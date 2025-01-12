7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
12 янв в 13:00
19 янв в 13:00
71 000₽ за человека
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
12 янв в 13:00
19 янв в 13:00
77 200₽ за человека
3 дня
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
30 дек в 11:00
6 янв в 11:00
22 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На 8 Марта»
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