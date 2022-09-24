Джип тур «Дом призрака. Заброшки Гагры»

Джип тур «Дом призрака

Джип тур «Дом призрака. Заброшки Гагры»
Джип тур «Дом призрака. Заброшки Гагры»
Джип тур «Дом призрака. Заброшки Гагры»
Джип тур «Дом призрака. Заброшки Гагры»
Джип тур «Дом призрака. Заброшки Гагры»
Джип тур «Дом призрака. Заброшки Гагры»
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Что вас ожидает 🤩

  • ️ Белые скалы
  • ️ Смотровая площадка "Я люблю Гагру"
  • ️ Площадь "Гагарина" (фонтан "Три грации", универмаг "Жоэквара", ЖД Станция "Абаата")
  • Замок принца Ольденбургского
  • ️ Жоэкварское ущелье (Башня Марлинского, Здание городской бани, пешая прогулка по ущелью).
  • Дом призрака
  • ️Парк Принца Ольденбургского
  • ️Старая канатка в парке
  • ️Ресторан Гагрипш
  • ️Колоннада
  • ️Зимний театр
  • Бзыбское ущелье
  • Дегустационный зал "Отырба"
  • (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, копченого мяса, высокогорного чая)
  • Пасека (дегустация меда, медовухи)
  • Обед в кафе "Абхазский дворик"
  • (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки)
  • Водопад девичьи слёзы
  • ️Павильон ж/д станции "Гагрипш"
  • Мамзышха "Первая смотровая"
  • Купание в море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Белые скалы, действительно белые. А море у берега бирюзовое. Волны разбиваясь о камни, будут нежно ласкать Ваши протянутые ладошки.
Со смотровых площадок Вам откроется шикарный вид на Гагру. Первой, вкусной вишенкой на торте Вашего путешествия, станет универмаг "Жоэквара". Симпатичные граффити, круглые оконные проёмы, открытые террасы увитые лозой и конечно же безупречный вид на горы - просто идеальные локации для фото.
Парк Принца Ольденбургского - прекрасное место для неспешной прогулки перед обедом. Витые колонны, фонтан на озере. Старая канатная дорога и забытый желтый вагончик…..
Горы так близко, что можно дотянуться.
ЖД станция "Гагрипш", уникальные колонны и арки, живописные потолки. Немного романтики.
Дом призрака - изумительная локация. Лучше один раз увидеть… забравшись на крышу или смотровую.
Когда подойдет время обедать Вы отправитесь на Стеклянный мост. Там же бесплатные качели, раскачиваясь на которых Вы словно парите над стремительными водами реки.
В этом месте Вас ожидает обед из национальных абхазских блюд.
Будут еще дегустации:медовуха, вино, мед,сыр, копченое мясо, кофе на песке, коньяк с миндалём, лучшая чурчхела.
Через время Вы окажетесь в здании заброшенной бани. И у Вас откроется десятое дыхание. Сотни фоточек в изумительных круглых арочных окнах, увитые плющом. Капает вода. Ощущение уюта…. Вы в сказке.
Ущелье, изумрудный мох, вековые деревья-великаны.
Такая поездка стоит того, чтобы Вы запомнили каждую минуту.
Такой формат тура воспринимается совсем по другому. Это так свободно, интересно, красиво…. После данной поездки Вы отмените все походы к психологам,так как перезагрузка 100%.
Вы увидите побережье сверху и прикоснетесь к старине

вторник, суббота 7-30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Адлерскому району
  • Транспортно-экскурсионные расходы
  • Работа экскурсовода
Что не входит
  • Питание.
  • Вход в замок Принца Ольденбургского. Для взрослых- 150 руб, дети до 18 лет беслатно
Место начала и завершения?
Урожайная 112
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, суббота 7-30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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