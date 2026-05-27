Мы пройдём через лабиринт шхер и выйдем в открытую часть Ладоги. На Валааме у вас будет время для самостоятельной прогулки: можно посетить центральную усадьбу монастыря, Спасо-Преображенский собор и часовни. А на обратном пути высадимся на острове Хонкасало и увидим скалу Вороньи Врата.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На Валаам на катере, по ладожским шхерам катере, катере

Описание экскурсии

Валаам (3 ч)

Наш катер пришвартуется на новом причале (между Спасо-Преображенским собором и Никольским скитом).

У вас будет 3 часа для самостоятельной прогулки. Вы можете посетить центральную усадьбу монастыря, Спасо-Преображенский собор, Никольский скит, часовню «Всех скорбящих Радосте», Благовещенскую часовню, часовню святой Ксении Петербургской, Игуменское кладбище.

Для поездки к дальним скитам и монастырской ферме можно арендовать электровелосипед или гольфкар, а также заказать экскурсионное обслуживание на микроавтобусе.

Ладожские шхеры

После отплытия с Валаама посетим остров Хонкасало и поднимемся на обзорную площадку.

Приблизимся к острову Каарнетсаари со скалой Вороньи Врата. Капитан расскажет о происхождении скалы, которая упоминается в эпосе «Калевала».

Полюбуемся красотами природы и вернёмся в Сортавалу.

Организационные детали