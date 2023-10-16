Суздаль в легендах и фактах

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В моей экскурсии по городу, заряжая оптимизмом и опираясь на факты (без вымысла).

Я увлечённо, ёмко и крайне познавательно расскажу Вам правдивую, удивительную историю самого Русского города.

Ведь на его крохотной территории сохранилось 45 храмов, 20 колоколен, 5 монастырей и множество старинных, редких зданий.
Суздаль в легендах и фактах
Суздаль в легендах и фактах
Суздаль в легендах и фактах
Суздаль в легендах и фактах
Суздаль в легендах и фактах
Суздаль в легендах и фактах
Суздаль в легендах и фактах
Ближайшие даты:
16
окт
23
окт
30
окт
6
ноя
13
ноя
20
ноя
27
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Территорию кремля и главный собор
  • Посад
  • Торговую площадь
  • Ризоположенский монастырь
  • Александровский монастырь
  • Со смотровой площадки Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри
  • Дом Бальзаминова
  • Дом купца Табачникова
  • Торговую площадь и посад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Суздаль — самый русский город.
  • Проведу Вас по самому важному, живописному маршруту последовательно рассказывая как изначально появился Суздаль. Покажу главный кремль, посад, древнюю тропу и живописную монастырскую окраину.
  • Проведу Вас по самому важному, живописному маршруту (фотографируя Вас в самых красивых местах) последовательно рассказывая как изначально появился Суздаль. Покажу главный кремль, посад, древние монастыри 13 века, множество старинных купеческих зданий и обо всем расскажу по порядку. Покажу старинные церкви и расскажу в чем их главные особенности.
  • Вы узнаете от меня много секретов, которые хранит в себе этот старинный, аутентичный город со времен первых языческих поселений до последнего Русского царя. Являясь реставратором храмов, я расскажу и покажу Вам особенности строительства Суздальского храмового зодчества, которые вы больше нигде не увидите в России и других странах мира (отвечу на все вопросы).
  • Увидите множество старинных, редких фотографий Суздаля 19 века. Побываем с вами в местах откуда были сняты многочисленные фильмы. В реальном времени покажу отрывки известных кинофильмов (будем смотреть короткие эпизоды из фильмов в конкретных местах, ракурсах одновременно наблюдая откуда снимала камера режиссера).
  • Будет очень интересно, увлекательно и познавательно. Экскурсия пролетит быстро на одном дыхании. А главное покажу где вкусно покушать и отдохнуть.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

понедельник в 10:00,

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Осмотр экспозиций и достопримечательностей внутри музеев не входит в мою экскурсию по городу. Посещения экспозиций внутри музеев самостоятельный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кремлевская,6, Суздаль
Завершение: Ул. Ленина 121, Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник в 10:00,
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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