Что вы можете увидеть 🤩

Подвесной мост через реку Бзыбь (по желанию, полет на зиплайне)
Въезд в Рицинский национальный парк
Голубое озеро
Юпшарский каньон
Водопад «Мужские слезы»
Чабгарский карниз
Озеро Рица (плавание на катамаране, по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Утром я заберу вас из отеля и мы направимся к границе Абхазии. После прохождения паспортного контроля отправляемся на прогулку по лучшим местам Гагры.
Мы посмотрим ресторан, в котором состоялось открытие курорта, прогуляемся по парку и выйдем к морю. После нас ждет 40 км красивейшей дороги до озера Рица, где у нас будет очень много остановок у различных достопримечательностей. Помимо маршрутных точек, можно останавливаться в любом месте, которое Вам понравится.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Въезд в Рицинский национальный парк (350 руб. /чел., дети – бесплатно)
Обед с видом на озеро и горы (Апацха «Нарт»), по желанию
Дополнительные точки маршрута:
Дача Сталина (вход 150 руб. /чел.)
Водопад «Молочный»
Смотровая площадка «Птичий Клюв» (вид на озеро сверху)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель / апартаменты
Завершение: Место сбора, либо другая точка, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 7:00
Владислав — Ваш гид в Сочи
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