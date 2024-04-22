В поездке вы откроете историю знаменитого советского курорта и познакомитесь с экзотической флорой Приморского парка. А также узнаете об истоках сакрального значения Нового Афона, услышите легенды об апостоле Симоне Кананите и побываете на руинах древней крепости, где я расскажу о первой столице Абхазского царства.

от 12 900 ₽ за 1-3 человека или 3300 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Гагра — первое знакомство с Абхазией

Путешествие начнется со знаменитого курортного города — вы прогуляетесь по исторической части Гагры, увидите знаменитую Коллонаду и рассмотрите богатую флору Приморского парка. А по пути я расскажу, как среди пышных пицундских лесов расцвел один из лучших советских курортов, кем был его основатель и что интересного здесь происходило при генуэзцах и турках. По желанию, вы также сможете посетить старейший ресторан Гагрипш, где готовят традиционные блюда национальной кухни.

Новый Афон — историческая и религиозная значимость

В сакральном для Абхазии городе вы посетите прославленный монастырь и грот Святого апостола Симона Кананита. Услышите легенды о его проповедях и узнаете, как возникла знаковая мужская обитель. Возле развалин Анакопийской крепости 8 века я познакомлю вас с историей древнего сооружения и расскажу о первой столице Абхазского царства. Также вы вдоволь нагуляетесь по красивым местам, заботливо облагороженным монахами на рубеже 19-20 вв., и увидите рукотворный водопад. А если будет желание — включим в программу посещение дачи Сталина и новоафонские пещеры.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания на территории Адлерского района (кроме Красной Поляны). Трансфер из других районов Большого Сочи оговаривается отдельно.

Экскурсия проходит на минивене Honda Stepvgn или легковом автомобиле Ford Focus lll

В летний сезон выезд из Центрального Сочи в 5:30 утра , из района Адлера и Олимпийского парка в 12:00 . Если вы остановились в центре и не хотите рано выезжать, можете самостоятельно приехать на электричке в Олимпийский парк — в этом случае мы сможем показать больше достопримечательностей и локаций на экскурсии.

, из района Адлера и Олимпийского парка в . Если вы остановились в центре и не хотите рано выезжать, можете самостоятельно приехать на электричке в Олимпийский парк — в этом случае мы сможем показать больше достопримечательностей и локаций на экскурсии. Дополнительные расходы: питание и туристические сборы — вход в пещеры 700 руб. /чел (расписание нужно уточнять заранее), остальные объекты — 200-300 руб. /чел.

Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Пересечение границы