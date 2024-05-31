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Суздаль — древний город, память о котором живет не только в его достопримечательностях, но и людях. Мы прогуляемся по знаковым местам, увидим монастыри и величественный кремль.



А еще поговорим о тех, кто населял город: святые и монахи, ремесленники и меценаты, князья и духовенства. Я расскажу вам о Суздале в лицах!