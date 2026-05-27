Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Карелию глубже — не только знаковые места, но и менее очевидные уголки.
За два дня вы побываете у водопадов Ахвенкоски и в горном парке «Рускеала», отправитесь к лесным каскадам Койриноя и попробуете себя в роли кладоискателя. Вы погуляете по экотропам, отыщете полудрагоценные камни и откроете для себя такую разную Карелию.
Описание экскурсии
День 1
14:00 — встреча с гидом в Сортавале
14:30 — обед
Вы можете присоединиться к группе (комплекс — от 800 ₽ с чел.) или пообедать самостоятельно.
15:30 — водопады Ахвенкоски
Здесь вы сможете:
- пройти по подвесным мостам экотропы «Аллея сказок»
- подняться на смотровые площадки
- сделать фотографии у бурлящих потоков
16:30 — горный парк «Рускеала» (свободное время)
Бывший мраморный карьер, который стал одной из главных природных локаций Карелии. Вас ждут:
- мраморные скалы над изумрудной водой
- прогулки по тропам вдоль каньона
- штольни и атмосферные уголки старых выработок
При желании можно заглянуть в кафе или попробовать развлечения парка.
19:30 — прибытие в гостиницу
После заселения — свободное время: ужин и прогулка для самостоятельного знакомства с вечерней Сортавалой.
День 2
8:00 — завтрак в отеле
9:00 — маршрут по водопадам Карелии
Сегодня вас ждёт поездка в более уединённые места — туда, где природа сохраняет ощущение «затерянного мира». Вы увидите:
- ГЭС в Ляскеля — одну из старейших гидроэлектростанций региона
- водопады Койриноя 1 и 2 — лесные каскады с дикой атмосферой
- долину реки Янисйоки — живописный участок с быстрым течением и каменистыми берегами
- рудник по добыче граната — вы попробуете найти полудрагоценные камни и сможете забрать их с собой на память
14:30 — обед
Обед в кафе Сортавалы (по желанию) или самостоятельный выбор.
15:30 — магазины карельских продуктов
Фирменный магазин форелевого хозяйства и лавка с бальзамами и настойками.
17:00 — окончание программы в Сортавале
Организационные детали
В стоимость включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса
- Двухместное/трёхместное размещение в номере категории «стандарт» с удобствами
- Завтрак в отеле
- Входные билеты на водопады Ахвенкоски и Койриноя
Обязательные доплаты
- Входной билет в горный парк Рускеала от 550 до 700 ₽ за чел. в зависимости от наличия льгот
Оплачивается по желанию
- Бронирование мест в автобусе: от 100 до 500 ₽ за чел. в зависимости от ряда
- Обед — от 800 ₽ за чел. (комплексное меню)
- Входной билет на экотропу — от 400 ₽ за чел.
- Развлечения на территории парка «Рускеала» — по актуальным ценам парка
Условия оплаты и возврата
- На сайте вы оплачиваете 15% стоимости, оставшуюся сумму — онлайн в день бронирования (ссылка приходит после оформления)
- При отмене за 14 дней и более — полный возврат оплаченной суммы
- При отмене менее чем за 14 дней удерживаются фактически понесённые расходы
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|15 500 ₽
|Дети до 12 лет
|15 000 ₽
|Пенсионеры
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 21% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 21% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому.
