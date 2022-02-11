Жемчужина Абхазии

Вас ждет насыщенная и увлекательная поездка по главным достопримечательностям необыкновенной Гагры! Вы увидите

Индивидуальная
Вас ждет насыщенная и увлекательная поездка по главным достопримечательностям необыкновенной Гагры! Вы увидите легендарный ресторан Гагрипш, невероятные пейзажи по дороге до озера Рица, сделаете яркие и эффектные фотографии на память.
Жемчужина Абхазии
Жемчужина Абхазии
Жемчужина Абхазии
Жемчужина Абхазии
Жемчужина Абхазии
Жемчужина Абхазии
Жемчужина Абхазии

Что вы можете увидеть 🤩

  • Смотровая балка на город и побережье
  • Парк Принца Ольденбургского
  • Легендарный ресторан Гагрипш
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Подвесной мост через реку Бзыбь (по желанию, полет на зиплайне)
  • Въезд в Рицинский национальный парк
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица (плавание на катамаране, по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Утром я заберу вас из отеля и мы направимся к границе Абхазии. После прохождения паспортного контроля отправляемся на прогулку по лучшим местам Гагры.
Мы посмотрим ресторан, в котором состоялось открытие курорта, прогуляемся по парку и выйдем к морю. После нас ждет 40 км красивейшей дороги до озера Рица, где у нас будет очень много остановок у различных достопримечательностей. Помимо маршрутных точек, можно останавливаться в любом месте, которое Вам понравится.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Въезд в Рицинский национальный парк (350 руб. /чел., дети – бесплатно)
  • Обед с видом на озеро и горы (Апацха «Нарт»), по желанию
  • Дополнительные точки маршрута:
  • Дача Сталина (вход 150 руб. /чел.)
  • Водопад «Молочный»
  • Смотровая площадка «Птичий Клюв» (вид на озеро сверху)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель / апартаменты
Завершение: Место сбора, либо другая точка, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 7:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные☃️Зимние☀️ЛетниеГоры🏡Выездные☀️На весь день🗽Достопримечательности🏞АбхазияЗолотое кольцо Абхазии🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
На нашей экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Абхазии за один день
от 1 300 за 1 человека
Абхазия - страна души
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Владислава
4.6
142 отзыва
Абхазия - страна души
На нашей экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Абхазии за один день
от 1 300 за 1 человека
Неизведанная Восточная Абхазия
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Евгения
Нет отзывов
Неизведанная Восточная Абхазия
Вас ждет интереснейший экскурсионный тур по главным природным и историческим достопримечательностям Восточной Абхазии
15 000 за 1 человека
Главные достопримечательности Абхазии
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Данил
5
2 отзыва
Главные достопримечательности Абхазии
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
от 1740013 920 за 1-4 чел.
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
4.7
14 отзывов
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
94008 460 за 1-4 чел.
Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Роман
5
28 отзывов
Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
История, традиции и кухня Абхазии в автомобильном путешествии
от 10 400 за 1-3 чел.
Форелевое хозяйство и сероводород в Приморском
7 часов
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Форелевое хозяйство и сероводород в Приморском
Вас ждет насыщенное и полное удивительных моментов мини-путешествие по Абхазии
13 100 за 1-7 чел.
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Сочи
4
1 отзыв
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
Сменить обстановку и добраться из Сочи до Абхазии с ее природными красотами еще проще, чем кажется
1 200 за 1 человека
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
12 часов
Индивидуальная
Сергей
4.8
50 отзывов
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию
11 000 за 1-4 чел.
Абхазия изнутри
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анастасия
Нет отзывов
Абхазия изнутри
Главные достопримечательности и тайные уголки «страны души» на автомобильной экскурсии
14 000 за 1-4 чел.
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
10 часов
Индивидуальная
Алексей
5
2 отзыва
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Добро пожаловать в страну души
12 000 за 1-4 чел.
Необыкновенная Абхазия
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Денис
5
1 отзыв
Необыкновенная Абхазия
Оценить красоту дикой природы с нетуристических ракурсов и посетить затерянные памятники древности
130009 750 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