Групповая
Едем в горы! Из Сочи - на курорты Красной Поляны
Полюбоваться горными вершинами, увидеть стадион «Фишт» и посмотреть шоу фонтанов
Начало: На остановке общественного транспорта
«Посмотрите на чашу олимпийского огня и главный стадион олимпиады — Фишт»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Побывайте в сердце Олимпийских игр, исследуйте современные арены и насладитесь уникальным шоу фонтанов. Это вечер, который запомнится надолго
Начало: У вашего отеля
«Вы ощутите грандиозность Олимпийских игр, очутитесь в самом сердце событий и пройдёте путём спортсменов от стадиона до вручения медалей»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
"Роза Хутор", Олимпийский парк, стадион "Фишт", горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириусе. Если вы про...
«Вы увидите все знаковые места Олимпийского парка: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион «Фишт», где проходило открытие Олимпиады»
Сегодня в 08:00
28 окт в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Пополнить коллекцию воспоминаний снимками на фоне стадиона «Фишт» и других олимпийских объектов
Начало: На Олимпийском проспекте
«На снимках останутся ваши впечатления и главные Олимпийские объекты мирового уровня — стадион «Фишт», ледовая арена «Шайба», олимпийский факел, отель-замок «Богатырь», живописная прогулочная зона возле Сочи Парка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККожина30 августа 2025Светлана, замечательный экскурсовод! Вечером с детьми посетили олимпийский парк и шоу фонтанов! Маршрут, рассказ, время было очень хорошо расчитано. Ребята не устали, было интересно, получили массу впечатлений! Спасибо Светлане огромное!
- ЕЕкатерина3 июля 2025Очень понравилась поездка в вечерний Олимпийский парк. Светлана внимательна к деталям поездки. Интересная информация, в том числе для ребёнка 7 лет. Приятная атмосфера!
Рекомендуем!
- ННаталия3 июля 2025Хочется сказать, спасибо Светлане. Экскурсия в олимпийскую деревню получилась очень уютная, спокойная и интересная. Светлана встретила нас на комфортабельном, большом
- ЕЕлена2 июля 2025Всем рекомендую ☺️
Светлана, благодарим Вас за эту прекрасную экскурсию.
- ООльга15 декабря 2024Светлана, удивительный человек. Для неё на первом месте туристы. Было очень приятно это ощущать на протяжении всего времени экскурсии. Нам показали весь Имеритинский квартал со всеми его объектами. Получили ответы на все свои вопросы. Кульминацией стал фонтан! Зрелищно!
- ААнастасия8 сентября 2024Все прошло легко. Светлана- приятный в общении экскурсовод,интересно рассказывает про свой родной город
- ААлександр6 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. Светлана очень хороший гид с которым очень легко в общении, время пролетело незаметно. Большое спасибо.
- ИИрина26 августа 2024Очень понравилась экскурсия, Светлана, приятный и комфортный человек,всем рекомендую
- ММарина14 августа 2024Отличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Светлана - профессионал: классный рассказчик и отличный водитель! По
- ППавел3 июня 2024Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
- ООльга27 апреля 2024Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Осталось тёплое и приятное "послевкусие". Дети с удовольствием вспоминают интересные рассказы.
- ООльга22 апреля 2024Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине
- ММария15 апреля 2024Добрый день! Отличная экскурсия, хорошо построенный маршрут, интересный рассказ. Спасибо Светлане за отлично проведённый вечер!
- ЕЕкатерина12 апреля 2024Светлана супер организатор! Рекомендую одназначно всем! Были учтены все наши пожелания. Забрала и привезла нас в отель. Очень приятный в общении человек! Будем по приеду планировать экскурсии только с ней.
- ВВлад10 апреля 2024Рекомендую без компромиссов!
Светлана отличный гид, мастерский водитель (да, сам удивлен:)).
Местный житель, расскажет и официальные факты и интересные легенды с лайфхаками.
Интересно, очень интересно, были с Светланой на двух экскурсиях - очень гуд!
Спасибо!
- ЛЛюдмила4 апреля 2024Светлана очень внимательный грамотный гид во время экскурсии и рассказывала очень интересно и отвечала на все вопросы которые у нас возникали. Рекомендую для индивидуальных экскурсий.
- ГГалина28 февраля 2024Маршрут удобный, все продумано до мелочей. Никто не устал. Дети (от 5 до 10 лет) участвовали с удовольствием. Светлане большое спасибо.
- ООльга15 февраля 2024Светлана прекрасный позитивный гид, учитывает потребности и желания участников экскурсии, рассказывает очень интересно. Вовремя забрала, все чётко с точки зрения организации
- ТТатьяна15 ноября 2023Всем привет! Экскурсия супер, очень приятное врепрепровождение. Увидели многое, чего раньше не замечали. Отдельный плюс - перемещение на машине, олимпийские
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Стадионы и арены»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в октябре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Стадионы и арены" можно забронировать 4 экскурсии от 350 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2025 год по теме «Стадионы и арены», 176 ⭐ отзывов, цены от 350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь