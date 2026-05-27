Садимся в ваш автомобиль и отправляемся в насыщенное путешествие по Суздальскому ополью. Мы углубимся в историю города, побываем в кремле и пройдём по главным улицам. А затем отправимся в село Кистыш, которое принадлежало Александру Суворову.
Заглянем в Гаврилов Посад, на старинные конюшни и завод, где производят хмельные напитки и можно устроить сабраж.
Описание экскурсии
Сначала — город
- Суздальский кремль с посещением собора Рождества Богородицы — памятник белокаменного зодчества 13 века. Внутри — иконостас с иконами школы Симона Ушакова
- Кремлёвская улица — самая весёлая улица Суздаля: ярмарочные дворы, разные сувениры и вкусности, выступления музыкантов, которые играют на пиле или гармошке
- Посреди Торговой площади раскинулись удивительно длинные Торговые ряды
- Улица Старая. Именно здесь, в самом неказистом домике Суздаля, снималась комедия «Женитьба Бальзаминова»
Затем — Ополье
- Дорога до села Кистыш с высокими храмами и бесконечным русским раздольем
- Село Кистыш — имение, которое принадлежало Александру Суворову. Посетим музей, посвящённый жизни и военным подвигам великого полководца
- Уголки, впечатлившие Николая Рериха во время его знаменитого путешествия по речному пути «Из варяг в греки»
- Город Гаврилов Посад, который некогда называли «Гаврилов Париж». Познакомлю вас с его купеческими и гусарскими байками
- Конезавод. Поговорим об истории древних Гавриловских конюшен и происхождении породы владимирский тяжеловоз
- Музейно-дегустационный комплекс «Дворцовый завод», в котором можно оценить богатство вкусов суздальских хмельных напитков
Вы узнаете:
- по какому принципу были устроены древние русские города
- как был основан Суздаль и кем управлялся в течение 1000-летнего существования
- какой образ жизни вели гусары, некогда квартировавшие в Гавриловом Посаде
- кем на самом деле был отец генералиссимуса Суворова
- как в Ополье развивались чайные и хмельные традиции
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в удобном для вас темпе
- Могу помочь с арендой транспорта для поездки — детали в переписке
- Подходит для взрослых и детей 10+
Дополнительные расходы
- Билеты в музей А. Суворова: взрослые — 300 ₽, дети до 12 лет — 100 ₽, от 12 до 18 лет — 200 ₽. Экскурсия по музею с местным гидом — 4000 ₽ за группу (по желанию)
- Билеты в краеведческий музей — 100 ₽ за чел.
- Билеты в Музей русского национального напитка: взрослые: 300 ₽, дети до 14 лет — 100 ₽. Экскурсия по музею: группа до 5 чел. — 1000 ₽ за чел., свыше 5 человек — +200 ₽ за чел. (по желанию)
- Дегустации (18+) — от 3500 ₽ за группу, сабраж — от 3000 ₽ за группу (по желанию)
- Питание
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
Я — частный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Закончила курсы экскурсоводов в ВЛГУ. Наша семья приехала во Владимир в 1976 году, но я своим городом его не считала. Долго жила в
