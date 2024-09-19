Откройте для себя лучшее, что может предложить Ладога: соедините красоту природы с увлекательной историей этого региона.
Совершите путешествие по самым живописным уголкам Северного Приладожья и посетите знаменитый остров Валаам, где вас ждут незабываемые исторические впечатления.
Совершите путешествие по самым живописным уголкам Северного Приладожья и посетите знаменитый остров Валаам, где вас ждут незабываемые исторические впечатления.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00
Описание водной прогулки
Путешествие по Северному Приладожью
Погрузитесь в атмосферу удивительных мест Северного Приладожья. Здесь вы сможете насладиться красотой природы, прогуливаясь по извилистым лесным тропам, где каждый шаг открывает новые живописные панорамы.
Открытие природы
Вас ждут захватывающие виды на нетронутые прибрежные скалы и живописные острова. Это идеальное место для тех, кто ценит красоту и спокойствие природы.
Посещение острова Валаам
Не упустите возможность посетить знаменитый остров Валаам. Здесь вы сможете:
- Познакомиться с богатой культурной и духовной жизнью острова;
- Узнать о традициях и обрядах, которые сохранились до наших дней;
- Насладиться уникальной атмосферой, которая царит на этом священном месте.
Незабываемые впечатления
Возвращаясь с этой экскурсии, вы увезете с собой не только великолепные фотографии и сувениры, но и новые знания и впечатления, которые останутся с вами на долгие годы. Позвольте Ладоге подарить вам уникальные эмоции и незабываемые моменты!
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 800 ₽
|Детский (до 10 лет)
|2 400 ₽
|Детский до 3-х лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в катере
- Прогулка на остров Валаам и по Ладожским шхерам с небольшим рассказом от капитана
Что не входит в цену
- Посещение о. Валаам (150 руб. за человека)
- Посещение Национального плата (200 руб. за человека)
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, ул. Валаамская д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
19 сен 2024
18 сентября чудесно провели время, посетив Валаам и Ладожские шхеры. Путешествовать с удовольствием нам помогли Надежда, которая грамотно организовала нашу поездку, встретила на причале, проводила к катеру, рассказала о плане
Т
Татьяна
6 сен 2024
Спасибо Надежде и Руслану за великолепно организованный и творчески спланированный отдых на пути к острову Валаам и Ладожским шхерам. Мы в восторге! Остались довольны очень. Рекомендуем всем у кого есть тяга к путешествиям
н
надежда
31 авг 2024
Все очень понравилось
Ю
Юлия
19 авг 2024
Спасибо за прекрасный тур! Все очень четко организовано, менеджер Надежда предварительно связалась и подтвердила поездку! У нас был новенький комфортный катер на 6 человек. Замечательный водитель Руслан кратко, но интересно рассказал про шхеры, Валаам. Забрал с острова в четко оговоренное время. Рекомендую!
К
Король
13 авг 2024
Шхеры очень понравились, всё было замечательно
Т
Татьяна
8 авг 2024
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