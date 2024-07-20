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читать дальше в лавках того же периода, и кругом церкви, в том числе и построенные без единого гвоздя.



В поездке по знаковым местам — кремлю, Покровскому монастырю и соборам — у вас захватит дух от потрясающей красоты, высокого неба и удивительных историй.

В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует.По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах 19 века, вывески