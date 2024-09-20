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поездку столько бы не собрали скорее всего. Проживание в отличных домиках на тихой огороженной территории тоже понравилось. Хочу обратить внимание будущих путешественников - это не экскурсионный тур в том плане, что вас не будут погружать в историю и постоянно что-то рассказывать. Немного информации можно получить от водителя, остальное либо искать самим либо расслабиться и получать удовольствие от видов. По достопримечательностям - очень понравились заброшенные города и гейзер. Абхазское застолье понравилось меньше, но тут просто на любителя. Тур рекомендую однозначно.