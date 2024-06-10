Детская экскурсия «Кем быть? От археолога до айтишника»

Погрузиться в мир науки в главном образовательном центре страны
Сочи, Имеретинская низменность и федеральная территория Сириус — все эти локации вы увидите на экскурсии в формате 3 в 1. Я познакомлю вас вас с историей здешних мест, их самобытной природой и географией. Расскажу об олимпийских объектах, научных и творческих лабораториях. А затем отправимся в музей пробовать себя в различных профессиях будущего.
Детская экскурсия «Кем быть? От археолога до айтишника»
Детская экскурсия «Кем быть? От археолога до айтишника»
Детская экскурсия «Кем быть? От археолога до айтишника»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Федеральная территория «Сириус» — место, где с 2021 года развивают «умный» туризм. Я организую вам отдых именно в таком формате: совмещая курортные развлечения с получением знаний и навыков, на которые в обычной жизни времени обычно не хватает. А помогут нам в этом знаковые объекты, ставшие визитными карточками федеральной территории.

Олимпийский парк

Внешний осмотр стадионов, Факела и чаши Олимпийского огня, а также автодрома Сириус. Я расскажу, как они используются после завершения Олимпиады. Поясню, куда и почему исчез «Ледовый куб» — центр кёрлинга. Раскрою секреты «плавающих» татами и гоночной трассы Формула 1.

IT-колледж Сириус

Во время внешнего осмотра здания поговорим о том, чему и кого здесь учат. Обсудим, реально ли сюда поступить и какие профессии можно получить.

Парк науки и искусства Сириус

Именно здесь, в бывшем Медиацентре, вы узнаете, как талантливые дети получают новые знания и опыт, экспериментируют и исследуют мир, погружаясь в научный или творческий процесс.

Музей «Древняя Фанагория»

На экскурсии по филиалу музея-заповедника вы попадёте в интерактивное пространство, которое не просто познакомит вас с историей древнего мира, но и откроет для ребёнка новые грани возможных профессий: историк, археолог, антрополог, библиограф, водолаз, этнограф и т. д.

Макет космолёта «Буран»

Рассматривая двойника того самого «Бурана», который совершил полёт, опередивший время, вы оцените важнейшие достижения отечественной науки, технологий и инженерии.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается из Сочи (Центрального, Хостинского, Адлерского районов) и проходит на легковом автомобиле Hyundai Creta. Если хотите поехать из Лазаревского района, то приезжайте в Сочи на электричке, я встречу вас на ж/д вокзале Сочи.
  • Тема экскурсии рассчитана на детей школьного возраста, дошкольников брать нежелательно
  • Точное время проведения надо согласовывать заранее, чтобы попасть на сборную экскурсию в музей (они проводятся в определённое время)
  • В музее надо будет оплатить стоимость билета с экскурсией: дети 7-14 лет — 250 руб, с 15 лет и взрослые — 500 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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