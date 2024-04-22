Гагра и Новый Афон: погружение в историю

Узнать, как жили и развивались два культовых города Абхазии, и оценить живописные пейзажи региона
В поездке вы откроете историю знаменитого советского курорта и познакомитесь с экзотической флорой Приморского парка.

А также узнаете об истоках сакрального значения Нового Афона, услышите легенды об апостоле Симоне Кананите и побываете на руинах древней крепости, где я расскажу о первой столице Абхазского царства.
5
13 отзывов
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Гагра — первое знакомство с Абхазией

Путешествие начнется со знаменитого курортного города — вы прогуляетесь по исторической части Гагры, увидите знаменитую Коллонаду и рассмотрите богатую флору Приморского парка. А по пути я расскажу, как среди пышных пицундских лесов расцвел один из лучших советских курортов, кем был его основатель и что интересного здесь происходило при генуэзцах и турках. По желанию, вы также сможете посетить старейший ресторан Гагрипш, где готовят традиционные блюда национальной кухни.

Новый Афон — историческая и религиозная значимость

В сакральном для Абхазии городе вы посетите прославленный монастырь и грот Святого апостола Симона Кананита. Услышите легенды о его проповедях и узнаете, как возникла знаковая мужская обитель. Возле развалин Анакопийской крепости 8 века я познакомлю вас с историей древнего сооружения и расскажу о первой столице Абхазского царства. Также вы вдоволь нагуляетесь по красивым местам, заботливо облагороженным монахами на рубеже 19-20 вв., и увидите рукотворный водопад. А если будет желание — включим в программу посещение дачи Сталина и новоафонские пещеры.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания на территории Адлерского района (кроме Красной Поляны). Трансфер из других районов Большого Сочи оговаривается отдельно.
  • Экскурсия проходит на минивене Honda Stepvgn или легковом автомобиле Ford Focus lll
  • В летний сезон выезд из Центрального Сочи в 5:30 утра, из района Адлера и Олимпийского парка в 12:00. Если вы остановились в центре и не хотите рано выезжать, можете самостоятельно приехать на электричке в Олимпийский парк — в этом случае мы сможем показать больше достопримечательностей и локаций на экскурсии.
  • Дополнительные расходы: питание и туристические сборы — вход в пещеры 700 руб. /чел (расписание нужно уточнять заранее), остальные объекты — 200-300 руб. /чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям свидетельство о рождении. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлерском районе (кроме Красной поляны)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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1
Е
22 апр 2024
Второй раз посещаем Абхазию и второй раз выбираем эту команду. Все чётко организовано, достаточно времени, чтобы погулять по каждой локации без толп. Комфортный чистый автомобиль. Гид Карен - интересный рассказчик и приятный собеседник. Спасибо за отличную экскурсию!
Второй раз посещаем Абхазию и второй раз выбираем эту команду. Все чётко организовано, достаточно времени, чтобыВторой раз посещаем Абхазию и второй раз выбираем эту команду. Все чётко организовано, достаточно времени, чтобыВторой раз посещаем Абхазию и второй раз выбираем эту команду. Все чётко организовано, достаточно времени, чтобы
Юлия
3 авг 2023
Ездили с Кареном, остались довольны. Очень приятный молодой человек, отличный водитель, составил по нашей просьбе маршрут так, чтобы успеть в Новоафонскую пещеру (было приоритетным) и посмотреть другие достопримечательности Абхазии. Всегда
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спрашивал наши пожелания. Чтобы не стоять в пробке на границе, побывали дополнительно на даче Сталина "Холодная речка" (очень интересно), за это время рассосалась пробка и обратно границу пересекли быстро. От гида и страны остались очень приятные впечатления. Единственное пожелание: хотелось бы побольше рассказов об истории страны и о её традициях. В следующий раз обязательно воспользуемся предложением команды Максима для поездки на озеро Рица!

