Погрузитесь в историю преображения, спортивных триумфов и смелых идей! Вы представите, как заболоченные земли стали столицей Олимпийских игр 2014 и вскоре превратятся в курорт-наукоград. Услышите о первых поселенцах, редких птицах, экзотических растениях, следах океана Тетис. Я также увлеку вас интерактивами и заданиями с небольшими призами.
Описание экскурсии
- Олимпийские объекты — железнодорожный вокзал, стадион «Фишт», ледовые арены, фонтаны.
- Музей истории и археологии с находками раскопок, окаменелостями океана Тетис, предметами быта старообрядцев, архивными фото.
- Парк «Южные культуры» — уголок экзотики с магнолиями, камелиями, рододендронами, бамбуком.
- Орнитологический парк — место гнездования и зимовки пернатых, включая краснокнижных.
- Имеретинская набережная с видом на море и горы.
Организационные детали
- Экскурсия продлится дольше без доплат, если вы захотите задержаться на объектах.
- Преодолеем до 20 км. пешком с остановками на отдых.
- Дополнительно оплачивается билет в парк «Южные культуры» — 300 ₽/чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Сочи
Люблю путешествовать и открывать что-то новое в каждой поездке, экскурсии не повторяются, по образованию журналист, по жизни веселый исследователь.
