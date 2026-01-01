Мини-группой по малоизведанной Карелии: водопады, горы, озёра, карьеры вдали от популярных маршрутов
Изучить пегматитовые и гранатовые копи, добраться к Уксинской озовой гряде и мысу Импиниеми
Вы посетите всего несколько символов Приладожья: подниметесь к городищу Паасо, понаблюдаете за каскадами Юканкоски, пройдёте по шхерам на ладье или швертботе.
Но главное — оставите привычные тропы в стороне и отправитесь
туда, где редко бывают гости и даже местные. Горы Хийдинвуори и Мюкриваара, водопады Койриноя и Молочный — лишь малая часть наших локаций.
Вы увидите малоизвестные разработки пегматита, граната, мрамора и узнаете, что такое каменные змеи и как вязать морской узел. Доберётесь к труднодоступным уголкам — мысу Импиниеми, Уксинской озовой гряде и Моренным озёрам. Бездорожье, нетронутая природа, другое ощущение времени — такая Карелия вас ждёт!
Описание тура
Организационные детали
Проживание и питание не входят в стоимость. Обязательно подберите удобную одежду и обувь.
Программа тура по дням
1 день
Городище Паасо, гора Хийдинвуори, карьер Линнаваара
Встретим вас по прибытии и поедем к городищу древних карел Паасо. Полюбуемся просторами Ладоги с горы Хийдинвуори — карельские мифы гласят, что здесь обитает леший. Понаблюдаем за шумными порогами на реке Янисйоки в посёлке Ляскеля. Осмотрим дикую Рускеалу — пегматитовый карьер Линнаваара, заполненный водой.
2 день
Мыс Импиниеми, водопады Молочный и Юканкоски, озеро Андронино
Отправляемся на мыс Импиниеми — в труднодоступный уголок Ладожских шхер. Послушаем шум водопадов Молочный и Юканкоски, а у озера Андронино устроим пикник.
3 день
Водопады Койриноя, гора Мюкриваара, Кительские копи
Едем к Койриноя — каскаду из водопадов Земляничный и Мельничный. Поднимемся на гору Мюкриваара, священную для древних карел и саамов. После обеда-пикника посетим Кительские копи — месторождение граната (альмандина).
4 день
Уксинская озовая гряда и Моренные озёра
Сегодняшний маршрут немногие решаются преодолеть на автомобиле. Мы поедем вдоль живописной реки Уксунйоки по грунтовой финской дороге, которая то ныряет в густой лес, то вьётся у самого берега. Остановимся у нескольких порогов и развалин старинной ГЭС. А главной целью будут Уксинская озовая гряда и Моренные озёра — остатки древнего ледника. Полюбуемся видами и устроим пикник.
5 день
Мыс Ристиниеми, Ладожские шхеры, арочный мост Харлу, ГЭС Хемякоски
Впереди — насыщенный финал. Съездим на мыс Ристиниеми, где осмотрим заброшенные мраморные штольни и каменных змей — пегматитовые и кварцевые жилы в скалах. Исследуем Ладожские шхеры на ладье или швертботе, пройдём мастер-класс по вязанию морских узлов. Увидим арочный мост Харлу и ГЭС у деревни Хемякоски, а затем вернёмся в Сортавалу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Сортавалу и обратно в ваш город
Проживание
Питание - средний чек 700-1000 ₽
Баня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
Завершение: Ж/д вокзал Сортавалы, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Всю жизнь мы с мужем посвятили карельскому лесу. Он работал лесничим, а я инженером по охране и защите леса — мы знаем о лесах Карелии всё или почти всё.
С 2020 читать дальшеуменьшить
года наша семья развивается в сфере гостеприимства. У нас несколько гостевых домов на берегу реки, впадающей в Ладогу, и большой дом, окружённый хвойным лесом.
Муж любит рыбалку и с удовольствием делится опытом, рыбными местами и снастями. Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод и фанат Приладожья!
Наш край богат памятниками природы. Именно здесь можно прикоснуться к лаве застывшего вулкана, погреться внутри остановившегося ледника, прокатиться над самым высоким равнинным водопадом Европы. И, конечно, посетить знаковые места, без которых нельзя представить Карелию: святой остров Валаам, Кижи, горный парк «Рускеала» и многое другое.
