В этой поездке вы узнаете о культуре и традициях Абхазии, полюбуетесь пейзажами региона. Увидите ключевые локации Сухума и Гагры, прогуляетесь вдоль горной реки в ущелье. Побываете в древнем храме, попробуете местные деликатесы и отдохнёте в термальных ваннах.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
5:30–5:50 — сбор путешественников в Центральном и Адлерском районах
6:30 — пересечение границы
7:00 — ресторан «Гагрипш» и парк принца Ольденбургского
7:30 — колоннада в городе Гагра
10:00 — дегустация (вино, чача, коньяк, мёд, сыр, мясо)
11:00 — Парк с лебедями в городе Новый Афон
12:00 — город Сухум: набережная Махаджиров, фонтан с грифонами, драматический театр
*13:30 — обед (по желанию)
15:00 — термальные источники Кындыг (купание 2 часа)
17:00 — село Дранды, храм 6 века
19:00 — завершение экскурсии, выезд в РФ
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Сочи, Адлера и ПГТ Сириус на автобусе, страховка, дегустации
- С вами будут водитель и гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на территорию термального источника: взрослый — 400 ₽, дети от 6 лет до 12 лет — 300 ₽
- Село Дранды, храм: взрослый — 300 ₽, дети от 6 лет до 12 лет — 150 ₽
- Тарзанка + подвесной мост — 1000 ₽ за чел.
- Обед (по желанию) в кафе
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении с обязательной отметкой о гражданстве
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2100 ₽
|Дети до 12 лет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На муниципальных остановках Сочи, Адлера и ПГТ Сириус
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1635 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
