Водный мир Приладожья

Групповой тур в Сортавале
5
2 отзыва
Активные водные приключения на Ладоге и комфортное размещение в глэмпинге — вот что ждёт вас в этом туре.

Сплав по реке Янисйоки, катание на SUP-досках, маршруты на каяках и мотолодках, яхтинг — вы сможете попробовать разные виды активного отдыха на воде и насладиться видами Ладожских шхер, озерами и водопадами Северного Приладожья.
Водный мир Приладожья
Водный мир Приладожья
Водный мир Приладожья
Ближайшие даты:
2
июн
30
июн
21
июл
11
авг

Что вас ожидает:

Основы яхтинга
Основы яхтинга
Поучаствуете в увлекательном обучении яхтингу и потренируетесь в отработке основных маневров
Прогулка по тайге
Прогулка по тайге
Пройдете природной тропой вглубь острова Хавус и выйдете на скалу Хауккариутта
Каякинг на озере Ристиярви
Каякинг на озере Ристиярви
Освоите греблю на каяке и почувствуете себя настоящим северянином
Маршрут на SUP-бордах
Маршрут на SUP-бордах
Научитесь управлять сапами, встанете на доску в бухте Тихой и полюбуетесь пейзажами Ладоги
Вкусный мастер-класс
Вкусный мастер-класс
Узнаете особенности приготовления гравлакса и поучаствуете в процессе засолки форели
Музей Минералов
Музей Минералов
Познакомитесь с шунгитом и другими минералами Карелии

Программа тура по дням

1 день

Рафтинг на реке Янисйоки и гора Паасо

Встреча на вокзале Сортавалы.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и вас ждет трансфер к началу маршрута на реке Янисйоки.

Рафтинг на реке Янисйоки.

Впереди подбор снаряжения, инструктаж и насыщенный водный маршрут. Во время сплава вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны (протяженность сплава 4–6 км, 2–3 часа).

После окончания сплава — обед-пикник.

Во второй половине дня вас ожидает прогулка на горе Паасо это древнее городище, в котором проживали карелы в 12–13 веках.

К вечеру вы доберетесь до причала и на моторных лодках отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15–20 минут в пути).

Прибытие в глэмпинг.

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Из-за погодных условий дни могут меняться местами в программе.

Рафтинг на реке Янисйоки и гора ПаасоРафтинг на реке Янисйоки и гора ПаасоРафтинг на реке Янисйоки и гора ПаасоРафтинг на реке Янисйоки и гора ПаасоРафтинг на реке Янисйоки и гора ПаасоРафтинг на реке Янисйоки и гора Паасо
2 день

Яхтинг и рыбный мастер-класс

Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.

Яхтинг.

Вас ожидает увлекательное обучение яхтингу.

Вы прослушаете вводную лекцию «Основы яхтинга», а после потренируетесь в отработке основных маневров: поднятия и настройки парусов, поворотов, швартовки.

У каждого будет возможность постоять за рулем, поработать с веревками.

Кулинарный мастер-класс.

Группа делится на команды по 6–7 человек, первые две команды отправляются покорять Ладогу на яхтах, остальных участников ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленой форели в скандинавском стиле).

В давние времена местные жители питались практически одной рыбой и для хранения закапывали ее в землю. Отсюда название гравлакс — «закопанный» лосось.

Вы попробуете приготовить гравлакс уже на современный лад.

После обеда в глэмпинге команды меняются местами.

Те, кто еще не попробовал яхтинг, уходят на водный маршрут. А те, кто освоил азы яхтинга, попробуют свои силы в гастрономии.

Вечером вы поужинаете в глэмпинге и отдохнете.

Яхтинг и рыбный мастер-классЯхтинг и рыбный мастер-классЯхтинг и рыбный мастер-классЯхтинг и рыбный мастер-классЯхтинг и рыбный мастер-класс
3 день

Водопады и ГЭС Северного Приладожья

Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.

Водопады.

Вас снова ждет водный трансфер на берег и путешествие на внедорожниках к природным и промышленным объектам, связанным с водой — к ГЭС и водопадам Северного Приладожья.

Первая остановка предусмотрена у водопадов Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Именно здесь проходили съемки ключевых эпизодов советского фильма «А зори здесь тихие».

Рускеальская ГЭС.

Далее вы увидите Рускеальскую ГЭС, познакомитесь с бытом и историей поселка Рускеала и по лесным дорогам доберетесь в местечко Харлу, где на реке Янис стоит старая финская ГЭС.

Осмотрите руины металлургического завода, разбомбленного во время советско-финской войны летчиком-асом Михаилом Водопьяновым. Рядом — еще одно рукотворное гидротехническое сооружение.

После горячего обеда на берегу реки стартуем в сторону Импилахти («Девичьего залива»), с его высокими скалами и живописными водопадами.

В поселке Ляскеля вы увидите еще одну действующую ГЭС — образчик промышленной архитектуры Финляндии рубежа веков.

В окрестностях деревни Койринойя вы полюбуетесь водопадом на месте разрушенной плотины и отправитесь к жемчужине Ладожских водопадов — к «Белым мостам» (Юканкоски).

Возвращение в глэмпинг.

Для вас будет организован ужин.

Далее можно будет сыграть в карельский квиз, посмотреть фильм или провести время с песнями у большого костра.

Водопады и ГЭС Северного ПриладожьяВодопады и ГЭС Северного ПриладожьяВодопады и ГЭС Северного Приладожья
4 день

Маршрут по Ладожским шхерам и треккинг по о. Хавус

Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.

Маршрут по Ладожским шхерам.

Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам. Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Острова архипелага.

