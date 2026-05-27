В одном дне для вас соединятся два мира — духовный и природный. Вы отправитесь к острову Валаам, где среди сосен и скал живёт древняя монастырская традиция, а затем пройдёте по Ладожским шхерам — лабиринту островов, проливов и заливов. Вас ждут спокойствие воды, строгая красота севера и ощущение уединения, которое остаётся с вами надолго.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На катере, валаам на катере, по ладожским шхерам катере

Ваш гид в Сортавале

Описание экскурсии

Остров Валаам

Центр духовной жизни Ладоги. Здесь вы проведёте несколько часов, гуляя по острову, заходя в храмы и часовни, исследуя тропы среди сосен и гранитных скал.

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь

Главная святыня архипелага с многовековой историей. Его архитектура и расположение создают особую, сосредоточенную атмосферу.

Ладожские шхеры

Уникальный природный ландшафт: десятки скалистых островов, узкие проливы и тихие бухты. Пейзажи здесь постоянно меняются — за каждым поворотом открывается новый вид.

Остров Хонкасало

Один из самых живописных и уединённых островов шхер. Скалистые берега, тишина и панорамные виды делают его идеальным местом для короткой остановки и фотографий.

Вы узнаете:

как возник Валаам и почему он стал важным духовным центром

какие легенды и предания связаны с монастырём и островом

чем уникальны Ладожские шхеры с точки зрения географии и природы

как формировался этот северный ландшафт — скалы, проливы и острова

почему Хонкасало называют одним из самых атмосферных мест архипелага

как меняется жизнь Ладоги в зависимости от погоды и времени года

Организационные детали

Время в пути до Валаама — около 1 часа. Свободное время на острове — около 4 часов. Вы сможете самостоятельно осмотреть основные места в удобном темпе.

Дополнительно оплачиваются:

билет на Валаам — 200 ₽ за чел.

посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.

О безопасности в поездке