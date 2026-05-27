Водное путешествие из Сортавалы по живописным уголкам озера (с самостоятельной прогулкой по острову)
В одном дне для вас соединятся два мира — духовный и природный.
Вы отправитесь к острову Валаам, где среди сосен и скал живёт древняя монастырская традиция, а затем пройдёте по Ладожским шхерам — лабиринту островов, проливов и заливов.
Вас ждут спокойствие воды, строгая красота севера и ощущение уединения, которое остаётся с вами надолго.
Описание экскурсии
Остров Валаам
Центр духовной жизни Ладоги. Здесь вы проведёте несколько часов, гуляя по острову, заходя в храмы и часовни, исследуя тропы среди сосен и гранитных скал.
Валаамский Спасо-Преображенский монастырь
Главная святыня архипелага с многовековой историей. Его архитектура и расположение создают особую, сосредоточенную атмосферу.
Ладожские шхеры
Уникальный природный ландшафт: десятки скалистых островов, узкие проливы и тихие бухты. Пейзажи здесь постоянно меняются — за каждым поворотом открывается новый вид.
Остров Хонкасало
Один из самых живописных и уединённых островов шхер. Скалистые берега, тишина и панорамные виды делают его идеальным местом для короткой остановки и фотографий.
Вы узнаете:
как возник Валаам и почему он стал важным духовным центром
какие легенды и предания связаны с монастырём и островом
чем уникальны Ладожские шхеры с точки зрения географии и природы
как формировался этот северный ландшафт — скалы, проливы и острова
почему Хонкасало называют одним из самых атмосферных мест архипелага
как меняется жизнь Ладоги в зависимости от погоды и времени года
Организационные детали
Время в пути до Валаама — около 1 часа. Свободное время на острове — около 4 часов. Вы сможете самостоятельно осмотреть основные места в удобном темпе.
Дополнительно оплачиваются:
билет на Валаам — 200 ₽ за чел.
посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
О безопасности в поездке
В стоимость входит страховка жизни и здоровья пассажиров
Катер оборудован необходимыми средствами спасения на водах
При шторме или неблагоприятной погоде поездка может быть перенесена или отменена
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
5500 ₽
Дети до 7 лет
2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я капитан маломерного судна с 2005 года, с радостью проведу вас по увлекательным маршрутам на остров Валаам и по Ладожским шхерам. Моя задача — познакомить вас с этим уникальным уголком читать дальшеуменьшить
России, его богатой историей, духовным наследием и живописной природой. Во время экскурсии на остров Валаам вы узнаете о его монастырской жизни, а также насладитесь потрясающими видами на Ладожское озеро. Путешествие по Ладожским шхерам откроет перед вами удивительный мир скалистых островов, хвойного леса, проливов и заливов. Ваше путешествие будет комфортным и безопасным. Имеется лицензия на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров.
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «К сердцу Ладоги: Валаам и шхеры»