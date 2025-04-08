Отправляйтесь на увлекательную водную прогулку по Ладожским шхерам! В пути вас ждут отвесные скалы, хвойные леса и исторические достопримечательности, включая церковь Николая Чудотворца и легендарную дачу Винтера. Насладитесь уникальной природой Карелии и сделайте незабываемые фотографии на фоне величественных Ладожских фьордов.

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Описание водной прогулки

Откройте для себя красоту карельских фьордов

Приглашаем вас на незабываемую водную прогулку по Ладожским шхерам на комфортабельном катере. Это путешествие подарит вам возможность насладиться великолепием карельской природы и запечатлеть уникальные моменты на фото.

Что вас ожидает в ходе путешествия?

Вы пройдете вдоль величественных отвесных скал, окруженных хвойными лесами.

На пути вы увидите старинную церковь Николая Чудотворца, расположенную на острове Риеккалансаари.

Мы посетим парк-отель «Дача Винтера», построенный на месте особняка, который когда-то принадлежал врачу Густаву Винтеру.

Остановимся на одном из островов в национальном парке «Ладожские шхеры», где сможете насладиться природой Карелии.

Вы также увидите остров Хавус с его впечатляющими скалами — Ладожскими фьордами.

На острове Карнетсаари, который связан с эпосом Калевала, вы сможете узнать больше о культуре и истории региона.

На острове Хонкасало будет сделана остановка, где у вас будет возможность подняться на гору Вахтимяки и полюбоваться живописными видами Ладоги и шхер.

Незабываемые впечатления

Если погода будет благоприятной, вы сможете увидеть вдалеке знаменитый остров Валаам. Эта поездка станет не только возможностью насладиться природой, но и отличным способом отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир карельских фьордов!