Встреча и знакомство с группой — и сразу же погружаемся в приключения. Первым делом отправляемся в Тисо-самшитовую рощу, где проложена красивая тропа в реликтовом лесу. Маршрут проходит через живописное ущелье, созданное самой природой, словно лабиринт из многовековых деревьев, ручьёв и скал. Здесь особенно ощущается тишина древнего леса и свежесть горного воздуха.

Следующая остановка — каньон Белые скалы, одно из самых эффектных мест Хосты. Река прорезала в известняковых глыбах глубокое русло, образовав каскады и небольшие водопады. Путь не самый лёгкий: спуск длительный, а обратный подъём потребует немного усилий, но панорамы и атмосфера стоят каждой минуты.

Вечером отправляемся в гостевой дом, расположенный в одном из красивейших уголков окрестностей. Заселяемся, отдыхаем, общаемся у очага и наслаждаемся уютом. В распоряжении гостей — беседка и мангал, где можно провести приятный вечер в кругу группы.