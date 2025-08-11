Водная прогулка
Пикник у реки Шахе, прогулка по колхидскому лесу и поездка к 33 водопадам
Из Сочи - по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: В центре Сочи
13 дек в 09:00
14 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 50 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
По лесной тропе - к водопадам
Провести день наедине с природой на неспешной прогулке вдоль русла реки Сочи
Начало: В любой точке центрального Сочи
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
6000 ₽ за человека
ААндрей11 августа 2025К сожалению, группа на Ажек не набралась, но был предложен альтернативный маршрут по окрестностям Красной поляны. День выдался интересным и
ААлла1 августа 2025На данный маршрут я внесла предоплату, но группа не набралась. Была смена маршрута на поход к озеру в Абхазии. Вообще
