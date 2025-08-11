читать дальше

ни о чем не жалею. Все-таки в Абхазии прекрасная природа. Очень радует, что еще есть места, куда не добрались толпы туристов и торговцев)) Сначала мне показалось, что выезжать в 5 утра - это слишком рано, но нет, это идеальная возможность успеть не только быстро пройти КПП и встретить рассвет в горах, но и посмотреть все основные туристические места до того, как их заполнят люди. И еще понравилось, что группа была маленькая (а не автобус на 50 человек, как это чаще всего бывает) и транспорт удобный. Было достаточно времени осмотреть все, что запланировано. Поход к малой Рице прошел чудесно. Тропа несложная, часто делали остановки на попить воды и передышку (т. к. подъем в жару все-таки не самый легкий). На самом озере невероятно красиво, тихо, спокойно, людей почти нет, много тени и времени на отдых. Обратно всех развезли по домам (утром тоже забирали от дома). Организатор всегда был на связи, гид охотно рассказывал обо всем, что интересовало, давал достаточно времени и не торопил. Фото кидать не буду, сами поезжайте и посмотрите на красоты своими глазами, не пожалеете. Фото не передадут всех ощущений))