В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует.
По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах 19 века, вывески
По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах 19 века, вывески
Ближайшие даты:
Время начала: 11:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Посадские улицы Суздаля, расположенные между Торговой площадью и рекой Каменка. Они сохранили атмосферу старинного русского города и являются популярным местом для прогулок.
- Домик Бальзаминова — место съемок известного фильма.
- Самый старый трактир Суздаля.
- Суздальский кремль — исторический центр города, окружённый земляными валами и защитными рвами. На его территории расположены древние архитектурные памятники, такие как Рождественский собор, Архиерейские палаты и Никольская церковь.
- Рождественский собор — главный храм Суздаля, построенный в 12 веке из белого камня. Он является образцом древнерусского зодчества и включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри собора сохранились уникальные фрески и иконостас.
- Архитектура музея деревянного зодчества, уникальная церковь без единого гвоздя.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе туристского класса.
в субботу в 11:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 800 ₽
|Дети до 12 лет
|2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади Суздаля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Суздале
Провела экскурсии для 20 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. За годы нашей работы сделано немало. Налажены надёжные связи с объектами размещения и питания.Задать вопрос
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