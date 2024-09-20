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Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
2 авг в 14:00
11 авг в 14:00
51 900 ₽
61 058 ₽ за человека
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, точное место по договорённости, 8:00
1 авг в 08:00
8 авг в 08:00
45 000 ₽ за человека
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
16 авг в 11:00
20 сен в 11:00
22 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра20 сентября 2024Были в туре с 15 по 19 сентября, все понравилось. Маршрут составлен хорошо, удалось посетить большое количество мест, самостоятельно за одну
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Бзыбское ущелье»
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