Индивидуальная экскурсия по заброшенным дворцам и пансионатам Гагры из Сочи
В этой экскурсии мы посетим 8 локаций и каждая не похожа друг на друга. У нас будут дореволюционные замки и советские пансионаты. Множество деталей на локациях. Расчётные книжки, меню столовых, рентгеновские снимки, личные дела. В подарок от меня будет бесплатная фотосессия, без обработки и видео контент, для создания reels.
Ближайшие даты:
11
сен
сен
16
сен
сен
17
сен
сен
18
сен
сен
20
сен
сен
21
сен
сен
22
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Первое, что мы посетим, будет пансионат «Скала», на его территории находится замок 1914 г. Сделаем фотографии на балконе, который покрыт зеленью, выйдем на «Балкон Джульетты», прогуляемся по красивым каменным лестницам. Далее пойдём в заброшенную канатную дорогу, по которой отдыхающие пансионата добирались на море, это очень захватывающе. С этой площадки Гагра вся как на ладони.
- Далее мы отправимся на дачу Исаи Силина. Дом выполнен в марвитанском стиле. Вы узнаете легенду дома и сможете сделать яркие фотографии на крыше здания.
- Далее мы отправимся на дачу Нестора Лакоба, он являлся одним из лучших друзей Сталина и борцом за независимость Абхазии от Грузии. Мы прогуляемся по этой вилле, масштабы, которой весьма внушительны. Главной достопримечательностью, является бильярдная и бильярдный стол, который сохранился с довоенных времен.
- Следующей локацией будет пансионат «Маяк».
- Самая объёмная локация в маршруте. 4 объекта посещения. Актовый зал, где сохранился старый рояль. Мед корпус, с балкона которого, открывается вид на всю гагру и даже видно стадион «Фишт». Самой интересной локаций, в этом корпусе, является кабинет рентгенов. Там оборудовано несколько фотозон, где вы сделаете интересные фотографии. Далее мы отправимся в корпус ю, где на самом верхнем этаже посетим остатки библиотеки. Вы увидите множество книг, которые разбросаны на полу. Потом мы отправимся в главный корпус пансионата. Там вы сможете посмотреть номера, столовую, кухню и сделать крутые фотографии и видео. Корпус 1938 г!!!.
- Следующей локацией будет заброшенная музыкальная школа. Внутри вы увидите много музыкальных инструментов, разбросанные ноты, личные дела с фотографиями, актовый зал.
- Далее мы отправимся в зимний театр.
- Вы увидите 2 зала, с невероятно красивыми потолками, сможете бесплатно посетить вип ложи, сделать атмосферные фото с золотыми львами на входе.
- Далее у нас будет жд станция «Гагрыпш» она была сделана в 1943 г и имеет очень красивую архитектуру сталинских времен. Красивые колонны и потолки.
- Последней локацией будет дворец основателя курорта Гагра. Дворец принца Ольденбургского. Сделаем фото у самого романтичного окна в гагре, выйдем на балкон и сделаем красивые фотографии.
Важная информация:
- Успейте посетить этот тур, т. к ежегодно Абхазия восстанавливает свои объекты и многие заброшки уходят в историю.
- В подарок сфотографирую вас и запишу видео для reels.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Фото/Видео
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты на объекты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираю из вашего отеля или квартирыЗавершение: Возвращаю откуда забрал, либо в любую точку, если она не сильно отклоняется от маршрута
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Индивидуальные
Необычные
Выездные
На весь день
Абхазия
Заброшенные места
Сталкер-тур
Дворцы, замки и особняки
Похожие туры из Сочи
Индивидуальная
8 часов
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры
Ваш адрес в Сочи или Адлере
Завтра
29 авг
30 авг
31 авг
от 109009 810₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
по месту вашего проживания в Сочи
Завтра
29 авг
30 авг
31 авг
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
от отеля, где остановились туристы
11 сен
12 сен
13 сен
17 сен
от 14 300₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии