В 18 веке в Суздале жил-был ключарь. Служил он в главном городском соборе. И где-то неподалеку спрятал свои сокровища. Отыскать их поможет небольшой отрывок его летописи. Вот какое задание ждет вашу семейную команду!
Я составила маршрут по территории древнего Суздаля, чтобы вы увидели и места, с которых начинался город, и приметы крестьянского быта, и величественные крепостные стены, церкви и монастырь 13 века. Чтобы разгадать их секреты, потребуется сноровка и точность — готовьтесь проложить путь, найти решение и попасть в цель. А не заплутать в лабиринтах многовековой истории помогут мои рассказы, щедро разбросанные по городу подсказки, а также гостеприимные местные жители.
Охота за сокровищами суздальского ключника непременно принесет вам и другие ценные награды: необычный опыт знакомства с городом и знания старых устоев. Всем участникам прогулки — от мала до велика — будет интересно: