Путешествие начинается в заливе Импилахти, где вы сможете насладиться видами сурового Северного Приладожья. Прогулка проходит вдоль скал массива Полиувуори и острова Суусаари.
Во время экскурсии вы сможете погрузиться в Ладожское озеро
Во время экскурсии вы сможете погрузиться в Ладожское озеро
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Уникальная водная прогулка
- 🏞️ Виды Северного Приладожья
- 🧥 Безопасный флоатинг
- 🗺️ Интересные факты от гида
- 🐾 Dog friendly мероприятие
Что можно увидеть
- Массив Полиувуори
- Остров Суусаари
Описание водной прогулки
Путешествие начнётся в заливе Импилахти, он же залив Русалки. Наше судно пройдёт вдоль отвесных скал массива Полиувуори, а на выходе в Ладожское озеро мы увидим остров Суусаари, природный волнорез залива.
Во время водной прогулки выберем красивое и удобное место для купания. Вы наденете спасательные костюмы и спуститесь на поверхность Ладожского озера. А после бодрящего погружения можете обернуться в пледы и погреться на борту.
В дороге гид расскажет о том, как образовались Ладожские шхеры, и поделится фактами о Ладожском озере — самом большом озере Европы.
Организационные детали
Как пройдёт экскурсия
- Плаваем на экспедиционных лодках Korsar Admiral или на аэролодке Бриз 555. Путешественники обязательно получают спасательные жилеты
- Мы посещаем национальный парк «Ладожские шхеры» — пожалуйста, оформите разрешение на сайте парка (200 ₽ с человека)
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Флоатинг
- Для купания используются спасательные костюмы, они не тонут. Каждый путешественник фиксируется за талию спасательным линем. В любой момент инструктор может подтянуть купающегося к берегу
- Погружение только с 18 лет, вес участников не более 100 кг. Противопоказания: психические расстройства, панические атаки, болезни сердца, клаустрофобия, беременность
Дополнительно
- Прогулки проводятся с сентября по июнь
- Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды: из соображений безопасности мы не выходим, если на озере волна
- Мы dog friendly, поэтому четвероногие друзья — частые гости на борту!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 50 км от Cортавалы в п. Импилахти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей и Мария — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 9571 туриста
С 2016 года наша команда живёт и работает в чудесном уголке Северного Приладожья, посёлке Импилахти! Начинали мы с организации прыжков со скалы (Rope Jumping) и строительства Zip-Line. Сейчас основное направлениеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
11 ноя 2024
Хочу выразить благодарность нашим гидам!
Все очень понравилось, начиная от поездки заканчивая интересными рассказами о месте, в котором мы находимся. Ну и, конечно же, вишенкой на торте стало купание, желаю всем
Все очень понравилось, начиная от поездки заканчивая интересными рассказами о месте, в котором мы находимся. Ну и, конечно же, вишенкой на торте стало купание, желаю всем
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