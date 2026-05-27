Откройте для себя красоту северной природы Карелии! Во время водной прогулки вы увидите старинную деревянную церковь Николая Чудотворца и знаменитую «Дачу Винтера», полюбуетесь фьордами, почувствуете атмосферу спокойствия и безмятежности. А острове Хонкасало подниметесь на гору Вахтимяки и насладитесь панорамой Ладожских шхер.
Описание экскурсии
- Живописные фьорды с отвесными скалами и хвойными лесами.
- Старинная деревянная церковь Николая Чудотворца на острове Риеккалансаари.
- Историческая «Дача Винтера» — парк-отель с архитектурой 19–20 веков.
- Острова Хавус и Карнетсаари, связанные с легендами «Калевалы».
- Подъём на гору Вахтимяки на острове Хонкасало с панорамой Ладожских шхер (30 мин).
- При ясной погоде — силуэт знаменитого острова Валаам на горизонте.
Организационные детали
- Наши катера оборудованы всеми средствами безопасности (жилеты всех размеров, спасательные круги и плот, рация и навигатор). Жизнь и здоровье всех пассажиров застрахованы.
- Вы можете взять с собой на борт еду и напитки.
- Дополнительно оплачивается посещение парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
- Прогулку можно организовать для большего количества путешественников — подробности в переписке.
- С вами будет капитан из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|дети до 10 лет
|1500 ₽
|дети до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала в центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я коренной житель города Сортавала. Знаю всё о своём крае и помогу вам организовать своё путешествие. Являюсь администратором водных прогулок на катере из Сортавалы.
