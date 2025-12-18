Мои заказы

Персональное знакомство с природой Хосты и окрестностей: джип-тур с прогулками

Посетить чайные плантации, заглянуть в Воронцовские пещеры и полюбоваться каньонами
Едем наслаждаться южными красотами и знакомиться с природой Хосты! Вы пройдёте по тропам реликтового леса в Тисо-самшитовой роще, где под сенью многовековых деревьев журчат ручьи и перекликаются птицы.

Увидите каньон Белые
читать дальше

скалы и почувствуете дыхание горной реки, пробившей путь сквозь известняковые глыбы.

Побываете на Хостинских чайных плантациях, где выращивают самый северный чай в мире, и спуститесь в Воронцовские пещеры, чтобы рассмотреть сталактиты и сталагмиты, формировавшиеся тысячелетиями.

Отдохнёте у бирюзовой воды Навалищенского ущелья и прогуляетесь по каньонам Псахо, белые скалы и реликтовый лес которых создают неповторимую атмосферу.

Персональное знакомство с природой Хосты и окрестностей: джип-тур с прогулками
Персональное знакомство с природой Хосты и окрестностей: джип-тур с прогулками
Персональное знакомство с природой Хосты и окрестностей: джип-тур с прогулками

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется удобная треккинговая одежда и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Тисо-самшитовая роща и каньон Белые скалы

Встреча и знакомство с группой — и сразу же погружаемся в приключения. Первым делом отправляемся в Тисо-самшитовую рощу, где проложена красивая тропа в реликтовом лесу. Маршрут проходит через живописное ущелье, созданное самой природой, словно лабиринт из многовековых деревьев, ручьёв и скал. Здесь особенно ощущается тишина древнего леса и свежесть горного воздуха.

Следующая остановка — каньон Белые скалы, одно из самых эффектных мест Хосты. Река прорезала в известняковых глыбах глубокое русло, образовав каскады и небольшие водопады. Путь не самый лёгкий: спуск длительный, а обратный подъём потребует немного усилий, но панорамы и атмосфера стоят каждой минуты.

Вечером отправляемся в гостевой дом, расположенный в одном из красивейших уголков окрестностей. Заселяемся, отдыхаем, общаемся у очага и наслаждаемся уютом. В распоряжении гостей — беседка и мангал, где можно провести приятный вечер в кругу группы.

Тисо-самшитовая роща и каньон Белые скалыТисо-самшитовая роща и каньон Белые скалыТисо-самшитовая роща и каньон Белые скалыТисо-самшитовая роща и каньон Белые скалыТисо-самшитовая роща и каньон Белые скалыТисо-самшитовая роща и каньон Белые скалыТисо-самшитовая роща и каньон Белые скалыТисо-самшитовая роща и каньон Белые скалы
2 день

Чайные плантации, Воронцовские пещеры и Навалищенское ущелье

Утро начнётся с чашки ароматного кофе и великолепного вида на горы. После завтрака нас ждёт насыщенный день.

Первым пунктом программы станет посещение Хостинских чайных плантаций и фабрики (в летний период). Здесь производят самый северный чай в мире, славящийся своим мягким вкусом и тонким ароматом. Мы узнаем, как выращивают и обрабатывают листья, и попробуем свежий напиток.

Далее отправимся в Воронцовские пещеры — крупнейший пещерный комплекс Краснодарского края. Именно здесь археологи нашли следы стоянок первобытного человека. В сопровождении экскурсовода спустимся в подземные залы со сталактитами и сталагмитами, пройдём около километра пешком, чтобы увидеть природные образования, создававшиеся тысячелетиями.

Завершит день Навалищенское ущелье — одно из самых живописных мест региона. Здесь река пробивает себе путь между отвесных скал, а вода играет всеми оттенками бирюзового цвета. В тёплое время года можно искупаться в естественных купелях и насладиться прохладой горного потока.

Чайные плантации, Воронцовские пещеры и Навалищенское ущельеЧайные плантации, Воронцовские пещеры и Навалищенское ущельеЧайные плантации, Воронцовские пещеры и Навалищенское ущелье
3 день

Каньоны Псахо

Сегодня нас ждёт пешеходный маршрут через широкую цветущую поляну, где пасутся коровы, козы и даже буйволы. Пейзажи здесь поражают простором и умиротворением.

Первой точкой станет Сухой каньон Псахо — место, где белоснежные скалы, покрытые мхом и лианами, поднимаются высоко в небо. В солнечном свете камень кажется почти серебристым, а тишина леса усиливает ощущение первозданности.

Затем мы направимся в Мокрый каньон Псахо. Тут через скалы протекает бирюзовая река. По пути откроются виды на реликтовый лес, густой и живой. Спустимся вниз по руслу, чтобы пройти вдоль воды и, при желании, искупаться в её прозрачных потоках.

Обед — походный, на живописной поляне среди зелени и звуков природы. После отдыха возвращаемся к морю. Гид доставит участников к удобному месту отправления.

Каньоны ПсахоКаньоны ПсахоКаньоны ПсахоКаньоны ПсахоКаньоны ПсахоКаньоны ПсахоКаньоны ПсахоКаньоны Псахо

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от/до Сочи, Адлера или «Сириуса»
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Сочи, Адлера или «Сириуса»
  • Питание
  • Входные билеты в национальный парк, пещеры и Тисо-самшитовую рощу - 1500-2000 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи/Адлер/ «Сириус», точное место - по договорённости, 9:00 или другое время по согласованию
Завершение: Сочи/Адлер/ «Сириус», точное место - по договорённости, 18:00 или другое время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Сочи
Сочи — интереснейший город, а Абхазия — республика удивительной красоты. Путешествовать по этому краю — моё хобби, увлечение и работа. С удовольствием покажу его и расскажу о нём. Я —
читать дальше

профессиональный гид. Мой дом находится в живописном месте Сочи с великолепным видом на горы. В распоряжении — комфортабельный семиместный джип Infiniti QX56. Всё вместе создаёт своеобразный коктейль для WOW-отдыха моих гостей — и вашего тоже! Жду встречи с вами!

Тур входит в следующие категории Сочи

Похожие туры из Сочи

От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур
На машине
5 дней
2 отзыва
От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур
Полюбоваться Рицой, увидеть чайные плантации и погулять по Красной Поляне
Начало: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 9:00
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
32 000 ₽ за человека
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Начало: Г. Сочи
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 71 000 ₽ за человека
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
Начало: Г. Сочи
21 дек в 10:00
от 71 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сочи
Все туры из Сочи