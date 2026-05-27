Прогулка на катере по Ладожским шхерах и свободное время на острове
Мы пройдём через лабиринт шхер и выйдем в открытую часть Ладоги.
На Валааме у вас будет время для самостоятельной прогулки: можно посетить центральную усадьбу монастыря, Спасо-Преображенский собор и часовни. А на обратном пути высадимся на острове Хонкасало и увидим скалу Вороньи Врата.
Описание экскурсии
Валаам (3 ч)
Наш катер пришвартуется на новом причале (между Спасо-Преображенским собором и Никольским скитом).
У вас будет 3 часа для самостоятельной прогулки. Вы можете посетить центральную усадьбу монастыря, Спасо-Преображенский собор, Никольский скит, часовню «Всех скорбящих Радосте», Благовещенскую часовню, часовню святой Ксении Петербургской, Игуменское кладбище.
Для поездки к дальним скитам и монастырской ферме можно арендовать электровелосипед или гольфкар, а также заказать экскурсионное обслуживание на микроавтобусе.
Ладожские шхеры
После отплытия с Валаама посетим остров Хонкасало и поднимемся на обзорную площадку.
Приблизимся к острову Каарнетсаари со скалой Вороньи Врата. Капитан расскажет о происхождении скалы, которая упоминается в эпосе «Калевала».
Полюбуемся красотами природы и вернёмся в Сортавалу.
Организационные детали
Плывём на комфортабельном 8-местном катере, оснащённом всеми средствами безопасности
Дополнительные расходы: посещение Национального парка Ладожские шхеры — 350 ₽ (оплачивается самостоятельно)
С вами будет один из опытных капитанов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 478 туристов
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Ладожским шхерам. В путешествии вас будет сопровождать опытный капитан, который познакомит вас с историей и уникальной природой этого удивительного места. Прогулка на аэролодке или катере даст возможность ощутить полную свободу передвижения по озеру.
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «По волнам на Валаам - из Сортавалы»