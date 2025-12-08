Активный отдых на 3 горнолыжных курортах Сочи и поездка в Абхазию
Покорить снежные трассы, попариться в бане и посетить озеро Рица
Зачем выбирать один горнолыжный курорт в Сочи, если можно опробовать сразу все! Каждый день вы будете кататься на трассах «Красной Поляны», «Розы Хутор» и «Газпрома».
Наш инструктор поможет выбрать снаряжение и читать дальше
разобраться в ски-пассах, а если вы новичок — подскажет, какие склоны лучше выбрать, и даст рекомендации.
Один день проведём в удивительной Абхазии: увидим главные достопримечательности, побываем в древних селениях и спустимся в загадочные пещеры.
В стоимость мы включили не только комфортабельное проживание, но и посещение бани и ароматный глинтвейн, чтобы согреваться и расслабляться после насыщенного дня.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой? Инвентарь для катания, можно арендовать на месте: лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки. Комплект одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Термобельё/свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон). Шапка, перчатки, маска (балаклава). Носки с запасом. Обувь.
Средства личной гигиены: банные принадлежности. Документы и деньги. Индивидуальная аптечка, если нужна (лекарства от своих болезней). Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка. Термос, перекус в виде батончика. Рюкзак/сумка.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и заселение
В 19:00 — групповой трансфер из аэропорта Сочи или ж/д вокзала Адлера. Если вы прилетаете в другое время, мы можем заказать для вас индивидуальное такси за доплату.
Заселимся в отель, поужинаем и устроим брифинг: познакомимся и обсудим дальнейшую программу.
2 день
Обкатываем склоны «Красной Поляны»
Позавтракаем и отправимся на склоны горнолыжного курорта «Красная Поляна». Инструкторы помогут вам подобрать снаряжение в прокате, расскажут про ски-пассы, оценят ваш уровень катания и подскажут, какие трассы лучше выбрать.
Весь день проведём на склонах. Вечером вы сможете пройтись по барам или отдохнуть.
3 день
Курорт «Роза Хутор» и прогулка по Адлеру
С утра поедем на вершину курорта «Роза Хутор». Здесь есть 102 км трасс любого уровня сложности с перепадом высот в 1535 м. Весь день будем катать, пообедаем в кафе с панорамными окнами (за доплату).
Вечером побываем в Адлере: погуляем по берегу моря, насладимся променадом по Имеретинской набережной и посетим Олимпийский парк.
4 день
Склоны «Газпрома»
Будем обкатывать новый курорт, на очереди — «Газпром». До него всего 5 минут езды от отеля. Весь день проведём на склонах. Вечером согреемся в бане, желающие смогут заказать сеанс парения.
5 день
Путешествие в Абхазию
Сегодня отправимся в Абхазию. Посетим озеро Рица и Гегский водопад, будем любоваться горными хребтами и спустимся в подземные пещеры. Осмотрим Новоафонский монастырь, побываем в аутентичных древних селениях Команы и Лыхны. А ещё увидим старинные крепости, соборы и средневековые замки.
6 день
Катаемся на трассах «Красной Поляны»
Весь день будем кататься на склонах «Красной Поляны». Вечером — свободное время, желающие смогут посетить торговый центр «Горки Город», где есть рестораны, аквапарк и кинотеатр. Он находится рядом с нашим отелем.
7 день
Окончание тура
Позавтракаем и выселимся из отеля. Доставим вас в аэропорт к рейсам после 10:00 (групповой трансфер). Если вы улетаете позже, можем организовать индивидуальное такси за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и глинтвейн
Трансфер из/до аэропорта
Трансферы по маршруту
Экскурсия в Абхазию
Посещение бани
Что не входит в цену
Билеты до Сочи и обратно
Обеды и ужины - от 2000 ₽ в день
Доплата за 1-местное размещение
Ски-пассы (3000-7000 ₽ за безлимит на день)
Прокат снаряжения (от 800 ₽)
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, 19:00
Завершение: Аэропорт Сочи, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 89 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые читать дальше
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».