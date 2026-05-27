К сердцу Ладоги: Валаам и шхеры

Водное путешествие из Сортавалы по живописным уголкам озера (с самостоятельной прогулкой по острову)
В одном дне для вас соединятся два мира — духовный и природный.

Вы отправитесь к острову Валаам, где среди сосен и скал живёт древняя монастырская традиция, а затем пройдёте по Ладожским шхерам — лабиринту островов, проливов и заливов.

Вас ждут спокойствие воды, строгая красота севера и ощущение уединения, которое остаётся с вами надолго.
Описание экскурсии

Остров Валаам

Центр духовной жизни Ладоги. Здесь вы проведёте несколько часов, гуляя по острову, заходя в храмы и часовни, исследуя тропы среди сосен и гранитных скал.

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь

Главная святыня архипелага с многовековой историей. Его архитектура и расположение создают особую, сосредоточенную атмосферу.

Ладожские шхеры

Уникальный природный ландшафт: десятки скалистых островов, узкие проливы и тихие бухты. Пейзажи здесь постоянно меняются — за каждым поворотом открывается новый вид.

Остров Хонкасало

Один из самых живописных и уединённых островов шхер. Скалистые берега, тишина и панорамные виды делают его идеальным местом для короткой остановки и фотографий.

Вы узнаете:

  • как возник Валаам и почему он стал важным духовным центром
  • какие легенды и предания связаны с монастырём и островом
  • чем уникальны Ладожские шхеры с точки зрения географии и природы
  • как формировался этот северный ландшафт — скалы, проливы и острова
  • почему Хонкасало называют одним из самых атмосферных мест архипелага
  • как меняется жизнь Ладоги в зависимости от погоды и времени года

Организационные детали

Время в пути до Валаама — около 1 часа. Свободное время на острове — около 4 часов. Вы сможете самостоятельно осмотреть основные места в удобном темпе.

Дополнительно оплачиваются:

  • билет на Валаам — 200 ₽ за чел.
  • посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.

О безопасности в поездке

  • В стоимость входит страховка жизни и здоровья пассажиров
  • Катер оборудован необходимыми средствами спасения на водах
  • При шторме или неблагоприятной погоде поездка может быть перенесена или отменена

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5500 ₽
Дети до 7 лет2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я капитан маломерного судна с 2005 года, с радостью проведу вас по увлекательным маршрутам на остров Валаам и по Ладожским шхерам. Моя задача — познакомить вас с этим уникальным уголком
России, его богатой историей, духовным наследием и живописной природой. Во время экскурсии на остров Валаам вы узнаете о его монастырской жизни, а также насладитесь потрясающими видами на Ладожское озеро. Путешествие по Ладожским шхерам откроет перед вами удивительный мир скалистых островов, хвойного леса, проливов и заливов. Ваше путешествие будет комфортным и безопасным. Имеется лицензия на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров.

