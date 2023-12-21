Поход на снегоступах по хребту Аибга
Индивидуальная экскурсия в Сочи

Отправиться в горы Красной Поляны, чтобы заняться снегоступингом и полюбоваться зимними пейзажами

Проложим свой след в заснеженных горах в настоящем походе по хребту Аибга! Для этого нам понадобятся снегоступы — специальное снаряжение, которое надевается на обувь и позволяет передвигаться по снегу, не проваливаясь в него. Это путешествие точно запомнится вам надолго!
Поход на снегоступах по хребту Аибга
Поход на снегоступах по хребту Аибга
Поход на снегоступах по хребту Аибга
Поход на снегоступах по хребту Аибга
Поход на снегоступах по хребту Аибга
Поход на снегоступах по хребту Аибга
Поход на снегоступах по хребту Аибга
Поход на снегоступах по хребту Аибга
Ближайшие даты:
21
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Описание

Что вас ожидает

С целью безопасности перед стартом мы выдадим вам всё необходимое снаряжение, проведём инструктаж и тренировку по его применению. А затем отправимся покорять горы Красной поляны. Полюбуемся видами, подышим чистым воздухом, отвлечёмся от проблем и суеты. Чай или кофе, сваренные из растопленного снега, стол и сиденья, выкопанные прямо в снегу, сделают это приключение ещё более запоминающимся!

Кому подойдёт маршрут

Программа ориентирована на взрослых опытных походников, которые хотят получить активную нагрузку и пройти интересный маршрут в горах.

Организационные детали

  • Мы предоставим вам всё необходимое снаряжение: снегоступы, треккинговые палки, рюкзак для личных вещей, коврик-сидушку, лавинный датчик (биппер), лавинный щуп и лопату. Горячий чай также входит в стоимость.
  • Отдельно оплачивается ски-пасс — от 1000 руб. /чел. По желанию вы также можете заказать у нас ланчбокс (1500-2000 руб.) и арендовать ботинки или овербуты, если ваша обувь не подходит для таких прогулок.
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Особенности формата

  • Выходим на маршрут в 09:00. Продолжительность — 6-7 часов.
  • Все участники подписывают инструкцию и соглашение о принятии ответственности за собственную жизнь при прохождении маршрута в горной местности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции канатной дороги «Газпром Альпика»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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