Ездили с Кареном, остались довольны. Очень приятный молодой человек, отличный водитель, составил по нашей просьбе маршрутЕздили с Кареном, остались довольны. Очень приятный молодой человек, отличный водитель, составил по нашей просьбе маршрутЕздили с Кареном, остались довольны. Очень приятный молодой человек, отличный водитель, составил по нашей просьбе маршрутЕздили с Кареном, остались довольны. Очень приятный молодой человек, отличный водитель, составил по нашей просьбе маршрутЕздили с Кареном, остались довольны. Очень приятный молодой человек, отличный водитель, составил по нашей просьбе маршрутЕздили с Кареном, остались довольны. Очень приятный молодой человек, отличный водитель, составил по нашей просьбе маршрутЕздили с Кареном, остались довольны. Очень приятный молодой человек, отличный водитель, составил по нашей просьбе маршрутЕздили с Кареном, остались довольны. Очень приятный молодой человек, отличный водитель, составил по нашей просьбе маршрут
Ольга
22 авг 2022
Однозначно рекомендую экскурсию и экскурсовода. Эрудированный рассказчик и приятный в общении человек, что немаловажно в длительной поездке. И да, если Максим предлагает выехать пораньше, соглашайтесь)))
Л
10 июн 2022
Все замечательно! Были с ребёнком 6 лет, не утомительно! Рекомендую! В 18:00 были уже в отели г. Сочи) везде приезжали раньше толп туристов (экскурсию попросили чуть другую « Гагра и озеро Рица-первое знакомство с Абхазией»)
Все замечательно! Были с ребёнком 6 лет, не утомительно! Рекомендую! В 18:00 были уже в отелиВсе замечательно! Были с ребёнком 6 лет, не утомительно! Рекомендую! В 18:00 были уже в отели
А
29 мар 2022
Огромное спасибо, Максиму за отлично организованную и познавательную экскурсию в прекрасную Абхазию.
О
7 дек 2021
Были на экскурсии с Максимом. Очень понравился его спокойный и доброжелательный характер. Узнали много нового о стране, его людях и истории Абхазии. А ещё отдельное спасибо Максиму от нашей 4-летней Яси, которую он нёс на своих плечах в труднопроходимых местах! Будем рекомендовать экскурсии с ним своим друзьям.
Е
23 июл 2021
Большое спасибо Максиму за прекрасный день в Абхазии! Были учтены все наши пожелания! Получили море положительных эмоций!
Павел
1 июл 2021
Все супер, получили только положительные эмоции
Е
6 окт 2020
Максим прекрасно образованный гид, с обширными познаниями не только в контексте своей экскурсии, но и в других, более широких областях. Великолепная грамотная речь, очень приятная, спокойная манера общения, крайняя доброжелательность и позитивность. Экскурсия прошла с изменеием маршрута, согласно нашим пожеланиям, рекомендациям Максима и внезапно ухудшевшейся погоде:), которая не смогла испортить прекрасных впечатлений. Очень рекомендую!
Л
10 сен 2020
Давно планировали посетить Абхазию. По отзывам выбрали Максима, и в выборе гида не разочаровались. Глубокие знания истории, культуры, политической ситуации, прекрасная речь, эрудированность, подача информации сделали поездку познавательной и комфортной. Спасибо Максиму за настроение и прекрасное путешествие. Рекомендуем!!!
А
7 янв 2020
Все, отлично. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все пожелания были учтены и выполнены в полном объеме. Максиму (экскурсовод, водитель, приятный собеседник:) большое спасибо. Путешествуйте с профессионалами.
Денис
11 окт 2019
Очень рады, что взяли именно индивидуальную экскурсию в Абхазию, и именно с Максимом. Во-первых, маршрут и программа подстраивались под нас (например, вместо крепости нам была интересна Новоафонская пещера - пожалуйста!).
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Во-вторых, на машине, в отличие от автобуса, не только комфортнее, но и можно подъехать туда, куда последний не заедет (например, к Новоафонскому монастырю - в противном случае туда пришлось бы идти долго пешком в гору или ехать в кузове грузовика). В-третьих, во время поездки до места и обратно с гидом можно поговорить о жизни в Абхазии, в Сочи, особенностях местной культуры и т. д. В итоге узнали массу нового, а помимо достопримечательностей ещё и искупались в море и пообедали в апацхе (кафе нац. абхазской кухни). За день получили полное впечатление о стране, и постараемся туда вернуться. В общем, супер!

М
21 сен 2019
Максим - замечательный рассказчик, обладающий общирными знаниями обо всех достопримечательностях экскурсии. Отдельное спасибо за чуткое отношение к моей маме-инвалиду и готовность менять маршрут в соответствии с мамиными нуждами и самочувствием. Все очень понравилось. Однозначно рекомендую и точно ещё будем обращаться именно к Максиму))

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