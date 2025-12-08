Зачем выбирать один горнолыжный курорт в Сочи, если можно опробовать сразу все! Каждый день вы будете кататься на трассах «Красной Поляны», «Розы Хутор» и «Газпрома».Наш инструктор поможет выбрать снаряжение и

разобраться в ски-пассах, а если вы новичок — подскажет, какие склоны лучше выбрать, и даст рекомендации. Один день проведём в удивительной Абхазии: увидим главные достопримечательности, побываем в древних селениях и спустимся в загадочные пещеры. В стоимость мы включили не только комфортабельное проживание, но и посещение бани и ароматный глинтвейн, чтобы согреваться и расслабляться после насыщенного дня.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

Инвентарь для катания, можно арендовать на месте: лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки.

Комплект одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик.

Термобельё/свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон).

Шапка, перчатки, маска (балаклава).

Носки с запасом.

Обувь.

Средства личной гигиены: банные принадлежности.

Документы и деньги.

Индивидуальная аптечка, если нужна (лекарства от своих болезней).

Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка.

Термос, перекус в виде батончика.

Рюкзак/сумка.