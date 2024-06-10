Описание экскурсии
Что вас ожидает
Федеральная территория «Сириус» — место, где с 2021 года развивают «умный» туризм. Я организую вам отдых именно в таком формате: совмещая курортные развлечения с получением знаний и навыков, на которые в обычной жизни времени обычно не хватает. А помогут нам в этом знаковые объекты, ставшие визитными карточками федеральной территории.
Олимпийский парк
Внешний осмотр стадионов, Факела и чаши Олимпийского огня, а также автодрома Сириус. Я расскажу, как они используются после завершения Олимпиады. Поясню, куда и почему исчез «Ледовый куб» — центр кёрлинга. Раскрою секреты «плавающих» татами и гоночной трассы Формула 1.
IT-колледж Сириус
Во время внешнего осмотра здания поговорим о том, чему и кого здесь учат. Обсудим, реально ли сюда поступить и какие профессии можно получить.
Парк науки и искусства Сириус
Именно здесь, в бывшем Медиацентре, вы узнаете, как талантливые дети получают новые знания и опыт, экспериментируют и исследуют мир, погружаясь в научный или творческий процесс.
Музей «Древняя Фанагория»
На экскурсии по филиалу музея-заповедника вы попадёте в интерактивное пространство, которое не просто познакомит вас с историей древнего мира, но и откроет для ребёнка новые грани возможных профессий: историк, археолог, антрополог, библиограф, водолаз, этнограф и т. д.
Макет космолёта «Буран»
Рассматривая двойника того самого «Бурана», который совершил полёт, опередивший время, вы оцените важнейшие достижения отечественной науки, технологий и инженерии.
Организационные детали
- Экскурсия начинается из Сочи (Центрального, Хостинского, Адлерского районов) и проходит на легковом автомобиле Hyundai Creta. Если хотите поехать из Лазаревского района, то приезжайте в Сочи на электричке, я встречу вас на ж/д вокзале Сочи.
- Тема экскурсии рассчитана на детей школьного возраста, дошкольников брать нежелательно
- Точное время проведения надо согласовывать заранее, чтобы попасть на сборную экскурсию в музей (они проводятся в определённое время)
- В музее надо будет оплатить стоимость билета с экскурсией: дети 7-14 лет — 250 руб, с 15 лет и взрослые — 500 руб.