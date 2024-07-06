Элиза — ваша команда гидов в Сортавале

Провели экскурсии для 3372 туристов

Наша команда круглый год организовывает экскурсии по Ладожском шхерам: летом и осенью — на катере, весной и зимой — на аэролодке. Уверены, что вы будете очарованы красотой наших гранитных «фьордов». Так путешественники называют шхеры, впервые увидев их. Ждём всех в гости!