В моей экскурсии по городу, заряжая оптимизмом и опираясь на факты (без вымысла).
Я увлечённо, ёмко и крайне познавательно расскажу Вам правдивую, удивительную историю самого Русского города.
Ведь на его крохотной территории сохранилось 45 храмов, 20 колоколен, 5 монастырей и множество старинных, редких зданий.
Я увлечённо, ёмко и крайне познавательно расскажу Вам правдивую, удивительную историю самого Русского города.
Ведь на его крохотной территории сохранилось 45 храмов, 20 колоколен, 5 монастырей и множество старинных, редких зданий.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
23
окт
окт
30
окт
окт
6
ноя
ноя
13
ноя
ноя
20
ноя
ноя
27
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Территорию кремля и главный собор
- Посад
- Торговую площадь
- Ризоположенский монастырь
- Александровский монастырь
- Со смотровой площадки Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри
- Дом Бальзаминова
- Дом купца Табачникова
- Торговую площадь и посад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Суздаль — самый русский город.
- Проведу Вас по самому важному, живописному маршруту последовательно рассказывая как изначально появился Суздаль. Покажу главный кремль, посад, древнюю тропу и живописную монастырскую окраину.
- Проведу Вас по самому важному, живописному маршруту (фотографируя Вас в самых красивых местах) последовательно рассказывая как изначально появился Суздаль. Покажу главный кремль, посад, древние монастыри 13 века, множество старинных купеческих зданий и обо всем расскажу по порядку. Покажу старинные церкви и расскажу в чем их главные особенности.
- Вы узнаете от меня много секретов, которые хранит в себе этот старинный, аутентичный город со времен первых языческих поселений до последнего Русского царя. Являясь реставратором храмов, я расскажу и покажу Вам особенности строительства Суздальского храмового зодчества, которые вы больше нигде не увидите в России и других странах мира (отвечу на все вопросы).
- Увидите множество старинных, редких фотографий Суздаля 19 века. Побываем с вами в местах откуда были сняты многочисленные фильмы. В реальном времени покажу отрывки известных кинофильмов (будем смотреть короткие эпизоды из фильмов в конкретных местах, ракурсах одновременно наблюдая откуда снимала камера режиссера).
- Будет очень интересно, увлекательно и познавательно. Экскурсия пролетит быстро на одном дыхании. А главное покажу где вкусно покушать и отдохнуть.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
понедельник в 10:00,
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Осмотр экспозиций и достопримечательностей внутри музеев не входит в мою экскурсию по городу. Посещения экспозиций внутри музеев самостоятельный
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ул. Кремлевская,6, СуздальЗавершение: Ул. Ленина 121, Суздаль
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник в 10:00,Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании