Обзорная экскурсия по Суздалю: Рождественский собор и Спасо-Преображенский собор
Однодневная двухчасовая экскурсия включает обзорную прогулку по Суздалю с посещением одного из музейных объектов Рождественского собора в Кремле или Спасо-Преображенского собора в Спасо-Евфимиевом монастыре. Богатая история, интересные факты, забавные легенды.
Сохранил не только огромное количество памятников, природу, но и облик и планировку любого древнерусского города.
Сохранил не только огромное количество памятников, природу, но и облик и планировку любого древнерусского города.
Ближайшие даты:
27
авг
авг
28
авг
авг
30
авг
авг
31
авг
авг
1
сен
сен
2
сен
сен
3
сен
сен
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Кремль
- Посад с торговой площадью
- Ризоположенский монастырь
- Покровский монастырь со смотровой площадки
- Спасо-Евфимиев монастырь (снаружи или внутри если выбираете вместо Собора в Кремле)
- Музей деревянного зодчества без входа
- Обзорные площадки
- Красная площадь
- Улицы города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Суздаль — уникальный город, музей под открытым небом
Что вас ожидает:
- Cмотровая площадка с панорамой города.
- Проезд по улице Стромынка с видом на три монастыря.
- Посещение Ризоположенского монастыря.
- Посещение Спасо-Евфимиев монастыря.
- Пешеходная экскурсия в Кремль.
Важная информация:
Входные билеты в музеи покупаются только на месте в присутствии гида.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обзорная экскурсия по городу
- Экскурсия в один из музеев
- Что не входит
- Входные билеты в музеи (вход в Кремль с посещением собора иди вход в Спасо-Евфимиев монастырь с посещением собора — 330 рублей с человека, или все музеи Кремля или монастыря — 500 рублей с человека, вход в музей деревянного зодчества — 500 рублей с человека. Дети до 13 лет бесплатно.)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Входные билеты в музеи покупаются только на месте в присутствии гида
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 авг 2023
Очень понравился гид Вадим. Увидели Суздаль со всех сторон. До экскурсии обговорили все вопросы, на сообщения отвечал оперативно. Рассказ был увлекательный. Сразу сориентировался по нашим интересам. Сориентировал по пунктам питания и дальнейшей программой осмотра города. Очень рекомендуем всем. Грамотный и знающий экскурсовод.
Н
Наталья
13 авг 2023
Прекрасная экскурсия: очень содержательная и интересная! Понравилось и взрослым и подросткам!
Спасибо Вадиму!
Спасибо Вадиму!
И
Ирина
9 авг 2023
Замечательный гид, отличный маршрут, изумительный город Суздаль! Огромное спасибо!
Н
Надежда
8 авг 2023
Хочу сказать огромное спасибо нашему замечательному гиду! Молодец! Профессионал! Были с детьми, ко всем нашел подход!
Г
Григорий
5 авг 2023
М
Марина
5 авг 2023
Гид Вадим интересно и доходчиво рассказал историю Суздали. Посмотрели все храмы и монастыри. Жаль что в музей и кремль не пускают с собакой.
О
Олег
30 июля 2023
Экскурсия понравилась. Экскурсовод достаточно подробно рассказал о Суздале.
Ф
Федорова
13 июля 2023
Экскурсовод Вадим очень интересно и доступно изложил информацию. Человек очень хорошо знает исторические факты. С любовью рассказывает о своем городе. Мы остались довольны.
A
Alina
9 июля 2023
Экскурсия отличная, 2 часа прошли незаметно. Гид Вадим грамотно, интересно провел экскурсию. Прошли все основные достопримечательности Суздаля. Увидели Спасо-Ефимиев монастырь, были на смотровой площадке Ильинского луга, посетили торговые ряды, Кремль, собор Рождества Богородицы. Спасибо большое.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля
Индивидуальные
История и архитектура
Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Суздальский кремль
Популярные места
Торговая площадь
Ризоположенский монастырь
Музеи
Похожие туры из Суздаля
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате
На Торговой площади
29 авг
30 авг
31 авг
1 сен
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
на Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня
29 авг
30 авг
31 авг
6 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Знакомство с древним Суздалем
Прикоснуться к истории Суздальского кремля и шедеврам русского зодчества
на Торговой площади
1 сен
2 сен
3 сен
8 сен
1 300₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии