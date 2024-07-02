Увидеть самое главное в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Старой Руссе, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старая Русса: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
8 июля в 10:00
10 июля в 12:00
2 500 за всё до 10 чел.
День в Старой Руссе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
40 отзывов
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
3 300 за человека
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
6 540 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 июля 2024
    День в Старой Руссе
    Спасибо экскурсоводу Татьяне за интересную экскурсию, хорошие фотографии, время пролетело незаметно. В конце ждал вкусный обед:)
  • В
    Владимир
    30 июня 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Очень понравилось экскурсия благодаря гиду Нине Сергеевне:можно было заранее договориться, на на каких темах сделать акценты, в результате мы узнали
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    много нового из истории города и, конечно, о пребывании в нем Достоевского. Хочется отметить талант, большой профессиональный опыт музейного работника и любовь к одному городу Нины Сергеевны

  • С
    Сергей
    26 июня 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Спасибо Нине Сергеевне за обширные знания о родном городе и рассказ о его истории и настоящем!!! Отдельно благодарность, что были учтены наши пожелания по поводу маршрута.
  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Нина Сергеевна,влюблённый в свой город экскурсовод. Мы были в Старой Руссе не первый раз. Это город в который хочется возвращаться.
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    На этот раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели. Для нас открылись новые маршруты и интересные истории. Только вот два часа несомненно мало,особенно если есть возможность передвигаться на машине. Очень рекомендую пообщаться с Ниной Сергеевной до экскурсии,она обязательно учтёт все ваши пожелания и интересы. Спасибо большое за время,проведённое с нами.

  • Н
    Нина
    13 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Татьяна создала прекрасную, не принужденную атмосферу экскурсии, где время летело незаметно, оставаясь только фото воспоминаниями. Категорически рекомендую!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Самое главное»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  4. Набережная
  5. Самое главное
  6. Воскресенский собор
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июле 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
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