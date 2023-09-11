В этой экскурсии мы посетим 8 локаций и каждая не похожа друг на друга. У нас будут дореволюционные замки и советские пансионаты. Множество деталей на локациях. Расчётные книжки, меню столовых, рентгеновские снимки, личные дела. В подарок от меня будет бесплатная фотосессия, без обработки и видео контент, для создания reels.