Эта поездка объединяет главные природные символы Карелии: мраморные скалы Рускеалы, лесные водопады и Ладожские шхеры.
За два дня вы погрузитесь в атмосферу северной природы, прокатитесь на катере среди скалистых островов и проведёте время в уютной Сортавале.
Описание экскурсии
1-й день: водопады и Рускеала
- 14:00 — встреча с гидом.
- 14:30 — обед (по желанию).
- 15:30 — водопады Ахвенкоски: живописные каскады среди леса и оборудованные тропы со смотровыми площадками.
- 16:30 — горный парк «Рускеала» (свободное время). Вы увидите мраморный каньон, штольни и узнаете, как добывали камень для Исаакиевского собора и Эрмитажа.
- 19:30 — размещение в отеле, свободное время для прогулки по Сортавале и ужина.
2-й день: гора Паасо и Ладожские шхеры
- 8:00 — завтрак.
- 9:30 — гора Паасо: вы подниметесь к месту древнего городища и полюбуетесь видами окрестностей.
- 12:00 — прогулка по Ладожским шхерам: на скоростных катерах прокатитесь по озеру среди скалистых островов и сосновых берегов.
- 14:00 — свободное время в Сортавале.
- 14:30 — обед (по желанию).
- 15:30 — посещение форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов.
- 17:00 — окончание программы.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 15% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Если вы задержите доплату, мы не сможем подтвердить заказ.
- Часть оплаты, внесённой по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее чем за 14 дней до начала.
- Бронирование мест в автобусе: 2 ряд за водителем и гидом — 500 ₽ за чел., 3 ряд — 400 ₽ за чел., 4 ряд — 300 ₽ за чел., 5 ряд — 200 ₽ за чел., 6 ряд — 100 ₽ за чел.
- Трансфер — на комфортабельном автобусе.
- Проживание в отеле 3* с завтраком. Название отеля мы сообщим вам ближе к поездке. За доплату возможно проживание в отеле повышенного комфорта. Детали уточняйте в переписке.
- С вами будет гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входной билет в парк «Рускеала» — от 550 ₽.
- Посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽.
- Экотропа «Аллея сказок» — от 400 ₽.
- Обеды — от 800 ₽.
- Выбор места в автобусе — от 100 ₽.
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|15 500 ₽
|Дети до 12 лет
|15 000 ₽
|Пенсионеры
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
