Суздаль — древний город, память о котором живет не только в его достопримечательностях, но и людях. Мы прогуляемся по знаковым местам, увидим монастыри и величественный кремль.
А еще поговорим о тех, кто населял город: святые и монахи, ремесленники и меценаты, князья и духовенства. Я расскажу вам о Суздале в лицах!
А еще поговорим о тех, кто населял город: святые и монахи, ремесленники и меценаты, князья и духовенства. Я расскажу вам о Суздале в лицах!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что вас ожидает:
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Покровский женский монастырь
- Сквер ИМ.Д. М Пожарского
- Памятники гражданской постройки
- Ризоположенский монастырь
- Собор в честь Рождества Богородицы
- Архиерейские палаты Суздальского Кремля
Описание экскурсии
Об экскурсии Наше путешествие пройдет от северной окраины Суздаля до южной. И в ходе нашего пути, мы узнаем о «трех линиях жизни» нашего города:людях, бывших в монастырях (святые, монахи, гости, узники), • жителях города (огородники, купцы, ремесленники, меценаты) • и знати (князья, духовенство). Город — это люди, прославившие его, сделавшие историю. Нам же, в наследство, они оставили память о себе в виде памятников архитектуры. Интересно? Приезжайте!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Покровский женский монастырь
- Сквер ИМ.Д. М Пожарского
- Памятники гражданской постройки
- Ризоположенский монастырь
- Собор в честь Рождества Богородицы
- Архиерейские палаты Суздальского Кремля
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Суздаль ул. Ленина
Завершение: г. Суздаль, Ул. Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
31 мая 2024
Замечательный экскурсовод увлечённая своим делом! Интересные факты, много историй современности и прошлого, минимум дат, (что для меня приоритетно). Позновательно и увлекательно, два часа на одном дыхании! Очень советую!
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