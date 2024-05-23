Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
В карельском народном эпосе мельница Сампо — уникальный магический предмет, являющийся источником счастья, благополучия и изобилия. Представления о нём соотносят с мировым столпам, скрепляющим небо и землю.
В путешествии по Питкярантскому району и видовым точкам Приладожья я помогу вам осознать происходящего в вашей жизни, найти «своё Сампо» — и мы вместе запустим вашу энергетику на самоисцеление.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Первая точка маршрута гора Хийденвуори, её также называют малая Воттоваара из-за её целительной энергетики. Вы оцените панораму ладожских шхер и вдохновитесь масштабом этого чуда природы, которое нам подарил таящий ледник. В хорошую погоду с горы виден блеск куполов Валаама. Желающие спустятся со мной в рукотворную пещеру.
Далее мы отправимся к мысу Ристиниеми. Это атмосферное и нетуристическое место в Питкярантском районе. Пройдём пешком по пляжам, через еловый лес по остаткам старой узкоколейки. Когда-то здесь добывали мрамор для питкярантской металлурги. Мыс в начале тёплого сезона нерпы облюбовывают для своих лежбищ. У вас будет шанс увидеть этих милых животных в дикой природе.
Кульминацией дня станет божественный закат на ладожских шхерах.
В путешествии вы попробуете принять себя как часть мироздания и обретёте внутренний баланс. А помогать в этом будет исцеляющая сила природы, мудрость коренного народа края и глубинный образ волшебного Сампо.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле Hyundai
Общая протяжённость маршрута — 180 км
Прошу вас позаботиться об обуви с рифлёной подошвой, мы будем передвигаться по лесу и камням, выходить на скальные выступы и круглые гладкие поверхности
В летние месяцы можно взять с собой купальные принадлежности
Путешествие на весь день: у нас по маршруту будут кафе и рыбный магазин, можно сделать остановку на обед и покупки
Если вы уезжаете московским поездом в 20:20, будет удобно взять свой багаж в машину
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 159 туристов
Меня зовут Виктория. Создаю особенный вид туризма – исцеляющие путешествия. Коренная жительница Сортавалы. По образованию психолог, имею художественное образование, пою в народном хоре. Побывала в десятках стран и объездила самые самобытные уголки нашей огромной Родины. Моя жизнь – это творчество и перемены, постоянное движение вперёд.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
23 мая 2024
Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для тех, кто любит колоритные и исцеляющие места с историей и активные экскурсии. Осталась под впечатлением! Гид Виктория тонко чувствует ваши потребности и щедро делится сакральными знаниями и лайфхаками. Было очень интересно, весело и комфортно ❤
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