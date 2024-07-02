1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
8 июля в 10:00
10 июля в 12:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 июля 2024Спасибо экскурсоводу Татьяне за интересную экскурсию, хорошие фотографии, время пролетело незаметно. В конце ждал вкусный обед:)
- ВВладимир30 июня 2024Очень понравилось экскурсия благодаря гиду Нине Сергеевне:можно было заранее договориться, на на каких темах сделать акценты, в результате мы узнали
- ССергей26 июня 2024Спасибо Нине Сергеевне за обширные знания о родном городе и рассказ о его истории и настоящем!!! Отдельно благодарность, что были учтены наши пожелания по поводу маршрута.
- ЕЕлена25 июня 2024Нина Сергеевна,влюблённый в свой город экскурсовод. Мы были в Старой Руссе не первый раз. Это город в который хочется возвращаться.
- ННина13 июня 2024Татьяна создала прекрасную, не принужденную атмосферу экскурсии, где время летело незаметно, оставаясь только фото воспоминаниями. Категорически рекомендую!
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- ВВера13 мая 2024Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.
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