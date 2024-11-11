Путешествие начинается в заливе Импилахти, где вы сможете насладиться видами сурового Северного Приладожья. Прогулка проходит вдоль скал массива Полиувуори и острова Суусаари.Во время экскурсии вы сможете погрузиться в Ладожское озеро

в специальных спасательных костюмах, что делает флоатинг безопасным и комфортным. Гид расскажет о Ладожских шхерах и Ладожском озере. Путешествие проходит на экспедиционных лодках или аэролодке, и каждый участник получает спасательный жилет. Прогулки проводятся с сентября по июнь, и ваш четвероногий друг может присоединиться

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–2 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

от 10 000 ₽ за 1–2 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

Алексей и Мария Ваш представитель в Сортавале

Описание водной прогулки

Путешествие начнётся в заливе Импилахти, он же залив Русалки. Наше судно пройдёт вдоль отвесных скал массива Полиувуори, а на выходе в Ладожское озеро мы увидим остров Суусаари, природный волнорез залива.

Во время водной прогулки выберем красивое и удобное место для купания. Вы наденете спасательные костюмы и спуститесь на поверхность Ладожского озера. А после бодрящего погружения можете обернуться в пледы и погреться на борту.

В дороге гид расскажет о том, как образовались Ладожские шхеры, и поделится фактами о Ладожском озере — самом большом озере Европы.

Организационные детали

Как пройдёт экскурсия

Плаваем на экспедиционных лодках Korsar Admiral или на аэролодке Бриз 555. Путешественники обязательно получают спасательные жилеты

Мы посещаем национальный парк «Ладожские шхеры» — пожалуйста, оформите разрешение на сайте парка (200 ₽ с человека)

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Флоатинг

Для купания используются спасательные костюмы, они не тонут. Каждый путешественник фиксируется за талию спасательным линем. В любой момент инструктор может подтянуть купающегося к берегу

Погружение только с 18 лет, вес участников не более 100 кг. Противопоказания: психические расстройства, панические атаки, болезни сердца, клаустрофобия, беременность

Дополнительно