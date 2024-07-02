читать дальше

На этот раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели. Для нас открылись новые маршруты и интересные истории. Только вот два часа несомненно мало,особенно если есть возможность передвигаться на машине. Очень рекомендую пообщаться с Ниной Сергеевной до экскурсии,она обязательно учтёт все ваши пожелания и интересы. Спасибо большое за время,проведённое с нами.