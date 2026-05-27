Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Карелию глубже — не только знаковые места, но и менее очевидные уголки. За два дня вы побываете у водопадов Ахвенкоски и в горном парке «Рускеала», отправитесь к лесным каскадам Койриноя и попробуете себя в роли кладоискателя. Вы погуляете по экотропам, отыщете полудрагоценные камни и откроете для себя такую разную Карелию.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

День 1

14:00 — встреча с гидом в Сортавале

14:30 — обед

Вы можете присоединиться к группе (комплекс — от 800 ₽ с чел.) или пообедать самостоятельно.

15:30 — водопады Ахвенкоски

Здесь вы сможете:

пройти по подвесным мостам экотропы «Аллея сказок»

подняться на смотровые площадки

сделать фотографии у бурлящих потоков

16:30 — горный парк «Рускеала» (свободное время)

Бывший мраморный карьер, который стал одной из главных природных локаций Карелии. Вас ждут:

мраморные скалы над изумрудной водой

прогулки по тропам вдоль каньона

штольни и атмосферные уголки старых выработок

При желании можно заглянуть в кафе или попробовать развлечения парка.

19:30 — прибытие в гостиницу

После заселения — свободное время: ужин и прогулка для самостоятельного знакомства с вечерней Сортавалой.

День 2

8:00 — завтрак в отеле

9:00 — маршрут по водопадам Карелии

Сегодня вас ждёт поездка в более уединённые места — туда, где природа сохраняет ощущение «затерянного мира». Вы увидите:

ГЭС в Ляскеля — одну из старейших гидроэлектростанций региона

водопады Койриноя 1 и 2 — лесные каскады с дикой атмосферой

долину реки Янисйоки — живописный участок с быстрым течением и каменистыми берегами

рудник по добыче граната — вы попробуете найти полудрагоценные камни и сможете забрать их с собой на память

14:30 — обед

Обед в кафе Сортавалы (по желанию) или самостоятельный выбор.

15:30 — магазины карельских продуктов

Фирменный магазин форелевого хозяйства и лавка с бальзамами и настойками.

17:00 — окончание программы в Сортавале

Организационные детали

В стоимость включено

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса

Двухместное/трёхместное размещение в номере категории «стандарт» с удобствами

Завтрак в отеле

Входные билеты на водопады Ахвенкоски и Койриноя

Обязательные доплаты

Входной билет в горный парк Рускеала от 550 до 700 ₽ за чел. в зависимости от наличия льгот

Оплачивается по желанию

Бронирование мест в автобусе: от 100 до 500 ₽ за чел. в зависимости от ряда

Обед — от 800 ₽ за чел. (комплексное меню)

Входной билет на экотропу — от 400 ₽ за чел.

Развлечения на территории парка «Рускеала» — по актуальным ценам парка

Условия оплаты и возврата