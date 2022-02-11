Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Утром я заберу вас из отеля и мы направимся к границе Абхазии. После прохождения паспортного контроля отправляемся на прогулку по лучшим местам Гагры.

Мы посмотрим ресторан, в котором состоялось открытие курорта, прогуляемся по парку и выйдем к морю. После нас ждет 40 км красивейшей дороги до озера Рица, где у нас будет очень много остановок у различных достопримечательностей. Помимо маршрутных точек, можно останавливаться в любом месте, которое Вам понравится.