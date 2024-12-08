В июле – туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Сочи, цены от 13 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
На машине
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
8 дек в 13:00
15 дек в 13:00
77 200 за человека
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Пешая
3 дня
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
20 июн в 10:00
11 июл в 10:00
13 500 за человека
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
На автобусе
3 дня
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
30 дек в 11:00
6 янв в 11:00
22 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
  2. Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
  3. День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Какие места ещё посмотреть в Сочи
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Олимпийский Парк
  3. Юпшарский каньон
  4. Голубое озеро
  5. Новоафонский монастырь
  6. Белые скалы
Сколько стоит тур в Сочи в ноябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 13 500 до 77 200.
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