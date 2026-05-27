Мои заказы

По волнам на Валаам - из Сортавалы

Прогулка на катере по Ладожским шхерах и свободное время на острове
Мы пройдём через лабиринт шхер и выйдем в открытую часть Ладоги.

На Валааме у вас будет время для самостоятельной прогулки: можно посетить центральную усадьбу монастыря, Спасо-Преображенский собор и часовни. А на обратном пути высадимся на острове Хонкасало и увидим скалу Вороньи Врата.
По волнам на Валаам - из Сортавалы
По волнам на Валаам - из Сортавалы
По волнам на Валаам - из Сортавалы

Описание экскурсии

Валаам (3 ч)

Наш катер пришвартуется на новом причале (между Спасо-Преображенским собором и Никольским скитом).

У вас будет 3 часа для самостоятельной прогулки. Вы можете посетить центральную усадьбу монастыря, Спасо-Преображенский собор, Никольский скит, часовню «Всех скорбящих Радосте», Благовещенскую часовню, часовню святой Ксении Петербургской, Игуменское кладбище.

Для поездки к дальним скитам и монастырской ферме можно арендовать электровелосипед или гольфкар, а также заказать экскурсионное обслуживание на микроавтобусе.

Ладожские шхеры

После отплытия с Валаама посетим остров Хонкасало и поднимемся на обзорную площадку.

Приблизимся к острову Каарнетсаари со скалой Вороньи Врата. Капитан расскажет о происхождении скалы, которая упоминается в эпосе «Калевала».

Полюбуемся красотами природы и вернёмся в Сортавалу.

Организационные детали

  • Плывём на комфортабельном 8-местном катере, оснащённом всеми средствами безопасности
  • Дополнительные расходы: посещение Национального парка Ладожские шхеры — 350 ₽ (оплачивается самостоятельно)
  • С вами будет один из опытных капитанов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 478 туристов
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Ладожским шхерам. В путешествии вас будет сопровождать опытный капитан, который познакомит вас с историей и уникальной природой этого удивительного места. Прогулка на аэролодке или катере даст возможность ощутить полную свободу передвижения по озеру.

Входит в следующие категории Сортавалы

Похожие экскурсии на «По волнам на Валаам - из Сортавалы»

Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере
На Валаам на катере
По Ладожским шхерам на катере
6 часов
52 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере вы отправитесь в путешествие по Ладожскому озеру, посетите Валаам и насладитесь видами шхер. Откройте для себя красоту Карелии с воды
Начало: У причала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - на катере из Сортавалы
На катере
На Валаам на катере
По Ладожским шхерам на катере
6 часов
-
5%
11 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
В тренде
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - на катере из Сортавалы
Полюбоваться природой скалистого архипелага и монастырём и высадиться на необитаемом острове
Начало: На ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5605 ₽5900 ₽ за человека
Валаам+Ладожские шхеры на катере из Сортавалы
На катере
На Валаам на катере
По Ладожским шхерам на катере
6 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Валаам+Ладожские шхеры на катере из Сортавалы
Полюбоваться знаменитыми достопримечательностями и природой Карелии
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
На катере
По Ладожским шхерам на катере
2 часа
160 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сортавале
5500 ₽ за человека