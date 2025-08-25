Мои заказы

С отдыхом на море – туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «С отдыхом на море» в Сочи, цены от 29 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
5 дней
5 отзывов
Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
Пожить в экодоме в окружении субтропического леса, послушать шум прибоя и обновиться
Начало: Сочи, ж/д станция Якорная Щель, до 9:00. Можно зае...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
29 500 ₽ за человека
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
На машине
5 дней
-
15%
1 отзыв
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
3 сен в 14:00
15 сен в 14:00
51 900 ₽61 058 ₽ за человека
Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи
На машине
7 дней
Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи
Подняться в горы по канатной дороге, полюбоваться озером Рица, морем и вечнозелёными пальмами
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 10:00-11:00
11 сен в 10:00
30 окт в 10:00
68 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «С отдыхом на море»

Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Олимпийский Парк
  2. Озеро Рица
  3. Юпшарский каньон
  4. Роза Хутор
  5. Новоафонский монастырь
  6. Голубое озеро
  7. Белые скалы
  8. Приморский парк
  9. Ресторан «Гагрипш»
  10. Дендропарк Южные Культуры
