Неспешная пешеходная экскурсия по историческому центру Суздаля с погружением в богатую историю города, от древнего кремля и соборов до знаменитых монастырей и торговых площадей, с рассказами о быте, традициях и известных жителях.
Описание экскурсии
История на ладони:
- прогулки в старом Суздале.
- За 2–2,5 часа неспешной прогулки по улочкам старого Суздаля вы погрузитесь в насыщенную историю одного из древнейших городов России. На фоне каменных соборов и деревянных домов — немых свидетелей прошлого — мы поговорим о повседневной жизни горожан разных эпох. Вы узнаете, как суздальцы воевали и строили храмы, возделывали огороды и вели торговлю, как соперничали с Новгородом и Киевом и куда исчезла Владимиро-Суздальская Русь. Мы вспомним, как город пережил Батыево нашествие и Смутное время, а также разберёмся, откуда взялась местная любовь к огурцу и что такое «вострота ума» по-суздальски.
- От Торговой площади к Кремлю.
- Прогулка начинается с Торговой площади — исторического центра экономической жизни, где вы услышите рассказ о суздальском купечестве, его промыслах и роли в благоустройстве города. Далее путь лежит к ядру старого города — Суздальскому кремлю. Мы представим, как выглядела древняя деревянная крепость, как она сопротивлялась врагам и возрождалась после пожаров. С валов XI–XII веков откроется вид на старый город, а по соседству вы увидите здание пожарной части XIX–XXI веков и узнаете о суздальских огнеборцах.
- Духовный центр и посадские храмы.
- Мы осмотрим белокаменный Богородице-Рождественский собор XIII века, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — настоящую летопись Суздаля в камне. Рядом находятся Архиерейские палаты — резиденция духовных владык с XIV века, где вы разгадаете загадку кириллических букв на старинных курантах. На улице Старой, в торгово-ремесленном посаде, вас ждёт дом Бальзаминова и нарядный ансамбль Антипьевской и Лазаревской церквей — самых ярких приходских храмов Суздаля.
- Монастырские панорамы и истории.
Вы увидите один из древнейших монастырей города — Ризоположенский, связанный с именем святой Евфросинии Суздальской. С высокого берега реки Каменки откроется великолепная панорама на могучий Спасо-Евфимиев монастырь и изящный Покровский монастырь, известный как место ссылки знатных женщин. Вы узнаете о роли Спасо-Евфимиева монастыря как оборонительной крепости и тюрьмы, где содержались пленные генералы, предсказатель Авель и политзаключённые. На обратном пути к центру города вы посетите Александровский монастырь, основанный Александром Невским, и услышите его историю. Важная информация:
Одевайтесь по погоде и даже теплее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговая площадь
- Суздальский кремль и древние валы
- Богородице-Рождественский собор (XIII век)
- Архиерейские палаты
- Дом Бальзаминова
- Ансамбль Антипьевской и Лазаревской церквей
- Ризоположенский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь (панорамный вид)
- Покровский монастырь (панорамный вид)
- Александровский монастырь
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А
Завершение: Торговые ряды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и даже теплее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:45
11 дек в 10:45
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Интересная прогулка по Суздалю
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: У Гостиного двора
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кузнечное ремесло в Суздале: личный мастер-класс
Погрузитесь в мир кузнечного дела на мастер-классе в Суздале. Узнайте историю ремесла, научитесь ковать и создайте уникальный сувенир своими руками
Начало: Частный сектор в центральной части Суздаля
14 дек в 09:30
21 дек в 09:30
6670 ₽ за всё до 5 чел.