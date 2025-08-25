Путешествие по малому кольцу Абхазии — возможность прочувствовать уникальную природу и культуру региона. Шум водопадов, горные озёра и ароматы леса подарят живые впечатления. А в Пицунде у вас будет возможность замедлиться и расслабиться у моря.
Описание экскурсии
- Гагра. Прогулка по парку принца Ольденбургского и знаменитой колоннаде. Ароматы эвкалиптов и виды Чёрного моря создают атмосферу старого курорта
- Дегустации. Знакомство с абхазскими вкусами: мёд, вино, чача, варенье, сыры, чай. Завтрак включён — чай с выпечкой
- Тарзанка и стеклянный мост через реку Бзыбь. Желающие могут пройти по мосту над ущельем и прокатиться на тарзанке
- Голубое озеро. Маленькое горное озеро, вода в котором кажется цветной
- Юпшарский каньон и Чабгарский карниз (обзор). Известный участок «Каменный мешок», где скалы сходятся почти впритык, оставляя узкую полоску неба
- Озеро Рица. Чистая вода, еловый лес и панорамы заповедника на высоте 950 м. Здесь будет остановка на обед (по желанию, оплачивается отдельно)
- Водопады Молочный и Влюблённых, смотровая площадка «Птичий клюв» (по погоде и договорённости)
- Пицунда. Купание в заповедной зоне. Два часа свободного времени на пляже с чистой водой среди сосен
Примерный тайминг
6:00 — выезд из Сочи
7:00 — выезд из Адлера
8:00 — парк принца Ольденбургского, колоннада в Гагре
9:00 — дегустации, завтрак
10:30 — стеклянный мост и тарзанка
11:30 — Голубое озеро, обзор каньона и водопад Мужские Слёзы
12:30 — озеро Рица, обед
15:00 — Пицунда, купание 2 часа
19:00 — возвращение к границе
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- Дополнительные расходы: экологический сбор в Рицинский нацпарк — 1000 ₽ взрослый и 500 ₽ детский
- Экскурсию можно начать также из Адлера
- С вами будет аккредитованный абхазский гид
Расходы по желанию
- Молочный водопад, обзор вокруг озера и смотровая Птичий клюв — 400 ₽
- Тарзанка — 1000 ₽
- Стеклянный мост — 200 ₽
- Обед
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый из Сочи/Хосты
|1980 ₽
|Детский из Сочи/Хосты (7-11 лет)
|1980 ₽
|Взрослый из Адлера/Сириуса
|1710 ₽
|Детский из Адлера/Сириуса (7-11 лет)
|1710 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сочи/Адлер/птгСириус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леся — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2992 туристов
Я — гид-организатор экскурсий и туров по самым красивым местам Сочи и Абхазии. Вместе с командой мы отбираем для вас лучшие маршруты — с учётом цены и, самое главное, качества. У нас большой опыт в сочинском туризме, поэтому мы точно знаем, куда и с кем вас отправить, чтобы вы получили незабываемые впечатления и захотели вернуться!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Мне очень понравилась организация и сама экскурсия) наконец то я посетила озеро Рица и Пицунду, и маленькие локации, везде было достаточно времени, всё четко по регламенту! Домой вернулась с кучей впечатлений, красивых фотографий, вином и сыром 😍
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А
Всё очень понравилось: водитель - настоящий профессионал своего дела, экскурсовод - очень приятная, душевная девушка, абхазский народ - добрый, отзывчивый! Узнали много всего интересного. Захотелось вернуться и пройти этот же маршрут ещë раз.
Очень советую, не пожалеете!
Очень советую, не пожалеете!
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