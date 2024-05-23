В карельском народном эпосе мельница Сампо — уникальный магический предмет, являющийся источником счастья, благополучия и изобилия. Представления о нём соотносят с мировым столпам, скрепляющим небо и землю. В путешествии по Питкярантскому району и видовым точкам Приладожья я помогу вам осознать происходящего в вашей жизни, найти «своё Сампо» — и мы вместе запустим вашу энергетику на самоисцеление.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Первая точка маршрута гора Хийденвуори, её также называют малая Воттоваара из-за её целительной энергетики. Вы оцените панораму ладожских шхер и вдохновитесь масштабом этого чуда природы, которое нам подарил таящий ледник. В хорошую погоду с горы виден блеск куполов Валаама. Желающие спустятся со мной в рукотворную пещеру.

Далее мы отправимся к мысу Ристиниеми. Это атмосферное и нетуристическое место в Питкярантском районе. Пройдём пешком по пляжам, через еловый лес по остаткам старой узкоколейки. Когда-то здесь добывали мрамор для питкярантской металлурги. Мыс в начале тёплого сезона нерпы облюбовывают для своих лежбищ. У вас будет шанс увидеть этих милых животных в дикой природе.

Кульминацией дня станет божественный закат на ладожских шхерах.

В путешествии вы попробуете принять себя как часть мироздания и обретёте внутренний баланс. А помогать в этом будет исцеляющая сила природы, мудрость коренного народа края и глубинный образ волшебного Сампо.

Организационные детали