Суздаль - это уникальный город 🏙️, не имеющий аналогов в России. Это музей 🖼 под открытым небом. Это город 🏙️ с богатым историческим наследием, которое вплетено в современную жизнь. За 150 лет здесь мало что поменялось. Его церкви, площади и улочки можно видеть как на старинных фотографиях, так и в кино 🎥.

Обзорная экскурсия ⛳ познакомит вас с самой старой частью города - суздальским кремлём и оборонительными валами 11 века. Также по пути мы поднимемся на самую высокую колокольню города, посетим некоторые церкви и монастыри, оставившие заметный след в русской истории 📖. Суздальские виды не оставят вас равнодушными, равно как и его легенды.

В дополнение ко всему рядом с Суздалем расположен первый белокаменный храм в России - церковь ⛪ Бориса и Глеба в Кидешке, построенная Юрием Долгоруким.