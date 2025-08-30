К Кожина Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Светлана, замечательный экскурсовод! Вечером с детьми посетили олимпийский парк и шоу фонтанов! Маршрут, рассказ, время было очень хорошо расчитано. Ребята не устали, было интересно, получили массу впечатлений! Спасибо Светлане огромное!

Е Екатерина Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Очень понравилась поездка в вечерний Олимпийский парк. Светлана внимательна к деталям поездки. Интересная информация, в том числе для ребёнка 7 лет. Приятная атмосфера!

Рекомендуем!

Н Наталия Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов читать дальше автомобиле. Мы посмотрели все основные объекты олимпийской деревни и конечно вишенкой на торте, было вечернее шоу световых фонтанов. Это было грандиозно! Обязательно обратимся к Светлане для проведения других экскурсий. Хочется сказать, спасибо Светлане. Экскурсия в олимпийскую деревню получилась очень уютная, спокойная и интересная. Светлана встретила нас на комфортабельном, большом

Е Елена Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Всем рекомендую ☺️

Светлана, благодарим Вас за эту прекрасную экскурсию.

О Ольга Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Светлана, удивительный человек. Для неё на первом месте туристы. Было очень приятно это ощущать на протяжении всего времени экскурсии. Нам показали весь Имеритинский квартал со всеми его объектами. Получили ответы на все свои вопросы. Кульминацией стал фонтан! Зрелищно!

А Анастасия Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Все прошло легко. Светлана- приятный в общении экскурсовод,интересно рассказывает про свой родной город

А Александр Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Экскурсия очень понравилась. Светлана очень хороший гид с которым очень легко в общении, время пролетело незаметно. Большое спасибо.

И Ирина Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Очень понравилась экскурсия, Светлана, приятный и комфортный человек,всем рекомендую

М Марина Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов читать дальше дороге узнали много НОВОГО и интересного про Сочи, Олимпиаду. Вся дорога до Олимпийского парка и обратно прошла комфортно, познавательно и легко. В парке удалось осмотреть все объекты, прогуляться по набережной и посмотреть шоу поющих фонтанов! Это нужно просто хотя бы раз увидеть! Брызги раскрашенной светом воды напоминают салют, невозможно отвести взгляд! Очень крутое сочетание разных эффектов и музыки! Рекомендую экскурсовода и эту экскурсию. Уже порекомендовала своим друзьям. Светлана, спасибо за восхитительный вечер! Отличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Светлана - профессионал: классный рассказчик и отличный водитель! По

П Павел Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!

О Ольга Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Осталось тёплое и приятное "послевкусие". Дети с удовольствием вспоминают интересные рассказы.

О Ольга Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов читать дальше предусмотрен бустер для ребенка, вода - такие приятные мелочи. Сама экскурсия была легкая. ненавязчивая. Светлана подстраивалась под нашего ребенка, меняла маршрут, чтобы ему было интересно. Мы получили большое удовольствие! Обязательно порекомендуем мягкого и тактичного экскурсовода своим друзьям, которые осенью приедут в Сочи. Спасибо большое! Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине

М Мария Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Добрый день! Отличная экскурсия, хорошо построенный маршрут, интересный рассказ. Спасибо Светлане за отлично проведённый вечер!

Е Екатерина Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Светлана супер организатор! Рекомендую одназначно всем! Были учтены все наши пожелания. Забрала и привезла нас в отель. Очень приятный в общении человек! Будем по приеду планировать экскурсии только с ней.

В Влад Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Рекомендую без компромиссов!

Светлана отличный гид, мастерский водитель (да, сам удивлен:)).

Местный житель, расскажет и официальные факты и интересные легенды с лайфхаками.



Интересно, очень интересно, были с Светланой на двух экскурсиях - очень гуд!

Спасибо!

Л Людмила Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Светлана очень внимательный грамотный гид во время экскурсии и рассказывала очень интересно и отвечала на все вопросы которые у нас возникали. Рекомендую для индивидуальных экскурсий.

Г Галина Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Маршрут удобный, все продумано до мелочей. Никто не устал. Дети (от 5 до 10 лет) участвовали с удовольствием. Светлане большое спасибо.

О Ольга Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Светлана прекрасный позитивный гид, учитывает потребности и желания участников экскурсии, рассказывает очень интересно. Вовремя забрала, все чётко с точки зрения организации