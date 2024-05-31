Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»

Суздаль — древний город, память о котором живет не только в его достопримечательностях, но и людях. Мы прогуляемся по знаковым местам, увидим монастыри и величественный кремль.

А еще поговорим о тех, кто населял город: святые и монахи, ремесленники и меценаты, князья и духовенства. Я расскажу вам о Суздале в лицах!
5
1 отзыв
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Что вас ожидает:

  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Покровский женский монастырь
  • Сквер ИМ.Д. М Пожарского
  • Памятники гражданской постройки
  • Ризоположенский монастырь
  • Собор в честь Рождества Богородицы
  • Архиерейские палаты Суздальского Кремля

Описание экскурсии

Об экскурсии Наше путешествие пройдет от северной окраины Суздаля до южной. И в ходе нашего пути, мы узнаем о «трех линиях жизни» нашего города:

людях, бывших в монастырях (святые, монахи, гости, узники), • жителях города (огородники, купцы, ремесленники, меценаты) • и знати (князья, духовенство). Город — это люди, прославившие его, сделавшие историю. Нам же, в наследство, они оставили память о себе в виде памятников архитектуры. Интересно? Приезжайте!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Покровский женский монастырь
  • Сквер ИМ.Д. М Пожарского
  • Памятники гражданской постройки
  • Ризоположенский монастырь
  • Собор в честь Рождества Богородицы
  • Архиерейские палаты Суздальского Кремля
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Суздаль ул. Ленина
Завершение: г. Суздаль, Ул. Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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31 мая 2024
Замечательный экскурсовод увлечённая своим делом! Интересные факты, много историй современности и прошлого, минимум дат, (что для меня приоритетно). Позновательно и увлекательно, два часа на одном дыхании! Очень советую!

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