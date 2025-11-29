Мы едем в Новый Афон — место с уникальными архитектурными памятниками и особенной атмосферой, что насыщена историей и верой. По пути — живописное Бзыбское ущелье и сладкие винно-медовые дегустации, а в самом городе — один из самых больших монастырей в стране, невероятная природа и удивительные предания.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Центрального Сочи

7:30 — выезд из Адлера

9:00 — выезд из Сириуса

10:00 — город Гагра

Посмотрим на легендарный ресторан «Гагрипш», погуляем по парку принца Ольденбургского и увидим колоннаду.

11:00 — Бзыбское ущелье

11:15 — пасека и винный погреб с дегустациями

12:30 — ресторан «Абхазский дворик»

Вы прогуляетесь по стеклянному мосту, покачаетесь на качелях над рекой Бзыбь и, если захотите, пообедаете в ресторане.

14:30 — Новый Афон

Здесь — парк с лебединым озером, рукотворный водопад, Новоафонский монастырь и пещера, куда вы заглянете по желанию.

Мы расскажем, как монастырь стал духовным и культурным центром региона и какие реликвии и произведения искусства в нём хранятся. А в Новоафонской пещере вы прогуляетесь по оборудованным маршрутам, полюбуетесь красотой подземных залов и узнаете об истории их исследования.

18:00 — выезд в сторону государственной границы

Организационные детали