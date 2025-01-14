Я Яна Экскурсия по солнечной Абхазии Спасибо, поездка была комфортная и интересная

И Ирина Экскурсия по солнечной Абхазии Провели шикарный день в Абхазии! Увидели самые красивые места и вкусно поели. Гид Араик пунктуален, вежлив и приятен в общении. Хорошо знает маршрут, корректирует его для удобства. Время на каждой локации достаточно, никакой гонки, спокойная комфортная прогулка. Рекомендую.

А Алиса Знакомый незнакомый Сочи читать дальше преимуществом оказалось сопоставимая физическая нагрузка и увиденные красоты: мацеста, водопад и чайные плантации и в завершении Дача Сталина. Гид Роман предложил выбор конечной точки и мной была выбрана Дача Сталина. Отдельным абзацем необходимо выделить талант Романа по фотосъемке у меня давно не было таких интересных и веселых фото)) И взгляды принцессы, позы королевы и крики "Тагил"))) Если вы думаете, что видели все, то вам на этот маршрут! Интерес к этому маршруту был проявлен из-за чайных плантаций и как оказалось не зря! Были на маршруте 04.01.2025 года. Основным

M Mikhail Экскурсия по солнечной Абхазии Араик, спасибо за чудесно организованный день! Все отлично: программа, приятная беседа, хорошая подача информации, безопасное вождение. Нам хочется вернуться в Абхазию

И Ирина Знакомый незнакомый Сочи Спасибо большое Роману за чудесный день! Его рассказ был с юмором, знанием дела, хорошим настроением! И подросток, и ребенок 6 лет, и взрослый - все остались довольны! И еще очень важно - Роман отличный фотограф, шикарные снимки гарантированы!

О Ольга Знакомый незнакомый Сочи читать дальше оказалось для меня, что он отличный фотограф с большим энтузиазмом! Для меня в новинку, чтобы гид так красиво делал фото💫это просто супер! Удивительно, но дождь оказался не помехой для экскурсии. Роман своим настроением зарядил всех на позитив 😎 Спасибо. Еще большой неожиданностью

О Олег Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи Все было как нельзя лучше)

П Попкова Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи Спасибо Николаю за прекрасную экскурсию