Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»

Проникнуться величественными монастырями, заливными лугами и пронзительным русским духом
В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует.

По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах 19 века, вывески
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в лавках того же периода, и кругом церкви, в том числе и построенные без единого гвоздя.

В поездке по знаковым местам — кремлю, Покровскому монастырю и соборам — у вас захватит дух от потрясающей красоты, высокого неба и удивительных историй.

Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Посадские улицы Суздаля, расположенные между Торговой площадью и рекой Каменка. Они сохранили атмосферу старинного русского города и являются популярным местом для прогулок.
  • Домик Бальзаминова — место съемок известного фильма.
  • Самый старый трактир Суздаля.
  • Суздальский кремль — исторический центр города, окружённый земляными валами и защитными рвами. На его территории расположены древние архитектурные памятники, такие как Рождественский собор, Архиерейские палаты и Никольская церковь.
  • Рождественский собор — главный храм Суздаля, построенный в 12 веке из белого камня. Он является образцом древнерусского зодчества и включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри собора сохранились уникальные фрески и иконостас.
  • Архитектура музея деревянного зодчества, уникальная церковь без единого гвоздя.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе туристского класса.

в субботу в 11:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 800 ₽
Дети до 12 лет2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной площади Суздаля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Суздаля

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЗимниеЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыУлицы и переулкиСуздальский кремльПопулярные местаПокровский монастырьМузей деревянного зодчестваМузеиДля студентовСамое главное

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