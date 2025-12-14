-
10%
Трансформация в горах Сочи: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Погрузиться в свой внутренний мир, смыть негативную энергию в бане и побывать на чайной церемонии
Начало: Сочи, заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, ...
27 дек в 16:00
2 янв в 16:00
90 000 ₽
100 000 ₽ за человека
Мототур по черноморскому побережью в мини-группе
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядиться впечатлениями
Начало: Сочи, место по договорённости, 7:00-9:00
27 дек в 08:00
10 янв в 08:00
70 000 ₽ за человека
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре
Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или...
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
39 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 39 000 до 90 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Сочи на 2025 год на майские, 3 ⭐ отзыва, цены от 39000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль