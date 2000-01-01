В этом авто-туре вы посетите самые лучшие смотровые площадки, начиная с Лазаревского района и заканчивая Красной Поляной. Ведь самые лучшие впечатления – это обозрение окрестностей с высоты. По дороге вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете впечатляющие фотоснимки, потому что я покажу вам места, которые недоступны туристам на автобусах. Я расскажу вам о том, какой была «южная столица» до Олимпиады и как Игры ее преобразили, какие известные фильмы 🎥 здесь были сняты и попробуем самые вкусные хинкали в городе. Также экскурсия ⛳, особенно подойдет, для тех, кто приехал в наш чудесный город 🏙️ на короткий срок.

Что вас ожидает

•Окунетесь в живописном источнике Чертовы вороты.

•Сделаете незабываемые фото у Храма Святого Князя Владимира, видовой башне «Роза ветров» на горе Батарейка, смотровой башне на горе Ахун, на Красной поляне, в олимпийской деревне на Роза Хутор, замке полковника Квитка.

•Попробуете традиционные кавказские блюда: хачапури, хинкали и др. вино 🍷 и напитки.

•Мы также посетим (на Ваш выбор) древнейшую пещеру в Сочи, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая меняет свой цвет на следующий день, самые живописные чайные поля на Мацесте. Познакомимся с греческой культурой Красной Поляны; Также можно будет прокатится на ноу-хау в Роза Хутор – родельбане.

•Научимся определять и узнавать любое растение, которое Вам приглянулось;

•По пути я покажу вам, где можно купить самые лучшие в этих местах сувениры 🎁, домашние вина, мёд и копченые сыры.

В ходе экскурсии 🧭 я расскажу, как развивался г. Сочи, Адлер и Красная Поляна с древнейших времен и до наших дней. Какие здесь существуют традиции и обычаи, о культуре и кухне 🥧 местных жителей. Вы узнаете о военных и мирных временах, о том, когда Сочи был независимой республикой в царские времена, о природных особенностях региона.

Вы вернетесь домой с потрясающими впечатлениями от красоты панорам местной природы и архитектуры, душевным спокойствием после святых мест, а также с прекрасными фотоснимками и воспоминаниями.

Организационные детали