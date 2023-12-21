Отправиться в горы Красной Поляны, чтобы заняться снегоступингом и полюбоваться зимними пейзажами
Проложим свой след в заснеженных горах в настоящем походе по хребту Аибга! Для этого нам понадобятся снегоступы — специальное снаряжение, которое надевается на обувь и позволяет передвигаться по снегу, не проваливаясь в него. Это путешествие точно запомнится вам надолго!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
С целью безопасности перед стартом мы выдадим вам всё необходимое снаряжение, проведём инструктаж и тренировку по его применению. А затем отправимся покорять горы Красной поляны. Полюбуемся видами, подышим чистым воздухом, отвлечёмся от проблем и суеты. Чай или кофе, сваренные из растопленного снега, стол и сиденья, выкопанные прямо в снегу, сделают это приключение ещё более запоминающимся!
Кому подойдёт маршрут
Программа ориентирована на взрослых опытных походников, которые хотят получить активную нагрузку и пройти интересный маршрут в горах.
Организационные детали
- Мы предоставим вам всё необходимое снаряжение: снегоступы, треккинговые палки, рюкзак для личных вещей, коврик-сидушку, лавинный датчик (биппер), лавинный щуп и лопату. Горячий чай также входит в стоимость.
- Отдельно оплачивается ски-пасс — от 1000 руб. /чел. По желанию вы также можете заказать у нас ланчбокс (1500-2000 руб.) и арендовать ботинки или овербуты, если ваша обувь не подходит для таких прогулок.
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Особенности формата
- Выходим на маршрут в 09:00. Продолжительность — 6-7 часов.
- Все участники подписывают инструкцию и соглашение о принятии ответственности за собственную жизнь при прохождении маршрута в горной местности
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции канатной дороги «Газпром Альпика»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс — ваша команда гидов в Сочи
Всем привет! Я родился и вырос в Сочи в туристической семье. Моя мама водила группы в Приэльбрусье ещё в советские годы. Я провёл много времени, исследуя горы Сочи и Красной Поляны в самых разных форматах: горный туризм, альпинизм, скалолазание, сплавы по рекам, спелеология, каньонинг, скитур, волонтёрство в научном отделе Кавказского заповедника. Работаю гидом с 2014 года. Вместе с командой профессионалов провожу маршруты в разных горных районах нашей страны.
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