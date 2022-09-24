Белые скалы, действительно белые. А море у берега бирюзовое. Волны разбиваясь о камни, будут нежно ласкать Ваши протянутые ладошки.

Со смотровых площадок Вам откроется шикарный вид на Гагру. Первой, вкусной вишенкой на торте Вашего путешествия, станет универмаг "Жоэквара". Симпатичные граффити, круглые оконные проёмы, открытые террасы увитые лозой и конечно же безупречный вид на горы - просто идеальные локации для фото.

Парк Принца Ольденбургского - прекрасное место для неспешной прогулки перед обедом. Витые колонны, фонтан на озере. Старая канатная дорога и забытый желтый вагончик…..

Горы так близко, что можно дотянуться.

ЖД станция "Гагрипш", уникальные колонны и арки, живописные потолки. Немного романтики.

Дом призрака - изумительная локация. Лучше один раз увидеть… забравшись на крышу или смотровую.

Когда подойдет время обедать Вы отправитесь на Стеклянный мост. Там же бесплатные качели, раскачиваясь на которых Вы словно парите над стремительными водами реки.

В этом месте Вас ожидает обед из национальных абхазских блюд.

Будут еще дегустации:медовуха, вино, мед,сыр, копченое мясо, кофе на песке, коньяк с миндалём, лучшая чурчхела.

Через время Вы окажетесь в здании заброшенной бани. И у Вас откроется десятое дыхание. Сотни фоточек в изумительных круглых арочных окнах, увитые плющом. Капает вода. Ощущение уюта…. Вы в сказке.

Ущелье, изумрудный мох, вековые деревья-великаны.

Такая поездка стоит того, чтобы Вы запомнили каждую минуту.

Такой формат тура воспринимается совсем по другому. Это так свободно, интересно, красиво…. После данной поездки Вы отмените все походы к психологам,так как перезагрузка 100%.

Вы увидите побережье сверху и прикоснетесь к старине