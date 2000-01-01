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ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!

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1 отзыв
Сергей Х.
Сергей Х. – Гид из Сочи
ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой.

Посмотри на всё с высоты!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🏆Активный отдых
  • 🚌На автобусе
  • 💧Водопады
  • ☀️Однодневная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🍤Можно и покушать
  • ☀️Летняя
  • В горы
  • 🐴Лошадь – друг человека
  • ☃️Зимняя
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 8 900 ₽ за экскурсию

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ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!
ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!

Что вы увидите

  • видовая башня «Роза ветров» на горе Батарейка, смотровая башня на горе Ахун, смотровая площадка на Красной поляне, в олимпийской деревне на Роза Хутор, центр Сочи, Дачу Квитка, чайные плантации, Чертовы ворота
  • Мы также посетим (на Ваш выбор) древнейшую пещеру в Сочи, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая меняет свой цвет на следующий день
В этом авто-туре вы посетите самые лучшие смотровые площадки, начиная с Лазаревского района и заканчивая Красной Поляной. Ведь самые лучшие впечатления – это обозрение окрестностей с высоты. По дороге вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете впечатляющие фотоснимки, потому что я покажу вам места, которые недоступны туристам на автобусах. Я расскажу вам о том, какой была «южная столица» до Олимпиады и как Игры ее преобразили, какие известные фильмы 🎥 здесь были сняты и попробуем самые вкусные хинкали в городе. Также экскурсия ⛳, особенно подойдет, для тех, кто приехал в наш чудесный город 🏙️ на короткий срок.
Что вас ожидает
•Окунетесь в живописном источнике Чертовы вороты.
•Сделаете незабываемые фото у Храма Святого Князя Владимира, видовой башне «Роза ветров» на горе Батарейка, смотровой башне на горе Ахун, на Красной поляне, в олимпийской деревне на Роза Хутор, замке полковника Квитка.
•Попробуете традиционные кавказские блюда: хачапури, хинкали и др. вино 🍷 и напитки.
•Мы также посетим (на Ваш выбор) древнейшую пещеру в Сочи, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая меняет свой цвет на следующий день, самые живописные чайные поля на Мацесте. Познакомимся с греческой культурой Красной Поляны; Также можно будет прокатится на ноу-хау в Роза Хутор – родельбане.
•Научимся определять и узнавать любое растение, которое Вам приглянулось;
•По пути я покажу вам, где можно купить самые лучшие в этих местах сувениры 🎁, домашние вина, мёд и копченые сыры.
В ходе экскурсии 🧭 я расскажу, как развивался г. Сочи, Адлер и Красная Поляна с древнейших времен и до наших дней. Какие здесь существуют традиции и обычаи, о культуре и кухне 🥧 местных жителей. Вы узнаете о военных и мирных временах, о том, когда Сочи был независимой республикой в царские времена, о природных особенностях региона.
Вы вернетесь домой с потрясающими впечатлениями от красоты панорам местной природы и архитектуры, душевным спокойствием после святых мест, а также с прекрасными фотоснимками и воспоминаниями.
Организационные детали
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Дополнительные расходы (по желанию):вход Skypark – 1500 руб
  • канатная дорога в Красной поляне ~ 1300 руб.
  • катание на родельбане 550 руб. Обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 руб. вход на башню на горе Ахун 100 руб.
Начало
🚩 Начало экскурсии от отеля, где остановились турист
Место завершения
🏁 Отель, где остановились туристы
ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!
ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!
ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!
ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!
ТОПовые смотровые площадки Сочи с панорамой. Посмотри на всё с высоты!

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Х.
Сергей Х.
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1 отзыв оставили туристы

Сергей Х. проводит ещё 2 экскурсии

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