Готовы исследовать карельские фьорды? Отправляемся к отвесным скалам, водным просторам и удивительной природе. Вы полюбуетесь панорамой Ладоги, насладитесь тишиной и погуляете по нетронутому острову. А в пути услышите интересный рассказ капитана об этих местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы заберём вас на причале в центре города — и отправимся в путешествие. А по пути капитан расскажет о Ладожском озере и национальном парке:
- сделаем несколько остановок для фото: у отвесных скал островов Хавус и Хонкасало
- высадимся на живописном острове Айно. Вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь видом на скалы и воду. Погуляете и исследуете остров, на котором практически не бывает людей
- в обратный путь: проплывем мимо живописных карельских фьордов и полюбуемся нетронутой природой. А если повезёт — даже увидим нерп!
Организационные детали
- На катере с вами будет капитан, сопровождение гида не предполагается
- До причала вам нужно добраться самостоятельно
- Вы можете выбрать время для прогулки и прокатиться по озеру на рассвете или увидеть закат
- Пожалуйста, заранее свяжитесь с нами, если у вас есть ограничения, связанные с опорно-двигательным аппаратом
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиза — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 3372 туристов
Наша команда круглый год организовывает экскурсии по Ладожском шхерам: летом и осенью — на катере, весной и зимой — на аэролодке. Уверены, что вы будете очарованы красотой наших гранитных «фьордов». Так путешественники называют шхеры, впервые увидев их. Ждём всех в гости!Задать вопрос
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