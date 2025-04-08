Отправляйтесь на увлекательную водную прогулку по Ладожским шхерам! В пути вас ждут отвесные скалы, хвойные леса и исторические достопримечательности, включая церковь Николая Чудотворца и легендарную дачу Винтера.
Насладитесь уникальной природой Карелии и сделайте незабываемые фотографии на фоне величественных Ладожских фьордов.
Насладитесь уникальной природой Карелии и сделайте незабываемые фотографии на фоне величественных Ладожских фьордов.
Описание водной прогулки
Откройте для себя красоту карельских фьордов
Приглашаем вас на незабываемую водную прогулку по Ладожским шхерам на комфортабельном катере. Это путешествие подарит вам возможность насладиться великолепием карельской природы и запечатлеть уникальные моменты на фото.
Что вас ожидает в ходе путешествия?
- Вы пройдете вдоль величественных отвесных скал, окруженных хвойными лесами.
- На пути вы увидите старинную церковь Николая Чудотворца, расположенную на острове Риеккалансаари.
- Мы посетим парк-отель «Дача Винтера», построенный на месте особняка, который когда-то принадлежал врачу Густаву Винтеру.
- Остановимся на одном из островов в национальном парке «Ладожские шхеры», где сможете насладиться природой Карелии.
- Вы также увидите остров Хавус с его впечатляющими скалами — Ладожскими фьордами.
- На острове Карнетсаари, который связан с эпосом Калевала, вы сможете узнать больше о культуре и истории региона.
- На острове Хонкасало будет сделана остановка, где у вас будет возможность подняться на гору Вахтимяки и полюбоваться живописными видами Ладоги и шхер.
Незабываемые впечатления
Если погода будет благоприятной, вы сможете увидеть вдалеке знаменитый остров Валаам. Эта поездка станет не только возможностью насладиться природой, но и отличным способом отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир карельских фьордов!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остром Риеккалансаари
- Дача Винтера
- Остров Хавус и его высокий обрыв, названный Ястребиной скалой
- Остров Каарнетсаари
- Падающую скалу
- А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало
Что включено
- Катер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала ул. Набережная Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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