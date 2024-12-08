7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
8 дек в 13:00
15 дек в 13:00
77 200₽ за человека
3 дня
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
20 июн в 10:00
11 июл в 10:00
13 500₽ за человека
3 дня
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
30 дек в 11:00
6 янв в 11:00
22 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «В июле»
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