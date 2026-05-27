Водный трансфер на остров Валаам предлагает уникальную возможность насладиться красотой Ладожского озера и исследовать легендарный остров.
Путешествие на комфортабельном катере занимает около часа, предоставляя время для общения и наслаждения видами. На Валааме туристы получают три часа свободного времени для прогулок, фотографий и отдыха.
Это идеальный вариант для тех, кто хочет самостоятельно познакомиться с достопримечательностями острова и ощутить его атмосферу
5 причин купить этот трансфер
- 🌊 Путешествие по Ладожскому озеру
- 🛥️ Комфортабельный катер
- 🕒 Три часа на Валааме
- 📸 Возможность фотографировать
- 🌿 Природа и тишина
Что можно увидеть
- Ладожские шхеры
- Остров Валаам
Описание трансфер
- Прогулка по Ладожскому озеру до острова займёт около 1 часа. Ветер, волны и бескрайняя гладь Ладоги настроят вас на особенное путешествие.
- В пути вы можете задать мне любые вопросы — я с радостью пообщаюсь с вами.
- На Валааме у вас будет 3 часа свободного времени — вы сможете изучить достопримечательности, послушать тишину, сделать фото или просто отдохнуть.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги.
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности.
- Не рекомендую поездку беременным женщинам и людям с травмами позвоночников, проблемами с опорно-двигательной системой и после операций. Ладога — неспокойное озеро, очень часто на нём бывают волны.
Дополнительные расходы:
- Входной билет на Валаам — 250 ₽ за чел.
- По желанию аренда гольф-кара или машины с экскурсоводом на Валааме — 3500–5000 ₽ за 1 час.
ежедневно в 09:00 и 11:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 9 лет
|2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2711 туристов
Наше почтение, дорогие гости и жители города Сортавала! Предлагаем вашему вниманию лицензированные экскурсии на катере по Ладожским шхерам и на остров Валаам. Проводим групповые и индивидуальные прогулки и организуем рыбалку. С нами вы совершите нестандартный и неповторимый променад!
