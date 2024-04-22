Узнать, как жили и развивались два культовых города Абхазии, и оценить живописные пейзажи региона
В поездке вы откроете историю знаменитого советского курорта и познакомитесь с экзотической флорой Приморского парка.
А также узнаете об истоках сакрального значения Нового Афона, услышите легенды об апостоле Симоне Кананите и побываете на руинах древней крепости, где я расскажу о первой столице Абхазского царства.
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13 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00
Описание экскурсии
Гагра — первое знакомство с Абхазией
Путешествие начнется со знаменитого курортного города — вы прогуляетесь по исторической части Гагры, увидите знаменитую Коллонаду и рассмотрите богатую флору Приморского парка. А по пути я расскажу, как среди пышных пицундских лесов расцвел один из лучших советских курортов, кем был его основатель и что интересного здесь происходило при генуэзцах и турках. По желанию, вы также сможете посетить старейший ресторан Гагрипш, где готовят традиционные блюда национальной кухни.
Новый Афон — историческая и религиозная значимость
В сакральном для Абхазии городе вы посетите прославленный монастырь и грот Святого апостола Симона Кананита. Услышите легенды о его проповедях и узнаете, как возникла знаковая мужская обитель. Возле развалин Анакопийской крепости 8 века я познакомлю вас с историей древнего сооружения и расскажу о первой столице Абхазского царства. Также вы вдоволь нагуляетесь по красивым местам, заботливо облагороженным монахами на рубеже 19-20 вв., и увидите рукотворный водопад. А если будет желание — включим в программу посещение дачи Сталина и новоафонские пещеры.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания на территории Адлерского района (кроме Красной Поляны). Трансфер из других районов Большого Сочи оговаривается отдельно.
Экскурсия проходит на минивене Honda Stepvgn или легковом автомобиле Ford Focus lll
В летний сезон выезд из Центрального Сочи в 5:30 утра, из района Адлера и Олимпийского парка в 12:00. Если вы остановились в центре и не хотите рано выезжать, можете самостоятельно приехать на электричке в Олимпийский парк — в этом случае мы сможем показать больше достопримечательностей и локаций на экскурсии.
Дополнительные расходы: питание и туристические сборы — вход в пещеры 700 руб. /чел (расписание нужно уточнять заранее), остальные объекты — 200-300 руб. /чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Пересечение границы
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям свидетельство о рождении. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1924 туристов
Приветствую любителей путешествий и активного отдыха! Меня зовут Максим, я организатор нашей небольшой команды гидов по Сочи и Абхазии. Мы вместе с моими коллегами Кареном и Ольгой проводим индивидуальные туры, читать дальше
которые для нас не просто экскурсии — нам важно, чтобы вы во время наших поездок получили комфорт и отдых. И, конечно же, познавательные рассказы о наших краях помогут вам сформировать незабываемые впечатления. Мы проводим экскурсии на автомобилях Ford Focus 3, Nissan Juke и минивэне Honda Stepwgn. До скорых встреч!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
22 апр 2024
Второй раз посещаем Абхазию и второй раз выбираем эту команду. Все чётко организовано, достаточно времени, чтобы погулять по каждой локации без толп. Комфортный чистый автомобиль. Гид Карен - интересный рассказчик и приятный собеседник. Спасибо за отличную экскурсию!
Юлия
3 авг 2023
Ездили с Кареном, остались довольны. Очень приятный молодой человек, отличный водитель, составил по нашей просьбе маршрут так, чтобы успеть в Новоафонскую пещеру (было приоритетным) и посмотреть другие достопримечательности Абхазии. Всегда читать дальше
спрашивал наши пожелания. Чтобы не стоять в пробке на границе, побывали дополнительно на даче Сталина "Холодная речка" (очень интересно), за это время рассосалась пробка и обратно границу пересекли быстро. От гида и страны остались очень приятные впечатления. Единственное пожелание: хотелось бы побольше рассказов об истории страны и о её традициях. В следующий раз обязательно воспользуемся предложением команды Максима для поездки на озеро Рица!
Ольга
22 авг 2022
Однозначно рекомендую экскурсию и экскурсовода. Эрудированный рассказчик и приятный в общении человек, что немаловажно в длительной поездке. И да, если Максим предлагает выехать пораньше, соглашайтесь)))
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Людмила
10 июн 2022
Все замечательно! Были с ребёнком 6 лет, не утомительно! Рекомендую! В 18:00 были уже в отели г. Сочи) везде приезжали раньше толп туристов (экскурсию попросили чуть другую « Гагра и озеро Рица-первое знакомство с Абхазией»)
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Анна
29 мар 2022
Огромное спасибо, Максиму за отлично организованную и познавательную экскурсию в прекрасную Абхазию.
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Ольга
7 дек 2021
Были на экскурсии с Максимом. Очень понравился его спокойный и доброжелательный характер. Узнали много нового о стране, его людях и истории Абхазии. А ещё отдельное спасибо Максиму от нашей 4-летней Яси, которую он нёс на своих плечах в труднопроходимых местах! Будем рекомендовать экскурсии с ним своим друзьям.
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Елена
23 июл 2021
Большое спасибо Максиму за прекрасный день в Абхазии! Были учтены все наши пожелания! Получили море положительных эмоций!
Павел
1 июл 2021
Все супер, получили только положительные эмоции
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Екатерина
6 окт 2020
Максим прекрасно образованный гид, с обширными познаниями не только в контексте своей экскурсии, но и в других, более широких областях. Великолепная грамотная речь, очень приятная, спокойная манера общения, крайняя доброжелательность и позитивность. Экскурсия прошла с изменеием маршрута, согласно нашим пожеланиям, рекомендациям Максима и внезапно ухудшевшейся погоде:), которая не смогла испортить прекрасных впечатлений. Очень рекомендую!
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Лариса
10 сен 2020
Давно планировали посетить Абхазию. По отзывам выбрали Максима, и в выборе гида не разочаровались. Глубокие знания истории, культуры, политической ситуации, прекрасная речь, эрудированность, подача информации сделали поездку познавательной и комфортной. Спасибо Максиму за настроение и прекрасное путешествие. Рекомендуем!!!
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Александр
7 янв 2020
Все, отлично. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все пожелания были учтены и выполнены в полном объеме. Максиму (экскурсовод, водитель, приятный собеседник:) большое спасибо. Путешествуйте с профессионалами.
Денис
11 окт 2019
Очень рады, что взяли именно индивидуальную экскурсию в Абхазию, и именно с Максимом. Во-первых, маршрут и программа подстраивались под нас (например, вместо крепости нам была интересна Новоафонская пещера - пожалуйста!). читать дальше
Во-вторых, на машине, в отличие от автобуса, не только комфортнее, но и можно подъехать туда, куда последний не заедет (например, к Новоафонскому монастырю - в противном случае туда пришлось бы идти долго пешком в гору или ехать в кузове грузовика). В-третьих, во время поездки до места и обратно с гидом можно поговорить о жизни в Абхазии, в Сочи, особенностях местной культуры и т. д. В итоге узнали массу нового, а помимо достопримечательностей ещё и искупались в море и пообедали в апацхе (кафе нац. абхазской кухни). За день получили полное впечатление о стране, и постараемся туда вернуться. В общем, супер!
М
Марина
21 сен 2019
Максим - замечательный рассказчик, обладающий общирными знаниями обо всех достопримечательностях экскурсии. Отдельное спасибо за чуткое отношение к моей маме-инвалиду и готовность менять маршрут в соответствии с мамиными нуждами и самочувствием. Все очень понравилось. Однозначно рекомендую и точно ещё будем обращаться именно к Максиму))