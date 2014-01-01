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Вечерний Олимпийский парк

5
6 отзывов
Татьяна С.
Татьяна С. – Гид из Сочи
По ходу экскурсии 🧭 вы увидите все важные и значимые объекты проведения Зимних Олимпийских игр 2014 года: Олимпийский парк 🌳, ЛД Айсберг, ЛД Шайба, ЛД Куб, ЛД Адлер-Арена, ЛД Большой, стадион 🏟️ Фишт, отель 🏨 "Богатырь", медальная площадь, стелла Олимпийского огня.

Вы прогуляетесь 👣 по олимпийской набережной, и увидите трассу Формулы 1.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Вечерний Олимпийский парк
Вечерний Олимпийский парк

Что вы увидите

  • Олимпийский парк
  • ЛД Айсберг
  • ЛД Шайба
  • ЛД Куб
  • ЛД Адлер-Арена
  • ЛД Большой
  • Стадион Фишт
  • Отель «Богатырь»
  • Медальная площадь
  • Стелла Олимпийского огня
  • Шоу светомузыкальных фонтанов
  • Сочи-парк
  • Орнитологический парк
  • Олимпийская набережная
  • Трасса Формулы 1
Спортивные сооружения и шоу светомузыкальных фонтановОлимпийский парк 🌳 — один из самых главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Он расположен в Адлере, в районе Имеретинской низменности. Здесь находятся спортивные сооружения, на которых проходили соревнования по фигурному катанию, скоростному бегу на коньках, хоккею, шорттреку, керлингу.
Здесь же состоялись грандиозные церемонии открытия и закрытия Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, и Российский этап «королевских гонок» Формула-1 за которыми наблюдал весь мир.
В процессе экскурсии 🧭 вы увидите все спортивные объекты Олимпийского парка, а после заката солнца вас ждет шоу светомузыкальных фонтанов. Это незабываемое зрелище, который должен увидеть каждый. Струи воды вырываются из-под воды и поднимаются на высоту более 70 метров! Именно здесь во время Олимпиады горел олимпийский огонь. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Услуги экскурсовода.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Вечерний Олимпийский парк
Вечерний Олимпийский парк
Вечерний Олимпийский парк
Вечерний Олимпийский парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна С.
Татьяна С.
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6 отзывов оставили туристы

Татьяна С. проводит ещё 5 экскурсий

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