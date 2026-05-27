Я собрала на одном маршруте интересные локации, чтобы вы увидели Сочи с разных сторон. В программе — зелёные чайные склоны, прохлада горных водопадов, дача сталинской эпохи и прогулка у моря. Маршрут подойдёт для первого визита: без спешки, с яркими впечатлениями, ароматом субтропиков и ощущением настоящего южного отдыха.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 6000 ₽ за человека

Чайная плантация в Мацесте. Вы побываете на одной из самых северных плантаций чая и узнаете, как выращивают этот напиток в условиях российского субтропического климата. Прогулка по холмам завершится дегустацией чая.

Змейковские водопады. Каскады в окружении самшитового леса и свежий горный воздух. Здесь можно спокойно пройтись по тропам и сделать фотографии среди природных пейзажей.

Дача Сталина. Вы увидите подлинные предметы быта и окунётесь в исторический контекст, связанный с жизнью высшего политического руководства страны.

Центральная набережная Сочи. Завершим экскурсию прогулкой у моря с видом на Морской вокзал, яхты и горизонт.

В стоимость включены трансфер на автомобиле Kia K5 или аналогичной модели

Могу забрать вас из центрального района Сочи, Адлера или Сириуса

По желанию бесплатно сделаю для вас фото и видео на iphone. Предоставлю реквизит для съёмки: платья и аксессуары для пикника

Могу скорректировать маршрут с учётом ваших интересов

Дополнительные расходы: