Сочи, Имеретинская низменность и федеральная территория Сириус — все эти локации вы увидите на экскурсии в формате 3 в 1. Я познакомлю вас вас с историей здешних мест, их самобытной природой и географией. Расскажу об олимпийских объектах, научных и творческих лабораториях. А затем отправимся в музей пробовать себя в различных профессиях будущего.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Федеральная территория «Сириус» — место, где с 2021 года развивают «умный» туризм. Я организую вам отдых именно в таком формате: совмещая курортные развлечения с получением знаний и навыков, на которые в обычной жизни времени обычно не хватает. А помогут нам в этом знаковые объекты, ставшие визитными карточками федеральной территории.

Олимпийский парк

Внешний осмотр стадионов, Факела и чаши Олимпийского огня, а также автодрома Сириус. Я расскажу, как они используются после завершения Олимпиады. Поясню, куда и почему исчез «Ледовый куб» — центр кёрлинга. Раскрою секреты «плавающих» татами и гоночной трассы Формула 1.

IT-колледж Сириус

Во время внешнего осмотра здания поговорим о том, чему и кого здесь учат. Обсудим, реально ли сюда поступить и какие профессии можно получить.

Парк науки и искусства Сириус

Именно здесь, в бывшем Медиацентре, вы узнаете, как талантливые дети получают новые знания и опыт, экспериментируют и исследуют мир, погружаясь в научный или творческий процесс.

Музей «Древняя Фанагория»

На экскурсии по филиалу музея-заповедника вы попадёте в интерактивное пространство, которое не просто познакомит вас с историей древнего мира, но и откроет для ребёнка новые грани возможных профессий: историк, археолог, антрополог, библиограф, водолаз, этнограф и т. д.

Макет космолёта «Буран»

Рассматривая двойника того самого «Бурана», который совершил полёт, опередивший время, вы оцените важнейшие достижения отечественной науки, технологий и инженерии.

Организационные детали