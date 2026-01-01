Мои заказы

Мини-группой по малоизведанной Карелии: водопады, горы, озёра, карьеры вдали от популярных маршрутов

Изучить пегматитовые и гранатовые копи, добраться к Уксинской озовой гряде и мысу Импиниеми
Вы посетите всего несколько символов Приладожья: подниметесь к городищу Паасо, понаблюдаете за каскадами Юканкоски, пройдёте по шхерам на ладье или швертботе.

Но главное — оставите привычные тропы в стороне и отправитесь
читать дальшеуменьшить

туда, где редко бывают гости и даже местные. Горы Хийдинвуори и Мюкриваара, водопады Койриноя и Молочный — лишь малая часть наших локаций.

Вы увидите малоизвестные разработки пегматита, граната, мрамора и узнаете, что такое каменные змеи и как вязать морской узел. Доберётесь к труднодоступным уголкам — мысу Импиниеми, Уксинской озовой гряде и Моренным озёрам. Бездорожье, нетронутая природа, другое ощущение времени — такая Карелия вас ждёт!

Мини-группой по малоизведанной Карелии: водопады, горы, озёра, карьеры вдали от популярных маршрутов
Мини-группой по малоизведанной Карелии: водопады, горы, озёра, карьеры вдали от популярных маршрутов
Мини-группой по малоизведанной Карелии: водопады, горы, озёра, карьеры вдали от популярных маршрутов

Описание тура

Организационные детали

Проживание и питание не входят в стоимость. Обязательно подберите удобную одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Городище Паасо, гора Хийдинвуори, карьер Линнаваара

Встретим вас по прибытии и поедем к городищу древних карел Паасо. Полюбуемся просторами Ладоги с горы Хийдинвуори — карельские мифы гласят, что здесь обитает леший. Понаблюдаем за шумными порогами на реке Янисйоки в посёлке Ляскеля. Осмотрим дикую Рускеалу — пегматитовый карьер Линнаваара, заполненный водой.

Городище Паасо, гора Хийдинвуори, карьер ЛиннаваараГородище Паасо, гора Хийдинвуори, карьер ЛиннаваараГородище Паасо, гора Хийдинвуори, карьер ЛиннаваараГородище Паасо, гора Хийдинвуори, карьер Линнаваара
2 день

Мыс Импиниеми, водопады Молочный и Юканкоски, озеро Андронино

Отправляемся на мыс Импиниеми — в труднодоступный уголок Ладожских шхер. Послушаем шум водопадов Молочный и Юканкоски, а у озера Андронино устроим пикник.

Мыс Импиниеми, водопады Молочный и Юканкоски, озеро АндрониноМыс Импиниеми, водопады Молочный и Юканкоски, озеро АндрониноМыс Импиниеми, водопады Молочный и Юканкоски, озеро АндрониноМыс Импиниеми, водопады Молочный и Юканкоски, озеро Андронино
3 день

Водопады Койриноя, гора Мюкриваара, Кительские копи

Едем к Койриноя — каскаду из водопадов Земляничный и Мельничный. Поднимемся на гору Мюкриваара, священную для древних карел и саамов. После обеда-пикника посетим Кительские копи — месторождение граната (альмандина).

Водопады Койриноя, гора Мюкриваара, Кительские копиВодопады Койриноя, гора Мюкриваара, Кительские копиВодопады Койриноя, гора Мюкриваара, Кительские копиВодопады Койриноя, гора Мюкриваара, Кительские копи
4 день

Уксинская озовая гряда и Моренные озёра

Сегодняшний маршрут немногие решаются преодолеть на автомобиле. Мы поедем вдоль живописной реки Уксунйоки по грунтовой финской дороге, которая то ныряет в густой лес, то вьётся у самого берега. Остановимся у нескольких порогов и развалин старинной ГЭС. А главной целью будут Уксинская озовая гряда и Моренные озёра — остатки древнего ледника. Полюбуемся видами и устроим пикник.

Уксинская озовая гряда и Моренные озёраУксинская озовая гряда и Моренные озёраУксинская озовая гряда и Моренные озёраУксинская озовая гряда и Моренные озёра
5 день

Мыс Ристиниеми, Ладожские шхеры, арочный мост Харлу, ГЭС Хемякоски

Впереди — насыщенный финал. Съездим на мыс Ристиниеми, где осмотрим заброшенные мраморные штольни и каменных змей — пегматитовые и кварцевые жилы в скалах. Исследуем Ладожские шхеры на ладье или швертботе, пройдём мастер-класс по вязанию морских узлов. Увидим арочный мост Харлу и ГЭС у деревни Хемякоски, а затем вернёмся в Сортавалу и попрощаемся.

Мыс Ристиниеми, Ладожские шхеры, арочный мост Харлу, ГЭС ХемякоскиМыс Ристиниеми, Ладожские шхеры, арочный мост Харлу, ГЭС ХемякоскиМыс Ристиниеми, Ладожские шхеры, арочный мост Харлу, ГЭС ХемякоскиМыс Ристиниеми, Ладожские шхеры, арочный мост Харлу, ГЭС Хемякоски

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сортавалу и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание - средний чек 700-1000 ₽
  • Баня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
Завершение: Ж/д вокзал Сортавалы, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Всю жизнь мы с мужем посвятили карельскому лесу. Он работал лесничим, а я инженером по охране и защите леса — мы знаем о лесах Карелии всё или почти всё. С 2020
читать дальшеуменьшить

года наша семья развивается в сфере гостеприимства. У нас несколько гостевых домов на берегу реки, впадающей в Ладогу, и большой дом, окружённый хвойным лесом. Муж любит рыбалку и с удовольствием делится опытом, рыбными местами и снастями. Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод и фанат Приладожья! Наш край богат памятниками природы. Именно здесь можно прикоснуться к лаве застывшего вулкана, погреться внутри остановившегося ледника, прокатиться над самым высоким равнинным водопадом Европы. И, конечно, посетить знаковые места, без которых нельзя представить Карелию: святой остров Валаам, Кижи, горный парк «Рускеала» и многое другое.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

Похожие туры на «Мини-группой по малоизведанной Карелии: водопады, горы, озёра, карьеры вдали от популярных маршрутов»

Два дня в сказочной Карелии: горный парк «Рускеала», Паасо и другие популярные места
На машине
Ретро поезд
2 дня
5 отзывов
Два дня в сказочной Карелии: горный парк «Рускеала», Паасо и другие популярные места
Прокатиться на ретропоезде, погулять по живописным маршрутам и побывать на форелевой ферме
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
37 500 ₽ за человека
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
На автобусе
2 дня
13 отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
3 июн в 06:30
5 июн в 06:30
14 795 ₽ за человека
Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 7:15; ...
3 июн в 07:00
6 июн в 07:00
51 205 ₽ за человека
На сапах по Карелии с комфортом: озёра, солнце, релакс и пляжи
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
4 дня
4 отзыва
На сапах по Карелии с комфортом: озёра, солнце, релакс и пляжи
Увидеть Ладожские шхеры, проплыть по Мраморному карьеру и насладиться единением с природой
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 июн в 08:30
8 июн в 08:30
19 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сортавале
Все туры из Сортавалы
65 000 ₽ за человека