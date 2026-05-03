Представьте: вы скользите по зеркальной глади Ладожского озера, вдали остаётся суета города, а вокруг — дикая северная природа.
Скалистые берега сменяются тихими бухтами, а отвесные скалы острова Хавус напоминают о северных фьордах… Во время прогулки вы послушаете истории от капитана, заглянете на острова Хонкасало и Риеккалансаари, увидите «Дачу Винтера» и насладитесь красотой Ладожских шхер с воды.
Скалистые берега сменяются тихими бухтами, а отвесные скалы острова Хавус напоминают о северных фьордах… Во время прогулки вы послушаете истории от капитана, заглянете на острова Хонкасало и Риеккалансаари, увидите «Дачу Винтера» и насладитесь красотой Ладожских шхер с воды.
Описание экскурсии
С борта катера вы увидите:
- скалистые берега с живописными бухтами
- остров Риеккалансаари со старинной церковью Николая Чудотворца
- «Дачу Винтера» — исторический особняк 19 века
- отвесные скалы острова Хавус — ладожские фьорды
- остров Хонкасало с горой Вахтимяки (предусмотрен выход на берег и прогулка)
По пути капитан расскажет о местных достопримечательностях, поделится легендами и интересными историческими фактами.
Организационные детали
- У капитана есть лицензия на перевозки, на борту — спасательные жилеты
- Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пристани
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 138 туристов
Я родилась в городе Сортавала. После школы уехала в Санкт-Петербург, но через 6 лет вернулась — поняла, что безумно тоскую по чистому воздуху, к которому так привыкла, и спокойному ритму
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была комфортное, безопасное и красивое путешествие. Основная часть прошла на катере, вторая - прогулка по шхерам.
Мы увидели красоту природы: скалистые берега, сосны и милых тюленей на острове.
Спасибо опытному капитану за верный курс на новые впечатления!
Мы увидели красоту природы: скалистые берега, сосны и милых тюленей на острове.
Спасибо опытному капитану за верный курс на новые впечатления!
Алёна
Ответ организатора:
Валерия, благодарим за Ваш отзыв и прекрасные фотографии.
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