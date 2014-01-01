Татьяна С. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Сочи Олимпийский. Красная Поляна, Олимпийский парк, шоу фонтанов

Татьяна С.
Татьяна С. – Гид из Сочи
Сочи Олимпийский.

Красная Поляна, Олимпийский парк, шоу фонтанов
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • ☃️Зимняя

  • 10 500 ₽ за экскурсию

    Купить билеты
Сочи Олимпийский. Красная Поляна, Олимпийский парк, шоу фонтанов
Сочи Олимпийский. Красная Поляна, Олимпийский парк, шоу фонтанов
Этот маршрут один из наиболее популярных маршрутов среди гостей. Олимпийские объекты остаются самыми посещаемыми объектами в Сочи даже после олимпиады. Олимпийские игры проводились в двух местах: Красная Поляна и Олимпийский парк 🌳 по этим объектам будет проходить наша экскурсия ⛳. Сначала мы поедем в Красную Поляну. Для того, чтобы посмотреть больше достопримечательностей 🏛️ на этом маршруте, в сторону Красной поляны мы поедем по старой дороге.
Дорога длится более 50 километров, но вы не успеете заскучать в пути, потому что буквально каждые несколько километров вам будут встречаться интересные объекты. Такие, как, например, вантовый подвесной мост — уникальное строение, которое было возведено к олимпиаде.
По пути следования мы заедем на нарзанный источник, где вы сможете попить настоящего нарзана. Нарзан считается целебной минеральной водой, которая лечит болезни сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, болезни системы пищеварения и нервной системы. Издавна к этому источнику приходили люди, чтобы оздоровиться.
Следующую остановку мы сделаем на водопаде «Девичьи слезы». Струи воды падают со скал с 13-ти метровой высоты. С этим местом связана красивая и загадочная легенда, о которой вам расскажет гид.
Небольшая остановка на обзорной площадке у въезда в Красную поляну позволит вам вдохнуть свежего горного воздуха и узнать немного об истории 📖 Красной Поляны.
Красная Поляна — место проведения Олимпийских игр 2014 года. Именно в Красной Поляне состоялись соревнования по большинству спортивных дисциплин во время Олимпийских игр. Благодаря проведению олимпиады курорт получил развитую инфраструктуру, новые дороги, отели, канатные дороги и многое другое.
В данный момент на курорте работают 3 горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Горки Город», ГТЦ «Газпром». Каждый из них в своем роде уникален.
Красивые набережные, торгово-развлекательные центры, канатные дороги, которые и в летний сезон работают для гостей города. По перепаду высот они уникальны от 575 м. до 2230 м.
Поднявшись по канатной дороге вас ждут незабываемые впечатления и потрясающий вид на поселок Красная Поляна, Главный Кавказский Хребет.
После прогулки на канатной дороге вас жде увлекательное путешествие по культурно-этнографическому центру «Моя Россия». Это уникальный объект, не имеющий аналогов в мире. На площади 3 гектара разместились 11 тематических павильонов, представляющих различные регионы России. За час здесь можно посетить самые яркие и популярные места нашей Родины.
На Красной Поляне есть еще один уголок, куда необходимо заглянуть — это Эсто-Садок. Именно там разместилась резиденция президента России В. В. Путина. Вы увидите его особняк и узнаете, где презедент катается на лыжах. Там же мы посмотрим потрясающий музыкальный фонтан ⛲, который находится на крыше крупнейшего развлекательного центра Красной Поляны.
Посмотрев Красную Поляну, мы поедем вниз, к морю в Олимпийский парк. Олимпийский парк — один из самых главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Он расположен в Адлере, в районе Имеретинской низменности. Здесь находятся спортивные сооружения, на которых проходили соревнования по фигурному катанию, скоростному бегу на коньках, хоккею, шорт-треку, керлингу.
Здесь же состоялись грандиозные церемонии открытия и закрытия Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, и Российский этап «королевских гонок» Формула-1 за которыми наблюдал весь мир.
Территория Олимпийского парка 200 гектаров, поэтому для осмотра парка посетителям предлагаются электрические гольф кары, на которых можно с комфортом осмотреть все
спортивные объекты.
В заключение программы нас ждет шоу Олимпийский свето-музыкальных фонтанов. Это незабываемое зрелище, который должен увидеть каждый. Струи воды вырываются из-под воды и поднимаются на высоту более 70 метров! Именно здесь во время Олимпиады горел олимпийский огонь.
Что входит
  • Услуги гида и трансфер по маршруту
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Канатная дорога 1590 руб. /чел.
  • Нарзанный источник 100 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Сочи и Адлере
Сочи Олимпийский. Красная Поляна, Олимпийский парк, шоу фонтанов
Сочи Олимпийский. Красная Поляна, Олимпийский парк, шоу фонтанов
Сочи Олимпийский. Красная Поляна, Олимпийский парк, шоу фонтанов
Сочи Олимпийский. Красная Поляна, Олимпийский парк, шоу фонтанов
Сочи Олимпийский. Красная Поляна, Олимпийский парк, шоу фонтанов

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна С.
Татьяна С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Татьяна С. проводит ещё 6 экскурсий

Очарование старого Сочи
1 600
2 часа
Очарование старого Сочи
13 отзывов
Вечерний Олимпийский парк
6 000
3 часа
Вечерний Олимпийский парк
6 отзывов
Агурские водопады и гора Ахун
6 000
4 часа
Агурские водопады и гора Ахун
4 отзыва
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
9 400
5 часов
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
1 отзыв
Гастрономический тур в Абхазию
10 000
6 часов
Гастрономический тур в Абхазию
День развлечений в Сочи
6 500
5 часов
День развлечений в Сочи

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
108 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
90 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
скидка30%
900
630
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
75 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи