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Суздаль обзорная

Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Суздаля
Суздаль обзорная
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Суздаль обзорная
Суздаль обзорная

Что вы увидите

  • Суздальский кремль
  • оборонительные валы 11 века
  • Успенскую церковь
  • Ризоположенский монастырь
  • Покровский монастырь и многое другое
Суздаль - это уникальный город 🏙️, не имеющий аналогов в России. Это музей 🖼 под открытым небом. Это город 🏙️ с богатым историческим наследием, которое вплетено в современную жизнь. За 150 лет здесь мало что поменялось. Его церкви, площади и улочки можно видеть как на старинных фотографиях, так и в кино 🎥.
Обзорная экскурсия ⛳ познакомит вас с самой старой частью города - суздальским кремлём и оборонительными валами 11 века. Также по пути мы поднимемся на самую высокую колокольню города, посетим некоторые церкви и монастыри, оставившие заметный след в русской истории 📖. Суздальские виды не оставят вас равнодушными, равно как и его легенды.
В дополнение ко всему рядом с Суздалем расположен первый белокаменный храм в России - церковь ⛪ Бориса и Глеба в Кидешке, построенная Юрием Долгоруким.
Что входит
  • экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • проезд
Начало
🚩 Торговая площадь
Место завершения
🏁 Покровский монастырь
Суздаль обзорная
Суздаль обзорная
Суздаль обзорная
Суздаль обзорная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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