Проложим свой след в заснеженных горах в настоящем походе по хребту Аибга! Для этого нам понадобятся снегоступы — специальное снаряжение, которое надевается на обувь и позволяет передвигаться по снегу, не проваливаясь в него. Это путешествие точно запомнится вам надолго!

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1-2 человека или 7650 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

С целью безопасности перед стартом мы выдадим вам всё необходимое снаряжение, проведём инструктаж и тренировку по его применению. А затем отправимся покорять горы Красной поляны. Полюбуемся видами, подышим чистым воздухом, отвлечёмся от проблем и суеты. Чай или кофе, сваренные из растопленного снега, стол и сиденья, выкопанные прямо в снегу, сделают это приключение ещё более запоминающимся!

Кому подойдёт маршрут

Программа ориентирована на взрослых опытных походников, которые хотят получить активную нагрузку и пройти интересный маршрут в горах.

Организационные детали

Мы предоставим вам всё необходимое снаряжение: снегоступы, треккинговые палки, рюкзак для личных вещей, коврик-сидушку, лавинный датчик (биппер), лавинный щуп и лопату. Горячий чай также входит в стоимость.

Отдельно оплачивается ски-пасс — от 1000 руб. /чел. По желанию вы также можете заказать у нас ланчбокс (1500-2000 руб.) и арендовать ботинки или овербуты, если ваша обувь не подходит для таких прогулок.

Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Особенности формата