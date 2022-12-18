Чтобы открыть город, нужен ключ. Согласно старинной легенде, у Суздаля он тоже есть, и не один: первый делает детей послушными, а второй… Узнаете на квесте! Дети попробуют силы в испытаниях на смекалку и ловкость, проявят чудеса взаимовыручки. А взрослые разберутся в архитектуре города и хитросплетениях его истории.

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Описание

Что вас ожидает

Дела давно минувших дней…

В 18 веке в Суздале жил-был ключарь. Служил он в главном городском соборе. И где-то неподалеку спрятал свои сокровища. Отыскать их поможет небольшой отрывок его летописи. Вот какое задание ждет вашу семейную команду!

Я составила маршрут по территории древнего Суздаля, чтобы вы увидели и места, с которых начинался город, и приметы крестьянского быта, и величественные крепостные стены, церкви и монастырь 13 века. Чтобы разгадать их секреты, потребуется сноровка и точность — готовьтесь проложить путь, найти решение и попасть в цель. А не заплутать в лабиринтах многовековой истории помогут мои рассказы, щедро разбросанные по городу подсказки, а также гостеприимные местные жители.

Включайтесь!

Охота за сокровищами суздальского ключника непременно принесет вам и другие ценные награды: необычный опыт знакомства с городом и знания старых устоев. Всем участникам прогулки — от мала до велика — будет интересно:

поговорить об истории и особенностях города

разобраться в архитектурных стилях

изучить жизнь крестьян на суздальской земле

удивиться, как много знали и умели дети 200-300 лет назад

разгадать старинные головоломки и ответить на каверзные вопросы

Организационные детали