все-таки не самый легкий). На самом озере невероятно красиво, тихо, спокойно, людей почти нет, много тени и времени на отдых. Обратно всех развезли по домам (утром тоже забирали от дома). Организатор всегда был на связи, гид охотно рассказывал обо всем, что интересовало, давал достаточно времени и не торопил. Фото кидать не буду, сами поезжайте и посмотрите на красоты своими глазами, не пожалеете. Фото не передадут всех ощущений))

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Водопад Ажек»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пикник у реки Шахе, прогулка по колхидскому лесу и поездка к 33 водопадам
  2. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  3. По лесной тропе - к водопадам
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Роза Хутор
  3. Самое главное
  4. Юпшарский каньон
  5. Чайная плантация
  6. Ущелья
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Водопад Ажек" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2025 год по теме «Водопад Ажек», 262 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль