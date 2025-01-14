Когда хочется большего – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Когда хочется большего» в Сочи, цены от 9025 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Экскурсия по солнечной Абхазии
На машине
скидка
5%
420 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: В центральном районе Сочи (по вашему адресу)
Завтра в 09:00
17 янв в 09:00
от 1500014 250 за всё до 3 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
На машине
Джиппинг
скидка
30%
116 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
Завтра в 09:00
17 янв в 09:00
2000014 000 за всё до 6 чел.
Знакомый незнакомый Сочи
На машине
скидка
5%
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомый незнакомый Сочи
Познакомьтесь с Сочи с новой стороны: чайные плантации, водопады и таинственный замок в одной поездке
Начало: В районе Мацеста
Завтра в 10:00
17 янв в 10:00
95009025 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    14 января 2025
    Экскурсия по солнечной Абхазии
    Спасибо, поездка была комфортная и интересная
    Спасибо, поездка была комфортная и интереснаяСпасибо, поездка была комфортная и интереснаяСпасибо, поездка была комфортная и интереснаяСпасибо, поездка была комфортная и интереснаяСпасибо, поездка была комфортная и интереснаяСпасибо, поездка была комфортная и интереснаяСпасибо, поездка была комфортная и интереснаяСпасибо, поездка была комфортная и интереснаяСпасибо, поездка была комфортная и интереснаяСпасибо, поездка была комфортная и интересная
  • И
    Ирина
    11 января 2025
    Экскурсия по солнечной Абхазии
    Провели шикарный день в Абхазии! Увидели самые красивые места и вкусно поели. Гид Араик пунктуален, вежлив и приятен в общении. Хорошо знает маршрут, корректирует его для удобства. Время на каждой локации достаточно, никакой гонки, спокойная комфортная прогулка. Рекомендую.
  • А
    Алиса
    9 января 2025
    Знакомый незнакомый Сочи
    Интерес к этому маршруту был проявлен из-за чайных плантаций и как оказалось не зря! Были на маршруте 04.01.2025 года. Основным
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    преимуществом оказалось сопоставимая физическая нагрузка и увиденные красоты: мацеста, водопад и чайные плантации и в завершении Дача Сталина. Гид Роман предложил выбор конечной точки и мной была выбрана Дача Сталина. Отдельным абзацем необходимо выделить талант Романа по фотосъемке у меня давно не было таких интересных и веселых фото)) И взгляды принцессы, позы королевы и крики "Тагил"))) Если вы думаете, что видели все, то вам на этот маршрут!

    Интерес к этому маршруту был проявлен из-за чайных плантаций и как оказалось не зря! Были наИнтерес к этому маршруту был проявлен из-за чайных плантаций и как оказалось не зря! Были наИнтерес к этому маршруту был проявлен из-за чайных плантаций и как оказалось не зря! Были наИнтерес к этому маршруту был проявлен из-за чайных плантаций и как оказалось не зря! Были на
  • M
    Mikhail
    8 января 2025
    Экскурсия по солнечной Абхазии
    Араик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождение. Нам хочется вернуться в Абхазию
    Араик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождениеАраик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождениеАраик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождениеАраик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождениеАраик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождениеАраик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождениеАраик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождениеАраик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождениеАраик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождениеАраик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождение
  • И
    Ирина
    7 января 2025
    Знакомый незнакомый Сочи
    Спасибо большое Роману за чудесный день! Его рассказ был с юмором, знанием дела, хорошим настроением! И подросток, и ребенок 6 лет, и взрослый - все остались довольны! И еще очень важно - Роман отличный фотограф, шикарные снимки гарантированы!
    Спасибо большое Роману за чудесный день! Его рассказ был с юмором, знанием дела, хорошим настроением! ИСпасибо большое Роману за чудесный день! Его рассказ был с юмором, знанием дела, хорошим настроением! ИСпасибо большое Роману за чудесный день! Его рассказ был с юмором, знанием дела, хорошим настроением! ИСпасибо большое Роману за чудесный день! Его рассказ был с юмором, знанием дела, хорошим настроением! И
  • О
    Ольга
    29 декабря 2024
    Знакомый незнакомый Сочи
    Удивительно, но дождь оказался не помехой для экскурсии. Роман своим настроением зарядил всех на позитив 😎 Спасибо. Еще большой неожиданностью
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    оказалось для меня, что он отличный фотограф с большим энтузиазмом! Для меня в новинку, чтобы гид так красиво делал фото💫это просто супер!

  • О
    Олег
    20 декабря 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Все было как нельзя лучше)
  • П
    Попкова
    9 декабря 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Спасибо Николаю за прекрасную экскурсию
  • И
    Илья
    1 декабря 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Все прошло отлично. Гид Марина - просто супер. Отдельно отмечу, что ночью выпало много осадков, поэтому во время тура Марина оперативно скорректировала программу, так что день наш прошел замечательно, невзирая на погодный сюрприз.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Когда хочется большего»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Ущелья
  4. Чайная плантация
  5. Роза Хутор
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в январе 2025
Сейчас в Сочи в категории "Когда хочется большего" можно забронировать 3 экскурсии от 9025 до 14 250 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 557 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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