«Секреты суздальского ключника» - семейная экскурсия-квест

Подобрать ключ к истории Суздаля, разгадывая старинные задачки

Чтобы открыть город, нужен ключ.

Согласно старинной легенде, у Суздаля он тоже есть, и не один: первый делает детей послушными, а второй… Узнаете на квесте! Дети попробуют силы в испытаниях на смекалку и ловкость, проявят чудеса взаимовыручки. А взрослые разберутся в архитектуре города и хитросплетениях его истории.
«Секреты суздальского ключника» - семейная экскурсия-квест
«Секреты суздальского ключника» - семейная экскурсия-квест
«Секреты суздальского ключника» - семейная экскурсия-квест
«Секреты суздальского ключника» - семейная экскурсия-квест
«Секреты суздальского ключника» - семейная экскурсия-квест
«Секреты суздальского ключника» - семейная экскурсия-квест
«Секреты суздальского ключника» - семейная экскурсия-квест
«Секреты суздальского ключника» - семейная экскурсия-квест
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Описание

Что вас ожидает

Дела давно минувших дней…

В 18 веке в Суздале жил-был ключарь. Служил он в главном городском соборе. И где-то неподалеку спрятал свои сокровища. Отыскать их поможет небольшой отрывок его летописи. Вот какое задание ждет вашу семейную команду!

Я составила маршрут по территории древнего Суздаля, чтобы вы увидели и места, с которых начинался город, и приметы крестьянского быта, и величественные крепостные стены, церкви и монастырь 13 века. Чтобы разгадать их секреты, потребуется сноровка и точность — готовьтесь проложить путь, найти решение и попасть в цель. А не заплутать в лабиринтах многовековой истории помогут мои рассказы, щедро разбросанные по городу подсказки, а также гостеприимные местные жители.

Включайтесь!

Охота за сокровищами суздальского ключника непременно принесет вам и другие ценные награды: необычный опыт знакомства с городом и знания старых устоев. Всем участникам прогулки — от мала до велика — будет интересно:

  • поговорить об истории и особенностях города
  • разобраться в архитектурных стилях
  • изучить жизнь крестьян на суздальской земле
  • удивиться, как много знали и умели дети 200-300 лет назад
  • разгадать старинные головоломки и ответить на каверзные вопросы

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 1-2 семьи с детьми от 5 до 10–13 лет
  • Заранее сообщите мне, можно ли вашим детям леденцы и пряники
  • Также мы будем взбираться на небольшую земляную насыпь (7–8 м в высоту) и использовать заострённый дротик для метания
  • Для группы до 5 человек (включая до 2 детей) все расходы, в том числе входные билеты, входят в стоимость. Каждый дополнительный ребёнок +350 руб.
  • Проведение квеста для группы свыше 10 человек обговаривается отдельно, доплата составит примерно 1500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле ул. Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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