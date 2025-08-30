Мои заказы

Стадионы и арены – экскурсии в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Стадионы и арены» в Сочи, цены от 350 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Едем в горы! Из Сочи - на курорты Красной Поляны
На автобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Едем в горы! Из Сочи - на курорты Красной Поляны
Полюбоваться горными вершинами, увидеть стадион «Фишт» и посмотреть шоу фонтанов
Начало: На остановке общественного транспорта
«Посмотрите на чашу олимпийского огня и главный стадион олимпиады — Фишт»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 ₽ за человека
Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
На машине
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Побывайте в сердце Олимпийских игр, исследуйте современные арены и насладитесь уникальным шоу фонтанов. Это вечер, который запомнится надолго
Начало: У вашего отеля
«Вы ощутите грандиозность Олимпийских игр, очутитесь в самом сердце событий и пройдёте путём спортсменов от стадиона до вручения медалей»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
152 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
"Роза Хутор", Олимпийский парк, стадион "Фишт", горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириусе. Если вы про...
«Вы увидите все знаковые места Олимпийского парка: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион «Фишт», где проходило открытие Олимпиады»
Сегодня в 08:00
28 окт в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Пополнить коллекцию воспоминаний снимками на фоне стадиона «Фишт» и других олимпийских объектов
Начало: На Олимпийском проспекте
«На снимках останутся ваши впечатления и главные Олимпийские объекты мирового уровня — стадион «Фишт», ледовая арена «Шайба», олимпийский факел, отель-замок «Богатырь», живописная прогулочная зона возле Сочи Парка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кожина
    30 августа 2025
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана, замечательный экскурсовод! Вечером с детьми посетили олимпийский парк и шоу фонтанов! Маршрут, рассказ, время было очень хорошо расчитано. Ребята не устали, было интересно, получили массу впечатлений! Спасибо Светлане огромное!
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2025
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Очень понравилась поездка в вечерний Олимпийский парк. Светлана внимательна к деталям поездки. Интересная информация, в том числе для ребёнка 7 лет. Приятная атмосфера!
    Рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    3 июля 2025
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Хочется сказать, спасибо Светлане. Экскурсия в олимпийскую деревню получилась очень уютная, спокойная и интересная. Светлана встретила нас на комфортабельном, большом
    читать дальше

    автомобиле. Мы посмотрели все основные объекты олимпийской деревни и конечно вишенкой на торте, было вечернее шоу световых фонтанов. Это было грандиозно! Обязательно обратимся к Светлане для проведения других экскурсий.

  • Е
    Елена
    2 июля 2025
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Всем рекомендую ☺️
    Светлана, благодарим Вас за эту прекрасную экскурсию.
  • О
    Ольга
    15 декабря 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана, удивительный человек. Для неё на первом месте туристы. Было очень приятно это ощущать на протяжении всего времени экскурсии. Нам показали весь Имеритинский квартал со всеми его объектами. Получили ответы на все свои вопросы. Кульминацией стал фонтан! Зрелищно!
    Светлана, удивительный человек. Для неё на первом месте туристы. Было очень приятно это ощущать на протяжении
  • А
    Анастасия
    8 сентября 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Все прошло легко. Светлана- приятный в общении экскурсовод,интересно рассказывает про свой родной город
  • А
    Александр
    6 сентября 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Экскурсия очень понравилась. Светлана очень хороший гид с которым очень легко в общении, время пролетело незаметно. Большое спасибо.
  • И
    Ирина
    26 августа 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Очень понравилась экскурсия, Светлана, приятный и комфортный человек,всем рекомендую
  • М
    Марина
    14 августа 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Отличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Светлана - профессионал: классный рассказчик и отличный водитель! По
    читать дальше

    дороге узнали много НОВОГО и интересного про Сочи, Олимпиаду. Вся дорога до Олимпийского парка и обратно прошла комфортно, познавательно и легко. В парке удалось осмотреть все объекты, прогуляться по набережной и посмотреть шоу поющих фонтанов! Это нужно просто хотя бы раз увидеть! Брызги раскрашенной светом воды напоминают салют, невозможно отвести взгляд! Очень крутое сочетание разных эффектов и музыки! Рекомендую экскурсовода и эту экскурсию. Уже порекомендовала своим друзьям. Светлана, спасибо за восхитительный вечер!

  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Осталось тёплое и приятное "послевкусие". Дети с удовольствием вспоминают интересные рассказы.
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине
    читать дальше

    предусмотрен бустер для ребенка, вода - такие приятные мелочи. Сама экскурсия была легкая. ненавязчивая. Светлана подстраивалась под нашего ребенка, меняла маршрут, чтобы ему было интересно. Мы получили большое удовольствие! Обязательно порекомендуем мягкого и тактичного экскурсовода своим друзьям, которые осенью приедут в Сочи. Спасибо большое!

  • М
    Мария
    15 апреля 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Добрый день! Отличная экскурсия, хорошо построенный маршрут, интересный рассказ. Спасибо Светлане за отлично проведённый вечер!
  • Е
    Екатерина
    12 апреля 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана супер организатор! Рекомендую одназначно всем! Были учтены все наши пожелания. Забрала и привезла нас в отель. Очень приятный в общении человек! Будем по приеду планировать экскурсии только с ней.
  • В
    Влад
    10 апреля 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Рекомендую без компромиссов!
    Светлана отличный гид, мастерский водитель (да, сам удивлен:)).
    Местный житель, расскажет и официальные факты и интересные легенды с лайфхаками.

    Интересно, очень интересно, были с Светланой на двух экскурсиях - очень гуд!
    Спасибо!
  • Л
    Людмила
    4 апреля 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана очень внимательный грамотный гид во время экскурсии и рассказывала очень интересно и отвечала на все вопросы которые у нас возникали. Рекомендую для индивидуальных экскурсий.
  • Г
    Галина
    28 февраля 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Маршрут удобный, все продумано до мелочей. Никто не устал. Дети (от 5 до 10 лет) участвовали с удовольствием. Светлане большое спасибо.
  • О
    Ольга
    15 февраля 2024
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана прекрасный позитивный гид, учитывает потребности и желания участников экскурсии, рассказывает очень интересно. Вовремя забрала, все чётко с точки зрения организации
  • Т
    Татьяна
    15 ноября 2023
    Поездка в вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Всем привет! Экскурсия супер, очень приятное врепрепровождение. Увидели многое, чего раньше не замечали. Отдельный плюс - перемещение на машине, олимпийские
    читать дальше

    объекты только так и смотреть! Масштаб чувствуется гораздо лучше.
    Пройтись тоже успели, никуда не спешили!
    Отдельное спасибо Светлане, очень компетентный гид и приятный человек! Даже мандаринами угостили)

    Экскурсию рекомендую! Дочке тоже понравилось)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Стадионы и арены»