Вы увидите несколько значимых вершин (обзорных точек) Ладожских шхер:

  • г. Риуттавуори, вид с которой был запечатлен на финской банкноте 500 марок в 19 веке;
  • г. Айно, с которой открывается панорама шхер и открытой Ладоги (в хорошую погоду можно увидеть о. Валаам);
  • г. Вахтемяки, известную также как «крыша Ладоги», с ее неповторимым видом на шхеры.

На маршруте будет организован горячий обед на природе.

Маршрут по острову Хавус.

Во второй половине дня вас ждет пеший маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус.

Вы пройдете природной тропой по карельской тайге.

Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом Земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»).

С высоты более 40 метров вам снова откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.

К вечеру вы вернетесь в глэмпинг, поужинаете и отдохнете.

Маршрут по Ладожским шхерам и треккинг по о. ХавусМаршрут по Ладожским шхерам и треккинг по о. ХавусМаршрут по Ладожским шхерам и треккинг по о. ХавусМаршрут по Ладожским шхерам и треккинг по о. Хавус
5 день

Каякинг на озере Ристиярви

Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.

Каякинг.

Вы отправитесь на озеро Ристиярви (40 минут в пути), где попробуете свои силы в каякинге.

Изначально каяк — судно северных народов для охоты и передвижения по морю. Почувствуйте себя настоящим северянином:)

Название озера происходит от финского «risti» — «крест», что связано с крестообразной формой озера.

Высокие, обрывистые скалы из гранита и гранито-гнейсов окружают озеро со всех сторон и придают ему вид горного озера.

Перед выходом на маршрут вам проведут подробный инструктаж по технике безопасности и правилам гребли на каяке.

На маршруте вас ждет обед-пикник.

Возвращение в глэмпинг.

Вы поужинаете, далее будет свободное время.

При желании вы можете воспользоваться дополнительными услугами глэмпинга — посетить русскую баню или баню-фурако на берегу Ладоги (за доп. плату).

Каякинг на озере РистиярвиКаякинг на озере РистиярвиКаякинг на озере РистиярвиКаякинг на озере РистиярвиКаякинг на озере РистиярвиКаякинг на озере Ристиярви
6 день

SUP-бординг и музей Минералов

Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.

Маршрут на SUP-бордах.

Вы прослушаете инструктаж по управлению SUP-досками и отправитесь на маршрут в бухту Тихую.

Это самое приятное место для начинающих SUP-бордистов, чтобы по-настоящему встать на доску и почувствовать себя уверенно.

Вы пройдете вдоль залива, полюбуетесь на неповторимые пейзажи Ладоги и, если повезет, встретите любопытных нерп.

Обед и экскурсия в музей Минералов.

Вы пообедаете в глэмпинге, после чего отправитесь в Сортавалу.

По дороге вас ждет небольшая экскурсия в Минерал-Центр Северного Приладожья, знакомство с шунгитом и другими минералами Карелии.

В Сортавале гид проведет небольшую пешую экскурсию по городу и у вас будет свободное время для самостоятельного ужина (оплачивается дополнительно) или покупки сувениров.

SUP-бординг и музей МинераловSUP-бординг и музей МинераловSUP-бординг и музей МинераловSUP-бординг и музей Минералов

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.

Доплата за одноместное размещение в шатре — 30 000 руб.

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Глэмпинг Lago Ladoga

5 ночей

Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.

Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.

  • Пеллетный камин.
  • Электро-простыни.
  • Панорамное окно.
  • Три варианта освещения.
  • Розетки для зарядки телефонов.
  • Графин с водой и стаканы.
  • Журнальный столик и два кресла.
  • Прикроватный стол-поднос.
  • Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
  • Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
  • Большое зеркало.
  • Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
  • Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).

Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.

Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.

Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.

На территории:

  • Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
  • Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
  • 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
  • Общественный туалет, 2 кабинки.
  • Душевые на территории, 3 кабинки.
  • Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
  • Русская баня, вместимость — 6 человек.
  • Деревянные дорожки.
  • Костровая зона.
  • Мангальная зона.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в глэмпинге (5 ночей)
  • Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
  • Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
  • Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, экспедиционные внедорожники, моторные лодки)
  • Аренда снаряжения для сплава, каякинга, SUP-бординга
  • Аренда яхт и обучение яхтингу
  • Экскурсии и входные платы на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
  • Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
  • Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 8 000 руб
  • Одноместное размещение в шатре - 30 000 руб
  • Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако);
  • сменное бельё.

Одежда и обувь:

  • удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие;
  • сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
  • влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
  • головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку);
  • спортивные штаны из быстросохнущей ткани;
  • неопреновые шорты, носки и перчатки (желательно, но необязательно).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Какой транспорт используется на маршруте?

Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на скоростных закрытых катерах (посадка по 5–6 чел.) и надувных мотолодках «Адмирал» с подвесным мотором «Yamaha» / «Tohatsu» мощностью 30 л. с.

Какая будет погода?

С июня до начала сентября — наиболее теплое время на Ладожском озере.

Средняя температура составляет +17–18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14–20°С.

Есть ли возрастные ограничения?

В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет.

Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты.

Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту.

Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.

Как будут кормить?

В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день).

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет.

Мобильный сигнал можно «ловить» только местами.

Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какие есть скидки?

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%.

Скидки не суммируются.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Так как в программе тура присутствует яхтинг, настоятельно рекомендуем оформить страховку от несчастных случаев.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
9 июля 2023
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

ПешеходныеНа яхтеВодные развлеченияСплавы и рафтингВсе турыSUP-прогулки6-дневные турыСерфинг и SUP-туры

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