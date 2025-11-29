Мы едем в Новый Афон — место с уникальными архитектурными памятниками и особенной атмосферой, что насыщена историей и верой.
По пути — живописное Бзыбское ущелье и сладкие винно-медовые дегустации, а в самом городе — один из самых больших монастырей в стране, невероятная природа и удивительные предания.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Центрального Сочи
7:30 — выезд из Адлера
9:00 — выезд из Сириуса
10:00 — город Гагра
Посмотрим на легендарный ресторан «Гагрипш», погуляем по парку принца Ольденбургского и увидим колоннаду.
11:00 — Бзыбское ущелье
11:15 — пасека и винный погреб с дегустациями
12:30 — ресторан «Абхазский дворик»
Вы прогуляетесь по стеклянному мосту, покачаетесь на качелях над рекой Бзыбь и, если захотите, пообедаете в ресторане.
14:30 — Новый Афон
Здесь — парк с лебединым озером, рукотворный водопад, Новоафонский монастырь и пещера, куда вы заглянете по желанию.
Мы расскажем, как монастырь стал духовным и культурным центром региона и какие реликвии и произведения искусства в нём хранятся. А в Новоафонской пещере вы прогуляетесь по оборудованным маршрутам, полюбуетесь красотой подземных залов и узнаете об истории их исследования.
18:00 — выезд в сторону государственной границы
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в Новоафонскую пещеру — 700 ₽, обед — по меню
- Едем на минивэне Toyota, есть детские кресла
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 1463 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела — и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
