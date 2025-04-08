Ладожские лабиринты - групповая прогулка на катере по шхерам

Отправляйтесь на увлекательную водную прогулку по Ладожским шхерам! В пути вас ждут отвесные скалы, хвойные леса и исторические достопримечательности, включая церковь Николая Чудотворца и легендарную дачу Винтера.

Насладитесь уникальной природой Карелии и сделайте незабываемые фотографии на фоне величественных Ладожских фьордов.
Ладожские лабиринты - групповая прогулка на катере по шхерам
Ладожские лабиринты - групповая прогулка на катере по шхерам
Ладожские лабиринты - групповая прогулка на катере по шхерам
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00

Описание водной прогулки

Откройте для себя красоту карельских фьордов

Приглашаем вас на незабываемую водную прогулку по Ладожским шхерам на комфортабельном катере. Это путешествие подарит вам возможность насладиться великолепием карельской природы и запечатлеть уникальные моменты на фото.

Что вас ожидает в ходе путешествия?

  • Вы пройдете вдоль величественных отвесных скал, окруженных хвойными лесами.
  • На пути вы увидите старинную церковь Николая Чудотворца, расположенную на острове Риеккалансаари.
  • Мы посетим парк-отель «Дача Винтера», построенный на месте особняка, который когда-то принадлежал врачу Густаву Винтеру.
  • Остановимся на одном из островов в национальном парке «Ладожские шхеры», где сможете насладиться природой Карелии.
  • Вы также увидите остров Хавус с его впечатляющими скалами — Ладожскими фьордами.
  • На острове Карнетсаари, который связан с эпосом Калевала, вы сможете узнать больше о культуре и истории региона.
  • На острове Хонкасало будет сделана остановка, где у вас будет возможность подняться на гору Вахтимяки и полюбоваться живописными видами Ладоги и шхер.

Незабываемые впечатления

Если погода будет благоприятной, вы сможете увидеть вдалеке знаменитый остров Валаам. Эта поездка станет не только возможностью насладиться природой, но и отличным способом отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир карельских фьордов!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остром Риеккалансаари
  • Дача Винтера
  • Остров Хавус и его высокий обрыв, названный Ястребиной скалой
  • Остров Каарнетсаари
  • Падающую скалу
  • А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало
Что включено
  • Катер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала ул. Набережная Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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