Я собрала на одном маршруте интересные локации, чтобы вы увидели Сочи с разных сторон.
В программе — зелёные чайные склоны, прохлада горных водопадов, дача сталинской эпохи и прогулка у моря.
Маршрут подойдёт для первого визита: без спешки, с яркими впечатлениями, ароматом субтропиков и ощущением настоящего южного отдыха.
В программе — зелёные чайные склоны, прохлада горных водопадов, дача сталинской эпохи и прогулка у моря.
Маршрут подойдёт для первого визита: без спешки, с яркими впечатлениями, ароматом субтропиков и ощущением настоящего южного отдыха.
Описание экскурсии
Чайная плантация в Мацесте. Вы побываете на одной из самых северных плантаций чая и узнаете, как выращивают этот напиток в условиях российского субтропического климата. Прогулка по холмам завершится дегустацией чая.
Змейковские водопады. Каскады в окружении самшитового леса и свежий горный воздух. Здесь можно спокойно пройтись по тропам и сделать фотографии среди природных пейзажей.
Дача Сталина. Вы увидите подлинные предметы быта и окунётесь в исторический контекст, связанный с жизнью высшего политического руководства страны.
Центральная набережная Сочи. Завершим экскурсию прогулкой у моря с видом на Морской вокзал, яхты и горизонт.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Kia K5 или аналогичной модели
- Могу забрать вас из центрального района Сочи, Адлера или Сириуса
- По желанию бесплатно сделаю для вас фото и видео на iphone. Предоставлю реквизит для съёмки: платья и аксессуары для пикника
- Могу скорректировать маршрут с учётом ваших интересов
Дополнительные расходы:
- посещение дачи Сталина — 800 ₽ за чел.
- экосбор в национальном парке — 300 ₽ за чел.
- чайные плантации — 300 ₽ за чел.
- обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я покажу вам самые красивые и необычные места в Сочи и Абхазии! Это не типичные экскурсии, а удивительные приключения, которые оставят у вас невероятно прекрасные впечатления! До встречи!
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «По страницам Сочи»
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗолотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
14 085 ₽
15 650 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
Путешествие в мир горных ущелий и курортов Сочи за один день. Откройте для себя дольмены и узнайте больше о древних жителях Черноморского побережья
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Погрузитесь в историю Сочи, исследуя заброшенные объекты и старинные постройки. Узнайте, как город стал популярным курортом, и насладитесь видами с горы Ахун
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Курорты Сочи: большое путешествие
Погрузитесь в атмосферу Сочи на автобусной экскурсии, исследуя Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром Поляну. Узнайте больше о природе и культуре региона
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
800 ₽ за человека
от 6000 ₽ за человека