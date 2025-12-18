Увидите каньон Белые
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется удобная треккинговая одежда и обувь.
Программа тура по дням
Тисо-самшитовая роща и каньон Белые скалы
Встреча и знакомство с группой — и сразу же погружаемся в приключения. Первым делом отправляемся в Тисо-самшитовую рощу, где проложена красивая тропа в реликтовом лесу. Маршрут проходит через живописное ущелье, созданное самой природой, словно лабиринт из многовековых деревьев, ручьёв и скал. Здесь особенно ощущается тишина древнего леса и свежесть горного воздуха.
Следующая остановка — каньон Белые скалы, одно из самых эффектных мест Хосты. Река прорезала в известняковых глыбах глубокое русло, образовав каскады и небольшие водопады. Путь не самый лёгкий: спуск длительный, а обратный подъём потребует немного усилий, но панорамы и атмосфера стоят каждой минуты.
Вечером отправляемся в гостевой дом, расположенный в одном из красивейших уголков окрестностей. Заселяемся, отдыхаем, общаемся у очага и наслаждаемся уютом. В распоряжении гостей — беседка и мангал, где можно провести приятный вечер в кругу группы.
Чайные плантации, Воронцовские пещеры и Навалищенское ущелье
Утро начнётся с чашки ароматного кофе и великолепного вида на горы. После завтрака нас ждёт насыщенный день.
Первым пунктом программы станет посещение Хостинских чайных плантаций и фабрики (в летний период). Здесь производят самый северный чай в мире, славящийся своим мягким вкусом и тонким ароматом. Мы узнаем, как выращивают и обрабатывают листья, и попробуем свежий напиток.
Далее отправимся в Воронцовские пещеры — крупнейший пещерный комплекс Краснодарского края. Именно здесь археологи нашли следы стоянок первобытного человека. В сопровождении экскурсовода спустимся в подземные залы со сталактитами и сталагмитами, пройдём около километра пешком, чтобы увидеть природные образования, создававшиеся тысячелетиями.
Завершит день Навалищенское ущелье — одно из самых живописных мест региона. Здесь река пробивает себе путь между отвесных скал, а вода играет всеми оттенками бирюзового цвета. В тёплое время года можно искупаться в естественных купелях и насладиться прохладой горного потока.
Каньоны Псахо
Сегодня нас ждёт пешеходный маршрут через широкую цветущую поляну, где пасутся коровы, козы и даже буйволы. Пейзажи здесь поражают простором и умиротворением.
Первой точкой станет Сухой каньон Псахо — место, где белоснежные скалы, покрытые мхом и лианами, поднимаются высоко в небо. В солнечном свете камень кажется почти серебристым, а тишина леса усиливает ощущение первозданности.
Затем мы направимся в Мокрый каньон Псахо. Тут через скалы протекает бирюзовая река. По пути откроются виды на реликтовый лес, густой и живой. Спустимся вниз по руслу, чтобы пройти вдоль воды и, при желании, искупаться в её прозрачных потоках.
Обед — походный, на живописной поляне среди зелени и звуков природы. После отдыха возвращаемся к морю. Гид доставит участников к удобному месту отправления.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер от/до Сочи, Адлера или «Сириуса»
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Сочи, Адлера или «Сириуса»
- Питание
- Входные билеты в национальный парк, пещеры и Тисо-самшитовую рощу - 1500-2000 ₽ с человека