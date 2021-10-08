Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри

5
1 отзыв
Суздаль запомнится вам живописными холмами, старинными церквями, колокольным звоном, извилистой рекой и атмосферой «настоящей Руси».

Вы словно попадете в мир, застывший 200 лет назад.

Я раскрою, в чем секрет самобытного характера города, какие исторические события здесь происходили и какие знаменитые личности бывали.

Покажу как знаковые места, так и тайные уголки.
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль
Город-сказка Суздаль

Что вас ожидает

Самое-самое в Суздале

Вы погуляете по старинным улицам с очаровательными домами, побываете на Торговой площади, полюбуетесь рекой Каменка и перекинутыми через нее деревянными мостиками. Посетите главные действующие монастыри города — Васильевский, Покровский, Ризоположенский, Александровский — и раскроете их многовековую историю. Кроме того, я покажу вам кремль, Спасо-Евфимиев монастырь с могучими краснокирпичными стенами, резиденцию Юрия Долгорукого и места, где снимали «Женитьбу Бальзаминова».

История, факты и легенды

В Суздале куда ни глянь — везде церкви. Я расскажу, почему так вышло, и поделюсь другими интересными фактами об этом сказочном месте. Вы узнаете, какие важные для страны события здесь происходили, какую роль в основании Москвы сыграл местный боярин Кучка и где прожила свои последние годы Евдокия Лопухина — первая жена Петра Великого. А также: как с городом связаны Александр Невский, Иван Грозный, Дмитрий Пожарский и Екатерина II.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле и не предполагает дополнительных расходов.

Важно

В праздничные дни экскурсия проводится только в групповом формате (до 12 человек) и на автомобиле. Возможна поездка как на вашем авто, так и на моем. Я обязательно сообщу вам все детали при оформлении заказа (до внесения предоплаты).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Николай
Николай
Мне 37 лет, экскурсиями занимаюсь начиная с 2012 года, провожу их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю, мой подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно - следственными связями, частично это проходит в формате диалога, стремлении провести экскурсию в зависимости от индивидуальных особенностей экскурсантов(темп движения, мировоззрение и. т. п.)
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1 реальный отзыв

А
8 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. Николай интересный рассказчик. Отдельне спасибо от моей мамы. Город и правда сказка. Сходите с Николаем на эту экскурсию- не пожалеете.

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