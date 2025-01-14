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Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна14 января 2025Спасибо, поездка была комфортная и интересная
- ИИрина11 января 2025Провели шикарный день в Абхазии! Увидели самые красивые места и вкусно поели. Гид Араик пунктуален, вежлив и приятен в общении. Хорошо знает маршрут, корректирует его для удобства. Время на каждой локации достаточно, никакой гонки, спокойная комфортная прогулка. Рекомендую.
- ААлиса9 января 2025Интерес к этому маршруту был проявлен из-за чайных плантаций и как оказалось не зря! Были на маршруте 04.01.2025 года. Основным
- MMikhail8 января 2025Араик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождение. Нам хочется вернуться в Абхазию
- ИИрина7 января 2025Спасибо большое Роману за чудесный день! Его рассказ был с юмором, знанием дела, хорошим настроением! И подросток, и ребенок 6 лет, и взрослый - все остались довольны! И еще очень важно - Роман отличный фотограф, шикарные снимки гарантированы!
- ООльга29 декабря 2024Удивительно, но дождь оказался не помехой для экскурсии. Роман своим настроением зарядил всех на позитив 😎 Спасибо. Еще большой неожиданностью
- ООлег20 декабря 2024Все было как нельзя лучше)
- ППопкова9 декабря 2024Спасибо Николаю за прекрасную экскурсию
- ИИлья1 декабря 2024Все прошло отлично. Гид Марина - просто супер. Отдельно отмечу, что ночью выпало много осадков, поэтому во время тура Марина оперативно скорректировала программу, так что день наш прошел замечательно, невзирая на погодный сюрприз.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Когда хочется большего»
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